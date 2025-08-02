Жаркое лето невозможно представить без кваса. Хотя знаменитые жёлтые бочки с разливным квасом сегодня встретишь не на каждом углу, этот продукт остаётся одним из символов отечественной культуры.

РИА Новости/Руслан Кривобок

Согласно аналитике Института исследований культуры НИУ ВШЭ, 69% россиян регулярно употребляют квас, а 71% считают его важной частью национального наследия.

История кваса в России насчитывает более тысячи лет. Уже в «Повести временных лет» упоминается, что в 988 году князь Владимир по случаю крещения киевлян приказал раздать народу мёд в бочках и хлебный квас.

Взлёты и падения народного напитка

В 1985 году производство кваса в России составляло 553 млн литров — 29% всех безалкогольных напитков. Социальные потрясения 90-х затронули и эту сферу: к 1997 году производство упало в десять раз, до 49 млн литров.

Сегодня же ситуация кардинально изменилась. Согласно исследованию BusinesStat, за 2019–2023 годы производство кваса в России увеличилось на 28% — с 610 до 783 млн литров. «Выпуск рос вслед за оживлением спроса на напиток», — отмечают аналитики.

Статистика говорит о том, что спрос есть, а значит, можно делать прибыльный бизнес. Екатерина Цветкова, предприниматель из Хакасии, несколько лет торговала квасом и поделилась деталями с ИА Регнум.

По её словам, основная особенность кваса в малых сроках хранения: «Он должен быстро продаваться. Свежесть у настоящего кваса — 3 дня». В прошлом году семья заработала на продаже кваса около 800 тысяч рублей за сезон, но в этом году продажи упали вдвое из-за плохой погоды.

Главная особенность квасного бизнеса — его полная зависимость от погоды. «Квасники — это такие метеозависимые люди. Они очень тщательно следят за погодой», — рассказывает Екатерина. Сезон длится всего три-четыре месяца: «До конца июля — начала августа. И то, если погода хорошая будет. Сейчас уже арбузы пошли, дыня пошла. Люди берут совершенно другое».

Данные «Контур. Маркета» подтверждают эту закономерность: из-за холодной весны и дождливого лета 2025 года продажи кваса упали на 29% по сравнению с прошлым годом. При этом квас подорожал на 34% — с 93 до 124 рублей за 1,5 литра из-за роста цен на сырьё, упаковку и логистику.

Городские легенды и реальность

Обычно квас продают двумя способами — из традиционных бочек и из современных кег. Квас из герметичных кег предпочтительнее кваса из привозных бочек старого образца, так как напиток внутри кеги полностью изолирован от внешней среды.

Что касается легендарных бочек, то, по словам Екатерины, «во многом это уже история». Сейчас повсеместно используются современные ёмкости, которые работают «как термосы», сохраняя квас холодным.

С хранением связан один из самых устойчивых мифов о разливном квасе — истории о червях, найденных в бочках. «Это возможно только у тех, кто не моет бочки», — категорично заявляет Екатерина. «Лично у меня дети пьют мой квас. Ну как я не буду их держать в чистоте?»

По её словам, каждая бочка должна проходить тщательную обработку: «Перед каждой заливкой ее моют, потом паром обрабатывают, потом ещё раз ополаскивают. А если говорить в целом, сейчас это невыгодно — некачественные товары продавать. Выбор богатый. Если ты один раз подставишься, тебе этого не прощают», — подчёркивает предприниматель.

При этом соблюдение чистоты — это не только вопрос репутации, но и требование безопасности. Врачи предупреждают о реальных угрозах некачественного кваса.

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с ИА Регнум отмечает, что при нарушении санитарных норм квас может содержать опасные микроорганизмы. «После употребления некачественного кваса могут проявиться тошнота, рвота, боли в животе, диарея, повышенная температура, слабость, головная боль. Симптомы обычно возникают через 2–6 часов», — предупреждает биолог.

По данным Роспотребнадзора, хранение кваса должно осуществляться при температуре от +2 до +12°C. В некачественном продукте можно обнаружить кишечную палочку, патогенные микробы, дрожжи и плесень.

Именно поэтому торговля квасом сегодня строго регламентирована. Для легальной торговли напитком предпринимателю необходимо получить декларацию о соответствии продукции и подать уведомление в Роспотребнадзор. На торговой точке должна быть размещена информация об организации, составе продукта, сроке годности и условиях хранения.

За нарушения предусмотрены серьёзные штрафы: продажа без маркировки — до 300 тысяч рублей для юридических лиц, несоблюдение санитарных условий — до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток. «Квас — это детский бизнес», — философски замечает Екатерина, имея в виду его простоту, но признаёт: требования всё равно соблюдать необходимо.

Наследие и тренды

Александр Сувалко, заместитель директора Института исследований культуры НИУ ВШЭ в беседе с ИА Регнум назвал причины популярности кваса. «Квас связан во многом с персональной историей отдельных семей», — объясняет культуролог.

Особую роль играет характерный кисловатый аромат напитка, который многие помнят с детства. «Запахи — это то, что врезается в память, так же как и, например, голос», — поясняет Сувалко. По данным исследования, в каждой пятой семье есть свои традиции употребления кваса — семейный рецепт напитка или окрошки.

Наряду с дачей и баней квас занимает особое место в русской культуре. «Это элементы отдыха, которые друг друга дополняют», — отмечает исследователь. И, кстати, в отличие от пива, которое варят повсеместно, квас остаётся преимущественно русским напитком.

Производство кваса не стоит на месте. «Ещё десять лет назад сложно было представить, что в магазинах появится квас на самый разный вкус, — замечает Сувалко. — Наше общество начинает пробовать новые вкусы и лучше разбираться в своем гастрономическом наследии».

Сегодня российские производители выпускают сотни сортов кваса — от классического хлебного до экзотических вариантов с лепестками роз. Но основа остаётся неизменной: это продукт брожения ржаной муки или сухарей, связывающий нас с тысячелетней историей.

«Люди хотят пробовать что-то новое и узнавать все грани традиционных напитков», — заключает Сувалко. И похоже, у кваса ещё много возможностей удивлять и радовать россиян, сохраняя при этом свои глубокие культурные корни.