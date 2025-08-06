Движение «Командиры за безопасность Израиля» (CIS), объединяющее бывших силовиков — представителей армии, полиции и спецслужб, — никак не может смириться с политикой израильских властей. А в особенности с тем, что «ястребы» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху намеренно затягивают конфликт в Газе, игнорируя усталость общества от постоянного бряцанья оружием.

Иван Шилов ИА Регнум

После того как канцелярия премьера оставила их гневные письма без внимания весной, отставники пошли дальше и направили «челобитную» сразу президенту США Дональду Трампу. Видимо, в надежде, что тот сможет урезонить воинствующего премьера.

Впрочем, пока кабинет Нетаньяху отбивается от проявлений пораженческих настроений среди отставников, аналогичное падение духа наблюдается и «на земле». Подчас — в довольно причудливых проявлениях.

Командиры и дипломаты

Формально движение CIS было образовано еще в 2014 году как реакция на «переговорный тупик» в диалоге между Израилем и палестинскими фракциями.

Учредители, среди которых бывший глава бронетанковых сил израильской армии генерал-майор Амнон Решеф, бывший начгенштаба Дан Халуц и «квартет» экс-шефов разведки «Моссад» (Цви Замир, Шабтай Шавит, Дани Ятом и Меир Даган), призывали правительство рассмотреть «Арабскую мирную инициативу» (АМИ) по Палестине, предложенную саудовским королем.

От них поступили предложения закрепить на законодательном уровне мирное сосуществование двух государств — палестинского и израильского — и тем самым положить конец бесконечной войне.

Стоит отметить, что CIS не связано ни с одной из израильских партий, хотя затянуть его в свои структуры в разное время пытались то воинствующие «ястребы», то «генеральская оппозиция» во главе с бывшим главой минобороны Бени Ганцем.

Движение объединяет членов исключительно по профессиональному признаку. Бывшие армейцы, спецслужбисты и полицейские получают возможность отстаивать свою позицию, даже сняв мундиры, но при этом не вынуждая себя подстраиваться под партийную идеологию.

После 2017 года к CIS стали постепенно присоединяться и отставные дипломаты. Преимущественно те, кто работал в США или дружественных Израилю арабских странах. Это стало своеобразным «реверансом» движения в адрес сторонников АМИ.

Открытые письма

CIS находится в конфликте с Нетаньяху на протяжении последних десяти лет. Начиная с февраля 2015 года, когда Решеф и другие члены группы, выступая на заседании конгресса США, подвергли курс премьера обструкции и назвали его решения «бомбой замедленного действия» для американо-израильских отношений.

В бытность Нетаньяху лидером оппозиции в израильском Кнессете (2021–2022 годы) градус критики в его адрес со стороны CIS не снижался.

Отставных офицеров очень беспокоило, что бывший (на тот момент) премьер использует инструменты оппозиции для улучшения собственного политического имиджа, подрывает доверие общества к армии и спецслужбам и намеренно расшатывает коалицию, критикуя любые ее решения — даже те, что способствуют разрядке в регионе.

Однако по-настоящему сторонники CIS бросили вызов кабинету премьера весной 2025 года. Тогда в ответ на тупиковое положение израильской армии в секторе Газа и нежелание официального Тель-Авива идти на соглашение с палестинским ХАМАС канцелярию премьера засыпали открытыми письмами представители почти всех израильских подразделений, включая бойцов контртеррористического отряда «Сайерет Маткаль», в рядах которого в свое время воевал сам Нетаньяху.

Впрочем, кампания не имела успеха. «Ястребы» назвали подписантов протестных писем «пораженцами» и «пятой колонной», а активисты CIS удостоились от Нетаньяху уничижительной характеристики «пенсионеры-анархисты».

Кампания в Газе пошла по тому же сценарию, что и ранее.

Американская грамота

4 августа CIS предприняло новую попытку «достучаться до совести» израильского руководства. Но на сей раз обратившись не к Нетаньяху, а сразу к его «старшему товарищу», президенту США Дональду Трампу.

Отставники написали ему письмо, где вновь раскритиковали курс, которым движется Израиль, и возложили на кабинет премьера вину не только за затягивание конфликта в Газе, но и за охлаждение израильско-американских отношений, которые, хоть и выправились при Трампе, но всё еще остались довольно подозрительными.

Досталось и новому шефу Общей службы безопасности (ШАБАК) Давиду Зини, которого Нетаньяху назначил несколько месяцев назад на замену строптивому Ронену Бару.

Отставники из CIS отметили, что назначение Зини нарушает сложившийся в Израиле баланс сил и интересов между правительством и «порочит честь» израильских спецслужб, выстроенных по американскому образцу.

Под посланием Трампу подписались более шести сотен отставников — как действующих членов CIS, так и сочувствующих движению. Кроме того, копия письма (с указанием адресата) была передана в канцелярию премьер-министра Израиля и в Кнессет.

Хотя представили CIS и отрицают, что передача в госорганы копии «американской грамоты» является политическим демаршем, им удалось привлечь к теме нужное внимание.

Уже на следующий день с заметками о «бунте отставников» вышли большинство израильских изданий, а также американская консервативная пресса. Однако, несмотря на огласку, ни окружение Нетаньяху, ни Белый дом на демарш пока не отреагировали.

Параллели с Вьетнамом

Может сложиться впечатление, что кампания CIS идет в интересах малой группы солдат и офицеров, недовольных не столько политикой Нетаньяху, сколько самим фактом его нахождения у власти. Однако масштабы реального недовольства заметно выше.

На фоне затянувшейся кампании в Газе рядовые израильтяне постепенно задаются вопросом, ради чего воюет Тель-Авив. Тем более что ключевая цель операции в Газе — освобождение заложников — с течением времени оказалась оттеснена куда-то на задний план.

Укрепляется антивоенное движение, схожее с тем, что развивалось в США под занавес войны во Вьетнаме, участились случаи отказа солдат от выхода в рейды в Газу. Причем пораженческие настроения замечены не только в линейных подразделениях, но и в элитных частях, где моральный дух и мотивация бойцов на порядок выше.

Такие случаи, как правило, не попадают на страницы местных газет, зато активно обсуждаются в Интернете, особенно в сообществах бывших и действующих военных, члены которых сильнее подвержены деструктивному воздействию.

Обнаруживаются и активисты, предлагающие солдатам, резервистам и призывникам «ценные советы» по затягиванию призывной кампании или рецепты «ускоренного вывода» из зоны боевых действий. Правда, без гарантий.

Тем не менее подобная «экспертиза» востребована среди «харедим» — ультраортодоксальных иудеев, призыв которых в армейский резерв существенно нарастили из-за нехватки сил для развития наступления в Газе. Большинство харедим не желает воевать (и в целом служить в армии), а потому охотно вливается в антивоенные инициативы.

Помимо этого, участились случаи саботажа на объектах, задействованных в проведении операции в Газе. Самым крупным из доказанных на данный момент является инцидент на авиабазе «Пальмахим»: в июне группа военнослужащих повредила несколько тяжелых БПЛА Hermes 450 и Hermes 900.

Свои мотивы военнослужащие, среди которых был и один младший командир, объяснили «пацифистскими соображениями» и «общей усталостью от войны». И хотя армейская контрразведка привычно занялась поиском «иранского следа» в диверсии, заявления задержанных на поверку вполне могут оказаться правдой.

Отмечены и другие проявления «сопротивления». Так, ШАБАК сообщает об участившихся случаях продажи израильского оружия действующими военнослужащими на Западный берег Иордана.

С начала весны — когда израильские силы стали чаще проводить превентивные операции в этом районе — израильское стрелковое оружие стало пропадать из арсеналов и через некоторое время всплывать в палестинских тайниках.

Погоревшие на продаже оружия бойцы в один голос твердили, что руководствовались благими намерениями и вооружали местные милиции, обещавшие бороться с эмиссарами ХАМАС. Факт, что большая часть проданных на Западный берег вооружений в конечном итоге оказывалась в Газе и применялась против израильтян, задержанные воспринимали с искренним удивлением.

Впрочем, в этом нет ничего нового. В ходе вьетнамской войны американские «джи-ай» тоже пытались перекладывать обязанности на «южновьетнамских охотников», под маской которых часто прятались северные разведчики.

На этом фоне отставники разражаются критикой еще сильнее. Так, например, генерал Ицхак Брик — один из идеологов CIS — проводит прямые параллели между Газой и Вьетнамом, предрекая Тель-Авиву геополитическую катастрофу и призывая власти пойти на сделку до того, как антивоенное движение пойдет в рост.

Впрочем, официальный Тель-Авив этих доводов не слышит. Более того, судя по сводкам с последних заседаний израильского военного кабинета, Израиль копит силы для нового броска в Газе и занятия большей части анклава. А это, в свою очередь, сулит еще более ожесточенные бои.