Торговые войны Дональда Трампа окажут долгосрочное влияние и на США, и на весь остальной мир. Прогнозировать их конечный результат пока рановато: новая торговая политика проводится слишком хаотично. Однако уже сейчас одна важнейшая индустрия американской экономики начала чувствовать последствия и может стать главной проигравшей стороной.

Иван Шилов ИА Регнум

Речь идёт о военно-промышленном комплексе, который ожидал получить от республиканцев всемерную поддержку, но в итоге первым попал под удар.

Общая капитализация оборонных гигантов США достигает полутора триллионов долларов — это примерно 5% от американского ВВП. Все последние годы стали для военных корпораций Штатов не самыми плохими: их акции в среднем выросли на 25-30%. Экспорт вооружений из США в 2024 году достиг рекордных 320 миллиардов долларов. И на первый взгляд кажется, что всё у американского ВПК хорошо.

Однако это лишь вершина айсберга, за которой скрывается множество структурных кризисов и проблем, решить которые не удаётся. Одна из главных — это монополизация оборонного рынка и отсутствие реальной конкуренции.

В эпоху Холодной войны на рынке американского ВПК работали больше 50 средних и крупных компаний. Затем, после череды слияний и поглощений, их осталось всего пять — они поделили между собой все сегменты рынка и почивали на лаврах, осваивая госбюджеты.

Олицетворением тотальной некомпетентности стала корпорация Boeing, которая за последние десять лет умудрилась спустить 50 миллиардов долларов на скупку собственных акций.

На реальном производстве же экономили, что привело к оттоку квалифицированных инженеров и рабочих. Опыт и компетенции растерялись, за чем последовали все нынешние проблемы Boeing с нелетающими самолётам и дефектами при сборке новых.

В 2024 году Boeing понёс рекордные убытки в 12 миллиардов долларов. Причём далеко не только в сфере гражданской авиации. Корпорация теряет деньги и на военных контрактах — в частности, 7 миллиардов долларов потеряно на программе создания новых самолётов-заправщиков KC-46. Их так и не удалось довести до ума: топливные насосы отказываются работать, система дистанционного видения барахлит.

Долги Boeing превышают 50 миллиардов долларов, рабочие на заводах бастуют, а корпорация оказалась в предбанкротном состоянии. В дело пришлось вмешаться команде Белого дома, которая поспешно бросилась спасать авиационного гиганта.

В рамках заключаемых торговых сделок американские власти теперь требуют от других стран заказывать как можно новых «Боингов». Корпорация получила и подряд на создание истребителя шестого поколения F-47.

Однако есть объективные сомнения в том, сможет ли Boeing в своем нынешнем состоянии в принципе выполнить все полученные заказы. Да и F-47 наверняка получится очень дорогим — его предварительная стоимость оценивается как минимум в 300 миллионов долларов, это в три раза дороже, чем F-35. И он точно окажется не менее проблемным, чем заменяемый им F-22 или тот же F-35.

С кризисом сталкивается не один Boeing. За последние моменты обострились проблемы и у его «конкурента», Lockheed Martin. Корпорация впервые за более чем десять лет стала нести убытки. Сказывается резкий рост инфляции в военной сфере, который делает контракты с Пентагоном убыточными.

Производство новых истребителей сбоит. Ангары забиты недособранными F-35, которые месяцами не могут довести до ума. А недавний отчёт Счётной палаты установил, что лишь 15-30% всех F-35 могут использоваться в реальных боевых действиях, остальные простаивают на ремонте.

Пентагон сейчас вынужденно сокращает закупки новых F-35 из-за астрономических расходов на ремонт и обслуживание, доходящих до триллионов долларов. Всё больше стран — от Канады до Португалии — отказываются от закупок F-35 из-за торговой войны с Трампом.

Похоже, Белому дому вскоре придётся экстренно спасать и Lockheed Martin. Вопрос лишь в том, кто из военных гигантов посыплется следующим.

К тому же подобная ситуация накладывается на острые логистические проблемы, вызванные противостоянием США с Китаем. В ответ на пошлины Трампа Пекин ввёл экспортные ограничения в отношении редкоземельных металлов и собираемых из них компонентов.

На Китай приходится 90% мирового рынка редкоземов, найти альтернативные источники поставок в ближайшей перспективе нереалистично. В конечном счёте Белому дому удалось договориться с Пекином о поставках в ответ на снижение тарифов, однако ограничения на сотрудничество в военной сфере сохранились.

Все американские оборонные гиганты сейчас находятся под китайскими санкциями, вести с ними бизнес в Поднебесной официально запрещено. При этом американский ВПК до сих пор использует порядка 80 тысяч компонентов, изготовляемых из китайских минералов и сырья, для производства вооружений.

Например, на создание одного истребителя F-35 уходит 417 килограммов редкоземельных металлов, на эсминец класса «Арли Бёрк» — 2,3 тонны, а на подлодку класса «Вирджиния» — больше 4 тонн.

Стоимость многих редкоземов на внутреннем рынке США за 2025 год скакнула в десятки раз. Пентагону даже пришлось отдавать в переработку танковые триплексы и очки ночного видения, чтобы извлекать оттуда дефицитные минералы.

Оборонные гиганты США заранее сформировали определённый запас редкоземельных компонентов, который позволяет в ближайшей перспективе закрывать потребности. Однако запас рано или поздно закончится, а что делать потом — неясно.

И пока компании отчаянно ищут уловки для обхода китайских санкций в попытке получить желанные ресурсы, на военном рынке Америки уже начинает ощущаться плохо скрытая паника,

Первыми удар почувствовали небольшие военные стартапы, которые не имеют возможности формировать обширные запасы редкоземов. Скажем, компании на рынке дронов в США на несколько месяцев останавливали производство из-за нехватки китайских компонентов.

Объёмы выпуска дронов в Америке и так невелики в сравнении с тем, сколько производит тот же Китай. Однако без приходившей раньше из Поднебесной продукции индустрия дронов в США может совсем загнуться.

У крупных же корпораций расходы в рамках военных контрактов продолжат безостановочно расти, и всё больше проектов будут превращаться в долгострои.

Это уже происходит сейчас — те же американские подлодки в нулевые годы собирали за шесть лет, а теперь только за девять. На один авианосец раньше уходило восемь лет, сейчас же с ним возятся одиннадцать. Пентагон списывает больше старых кораблей, чем получает новых.

Еще предыдущая администрация Джо Байдена выделила десятки миллиардов долларов на амбициозные планы резкого наращивания производства вооружений, однако за три года опосредованного противостояния с Россией ничего добиться толком так и не удалось.

Кое-как, спустя 20 лет, удалось восстановилось производство «Стингеров», но и то — в минимальных объёмах. На пополнение же истощённых запасов «Джавелинов», снарядов для артиллерии и ракет для систем ПВО понадобятся минимум шесть-восемь лет.

Эскалация на Ближнем Востоке не заканчивается, к ней может добавиться и конфликт в Южно-Китайском море. В этих условиях перегруженный всеми кризисами американский ВПК рискует попросту посыпаться.

Стратегия почивания на лаврах после Холодной войны оказалась для США крайне ошибочной. Теперь Вашингтон пытается заливать деньги, чтобы наверстать упущенное и нагнать потерянное время, но сделать это с каждым новым разгорающимся конфликтом становится всё сложнее.