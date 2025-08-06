6 августа 1945 года изменило мир. Атомная бомба, сброшенная американцами на японский город Хиросима, мгновенно убила десятки тысяч человек. К концу 1945 года, по оценкам экспертов, 140 000 человек погибли в результате этой атаки, и еще многие умерли спустя годы от радиоактивного излучения.

Иван Шилов ИА Регнум

Бомба «Малыш» в эквиваленте 15 000 килотонн тротила, сброшенная бомбардировщиком «Энола Гэй» с высоты почти 10 000 метров, взорвалась на высоте 600 метров над центром города.

Температура на земле за короткое время поднялась до 2000°, а большая часть центра города была разрушена в считанные секунды. Первое применение ядерного оружия президентом США Гарри Трумэном 80 лет назад в конце Второй мировой войны стало не только человеческой трагедией, но и до сих пор во многом характеризует мышление в области политики безопасности.

Сбросив атомную бомбу на Хиросиму, а через несколько дней на Нагасаки, США хотели заставить Японию капитулировать, а также избежать вторжения на главные японские острова с большим количеством жертв. Почему именно Хиросима была выбрана в качестве цели для ядерного удара, американцы путаются в показаниях до сих пор.

По одной теории — в городе располагался штаб 2-й японской главной армии и хранились жизненно важные военные запасы. По другой — в Хиросиме были сосредоточены основные мощности по пошиву военной формы, что делало ее в глазах США законной военной целью.

По третьей, наиболее циничной и откровенно «людоедской», — Хиросима, до тех пор не затронутая американскими бомбардировками, была идеальной целью для демонстрации мощи нового супероружия потенциальному противнику — СССР.

Ведь на выжженных пустошах того же Токио, подвергнутого американцами чудовищной ковровой бомбардировке 10 марта 1945 года, медийный эффект от применения «вундерваффе» оказался бы несколько смазанным и недостаточно убедительным для «дядюшки Джо».

Военная цель атаки подвергается сомнению и сегодня. Вооруженные силы Японии были уже значительно ослаблены. Японцы к тому времени потеряли большую часть своего военно-морского флота и испытывали жесточайший дефицит горючего для боевой техники.

К тому же после сосредоточения против Квантунской армии в Маньчжурии войск трех советских фронтов была явно предрешена судьба и главного сухопутного актива императорских сил, до сих пор не принимавшего в войне активного участия.

Что думают японцы

В Японии существует множество точек зрения, оправдывающих американские атомные бомбардировки. Условно их можно назвать военной, экономической и политической.

На раннем этапе, непосредственно после окончания Второй мировой войны и последующей за ней американской оккупации, было принято считать, что атомная бомбардировка была необходимым злом, поскольку капитуляция была немыслима для японской армии и населения, воспитанных в традиционном самурайском духе, где самопожертвование было возведено в культ.

Мол, если бы в ходе вторжения на Японские острова американцев дело дошло бы до тотальной партизанской войны, жертв для Японии было бы куда больше.

Таким образом, императору и военному руководству был необходим предлог для прекращения войны на условиях врага, меняющий правила игры и позволяющий объяснить своему населению, почему было необходимо склонить голову перед победителем вопреки всей японской культуре.

Подобная трактовка событий также позволяла убедить в необходимости капитуляции миллионы армейских ветеранов, которым теперь предстояло отстраивать страну из руин и как-то пытаться найти себя в мирной жизни в условиях американской оккупации.

Вторая точка зрения более характерна для Японии, уже вкусившей плоды бурного промышленного роста от взаимовыгодной торговли с США. Согласно ей, бомбардировки, безусловно, были чудовищными, однако именно благодаря им нация получила прививку от милитаризма, а в награду за страдания обрела доступ к огромному рынку США, что стало залогом послевоенного экономического процветания Страны восходящего солнца.

В конце 1980-х годов, когда в США многим казалось, что еще немного — и японские «кэйрэцу» и «дзайбацу», купающиеся в деньгах, буквально скупят всю Америку, эта точка зрения казалась вполне обоснованной и имела немало поклонников внутри Японии.

Политическая точка зрения на атомные бомбардировки — это веяния нового времени и современного поколения тех, кто находится у власти в Токио. Бомбардировки — это было страшно, однако поднимать вопрос, были они справедливыми или нет, и четко указывать на тех, кто за них ответственен, — неполиткорректно, нецелесообразно и вредит отношениям с крупнейшим союзником Японии в условиях чрезмерно укрепившегося Китая и «агрессивной» России.

Поэтому самое правильное — бороться за мир и ядерное разоружение под лозунгом «Это никогда не должно повториться», «тактично» избегая публичных упоминаний о том, кто сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Особенности японского пацифизма

Пацифизм и мир остаются очень важными ценностями в Японии. Несмотря на перевооружение, большинство участников опросов по-прежнему выступают за сохранение в Конституции статьи 9 о пацифизме как краеугольном камне международной политики страны.

Термин «хейва», по-японски «мир», до сих пор занимает центральное место в национальном самосознании японцев. И то, что это произошло после 1945 года, во многом связано с политикой, а также с поп-культурой и образованием.

Помимо манги, такой как «Хадаси но гэн», в которой ужасы атомных бомбардировок были перенесены на бумагу, существует множество фильмов, документальных фильмов и романов. Их читают и обсуждают в школах на протяжении десятилетий.

Под лозунгом «heiwa kyouiku», воспитания в духе мира, школьники ежегодно получают несколько часов обязательных уроков. Проводятся конкурсы речей, на которых дети рассказывают о своем понимании мира во всем мире, организуется множество выставок на эту тему.

Япония, в которой насчитывается более 100 музеев мира, является рекордсменом в этой области. Самый большой из них находится в Хиросиме, в Парке мира в центре города.

Выжившие после атомной бомбардировки, которых по-японски называют хибакуся, также играли важную роль в японской культуре на протяжении десятилетий. Тысячи из них проводят экскурсии в музеях и парках, чтобы рассказать людям о значении и последствиях атомных бомбардировок.

Организация Nihon Hidankyō, состоящая из хибакуся, получила Нобелевскую премию мира в 2024 году за свою работу против ядерного оружия.

Однако подобная активность в области пацифизма, безусловно, достойная всяческих похвал, в то же время вымывает из национальной памяти информацию о том, что привело к атомным бомбардировкам и кто за них ответственен.

Еще в 2015 году институт изучения общественного мнения общественной вещательной компании NHK в ходе опроса обнаружил: «Даже в Хиросиме и Нагасаки эти события исчезают из сознания людей».

Исследование, проведенное газетой Yomiuri Shimbun в 2021 году, показало, что около 90% из 1000 опрошенных студентов смогли назвать даты двух атомных бомбардировок, а 70% посетили хотя бы один из двух пострадавших городов.

«Конкретные знания об атомных бомбардировках, похоже, снижаются, особенно среди молодежи, — замечает Винсент Леш, японовед из Гейдельбергского университета, который прошел часть своей научной стажировки в Хиросиме. «Многие молодые люди знают дату, но почти ничего не знают о предыстории», — говорит он.

42-летняя японка Аюми родом из Хиросимы, ныне проживающая в немецком Ростоке, объясняет подобные метаморфозы национального сознания пропагандой и индоктринацией молодежи, начинающейся еще со средней школы.

Ведь вся система японского среднего и высшего образования построена на «американоцентричности» современного мира. Тем более что с 2015 года в Стране восходящего солнца усиленно продвигается повестка о необходимости перевооружения и наращивания обороноспособности Японии против общих с США потенциальных противников — Китая, Северной Кореи и России.

А это значит, что не стоит лишний раз напоминать населению о темных пятнах совместной американо-японской истории.

Впрочем, по словам Аюми, было бы неправильным считать, что все японцы без исключения являются сторонниками пацифизма. В Хиросиме даже среди молодежи хватает тех, кто хранит память о бомбардировках, не собирается их прощать американцам и с презрением относится к собственным политикам, подобострастно ведущим себя по отношению к США.

Что думают в Европе

Согласно опросу YouGov за апрель 2025 г., в котором приняли участие 8247 человек в Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании и США, большинство европейцев считают, что сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки был морально неоправданным.

В частности, в Германии и в Италии лишь незначительное меньшинство, 6% и 9% соответственно, готовы оправдать применение оружия такой силы против Японии. В США ситуация иная — 38% считают, что ядерные атаки были морально оправданы, а 35% с этим не согласны.

Интересно, что когда респондентов параллельно спросили об авиаударах по немецким городам, нанесенных американскими и британскими ВВС, их мнения были иными. В самих США и Великобритании большинство — по 56% — считают свои авиаудары по немецким городам оправданными. Также считают и 45% французов.

В Германии, напротив, лишь каждый четвертый — 23% — считает, что ковровые бомбардировки их собственной страны достойны морального оправдания.