Возрастная ведущая львовского телевидения сдержанно ликует в кадре: исторический момент настал, воинский мемориал «Холм Славы» во Львове больше не существует, «он больше не святыня советского мифа».

Global Look Press Уничтоженный воинский мемориал «Холм Славы» во Львове

На включении в эфир у нее — один из лидеров русофобского движения Львова, футбольный фанат и неонацист Антон Петровский, которого она спрашивает: насколько это важное событие «для Львова, для Львовщины и для всей Украины», ведь больше нет места, где «проводили мракобесие, приходили с красными флагами и колорадскими лентами»?

А когда Петровский с едва скрываемым наслаждением говорит, что ликвидирован «оплот России во Львове, место, где собиралась местная «вата», барышня одобрительно усмехается.

«У меня это вызывает радость, ведь это завершение процесса декоммунизации на Львовщие, и очень хорошо, что Львов закончил его. Холм Славы был одним из символом присутствия России во Львове, для русских этот объект был одним из самых уважаемых, оккультных даже, где они собирались и чтили своих кэгебистов. Но и немного грустно, потому что всегда вата туда приходила и можно было отслеживать львовскую вату», — описывает свои смешанные чувства гость эфира, традиционно ставя Львов в пример другим украинским городам.

Так выглядит типичная оценка события, о котором 16 июля 2025 г. на своей официальной странице в соцсетях мэр Львова Андрей Садовой написал: «Холма Славы советского оккупационного периода во Львове больше не существует».

Процесс демонтажа мемориального кладбища, где были захоронены воины Красной армии, павшие в боях Великой Отечественной войны, завершен, но эхо события гуляет до сих пор.

Потому, что его вряд ли можно назвать рядовым сносом очередного памятника. Ведь власти города и поддерживающие их «активисты» пошли на кощунство высшего порядка, которое содержит в себе куда больше слоёв, чем просто разрушение стел и выкапывание могил экскаватором — и снос был лишь первым, главным шагом, за которым последуют и другие.

Демонтаж «Холма Славы» начался как раз накануне 80-й годовщины Победы и окончился в канун 81-й годовщины битвы под Бродами, где войска 1-го Украинского фронта разгромили дивизию СС «Галиция».

На демонтаж местная власть выделила более 4,6 млн. гривен, и это только официальные цифры. По неофициальным данным, гуляющим из уст в уста по городу, за разрушение мемориала доплатили наследники ветеранов дивизии СС и других немецких формирований, живущие в Канаде, Аргентине и прочих странах.

Таким образом они преподнесли «подарок» своим умершим дедам. Моральное наслаждение и плевок в сторону Красной армии.

Следующий слой — обогащение местных чинуш, «попиливших» большую часть бюджета. Работы по уничтожению «Холма Славы» осуществлялся по согласию Министерства культуры Украины и Института национальной памяти.

Global Look Press Уничтоженный воинский мемориал «Холм Славы» во Львове

Но непосредственно осуществлялись под руководством и кураторством руководителя исполкома Львовского горсовета Евгения Бойко, активистки-декоммунизаторши и грантоедки Анны Герич, директора КП «Лычаковское кладбище» Павла Богайчика, депутата Львовского облсовета, директора мемориально-поискового центра «Доля» Святослава Шереметы, который прославился благодаря поиску и перезахоронению останков галицких эсэсовцев.

Вишенка на торте в этом списке — «кризисный менеджер» мэра Богайчик, которого Садовой ставит на различные места, где можно хорошо заработать. Ранее этот тип руководил Бюро исторического наследия Львова: под его руководством реконструировали и чинили различные исторические памятники (дома, старые ворота, окна и тд).

Естественно, по бумагам были одни суммы, а в реальности — совсем другие, а разница шла в карманы чиновников. Теперь Богайчика назначили «смотрящим» на Лычаковском кладбище — еще одном хлебном месте. Сразу же поднялись цены на билеты (кладбище является одновременно музеем), возросла стоимость захоронений и прочих услуг — «менеджер» приступил к работе.

По состоянию на 2021 г. стоимость одного захоронения на Лычакове стоила от 80 тысяч гривен (ок. 155 тыс. рублей). Дельцы научились хорошо зарабатывать, продавая заброшенные могилы — прах бывшего «обитателя» вытаскивают, а на его место кладут того, чьи родственники хорошо заплатили.

Учитывая, что многие зажиточные граждане хотят, чтобы их родственники покоились рядом с известными писателями, политиками, научными сотрудниками, которых хоронили в престижном месте, заработки только растут.

Поэтому и освободившаяся после сноса мемориала площадка автоматически рассматривается львовянами как потенциальное место для бизнеса городских властей. На этом месте на самом деле могут спокойно соорудить либо жилищный комплекс, либо гостиницу.

Показательный пример — на месте немецкого концлагеря «Цитадель» Шталаг-328, где в годы Великой Отечественной мучили и убивали военнопленных (погибло более 140 тыс. чел), прямо в одном из фортов лагеря оборудовали именно гостиницу.

Львовский горсовет, которому креатива и патриотизма не занимать, запросто может открыть тут ресторан, где будут собираться всякие неонацисты и сатанисты в «месте силы», а в меню будут, скажем «ребра ветерана» или что-то в этом духе — соответствующий опыт тоже имеется.

По словам местных властей и активистов, после публичного обсуждения, на месте Холма Славы создадут «общественное пространство». В ходе обработки общественного мнения утверждаются, например, что еще до Первой мировой греко-католический митрополит Андрей Шептицкий хотел высадить тут большой сад.

А для морального оправдания настоящим и будущим действиям, инициаторы сноса запустили различные мифы. Дескать, тут было найдено захоронение «лицом вниз», а там были останки, которые, возможно принадлежат немецким солдатам.

Естественно, никаких подтверждений не предоставлялось, да их никто и не спрашивал.

Тем более, что представители УГКЦ, доминирующей местной церкви, положительно отнеслись к «ликвидации символа тоталитаризма и оккупации», который начали «убивать» давно и медленно.

Сначала с каменной ограды кладбища пропали значки — символы родов войск, в 2017 г. буквально пропал 50-кг бронзовый венок, «испарились» таблички на памятниках и могиле диверсанта Николая Кузнецова. По состоянию на 2021 г. военное кладбище выглядело запущенным. Наконец в 2023 г. с «Холма Славы» демонтировали все памятники и надписи на русском языке, а уже в мае 2025 г. начался процесс демонтажа.

Так что «прогрев» шел достаточно долго, чтобы все привыкли.

Как привыкли и к людоедским предложениям Садового, который в очередной раз предложил обменять прах советских военнослужащих… на тела погибших военнослужащих ВСУ, этакий «бартер костями». Хотя все помнят, как период с 2006 по 2013 гг. он сам посещал «Холм Славы» 9 мая и возлагал там цветы.

А потом быстро передумал, и еще во времена так называемого АТО, неоднократно заявлял, что готов обменять прах Кузнецова на украинских военнопленных, которые пребывали в ДНР и ЛНР.

Сергей Сафронов/ТАСС Мэр Львова Андрей Садовой неоднократно возлагал цветы 9 мая

С 2008 г. родственники разведчика обращались к львовским властям с просьбами выдать прах героя для дальнейшего его захоронения в Екатеринбурге. Более того, осенью 2021 г. кассационный административный суд при Верховном суде Украины обязал Львовский горсовет разрешить перезахоронение разведчика, так, как у его родственников были все необходимые документы.

Но львовские власти, закусившие удила, на это решение наплевали, удерживая останки легендарного разведчика как заложника и зарабатывая себе голоса среди националистов, ставших рулить политикой.

Однако даже в такой сложный период и в таком «бандеровском» городе как Львов нашлось немало тех, кто выступил с решительным осуждением всего этого кощунства. Правда, максимум, где люди могли выплеснуть своё негодование — в группе «Лычаков» в соцсети.

Удивительно, но среди тех, кто осуждал снос мемориала — жители района, которые выросли во Львове и с детства помнили «Холм Славы» и праздник 9 мая. Гневных комментариев с осуждением оказалось почти треть от всего количества. Причем интересно то, что значительное количество тех, кто яро поддерживал демонтаж — люди, переехавшие во Львов из сельской местности и живущие в городе только последние 10-20 лет.

Яркий пример — мнения двух жителей Львова, примерно одного возраста, с которыми удалось поговорить. 70-летний Георгий, бывший инженер советского предприятия, прямо называет это «дебилизмом и кощунством». Его племянник воюет в ВСУ, сам он негативно относится к России, но, тем не менее, одно с другим мужчина не связывает.

«Я идиотом и тварью не был. Там же похоронены и украинцы — с Сумщины, Черниговщины и других регионов. Если уже так и пошло — надо сносить и монумент дивизии СС «Галиция» на Лычаковском. Они тоже оккупанты, за Гитлера воевали. Наверняка кому-то место, где стоял мемориал, приглянулось и скоро там появится или ЖК «На костях» или гостиница», — недобро смеется он.

Однако таких, как он — меньшинство. Правила жизни во Львове диктуют «сознательные украинцы» из малых городов и сёл, ставшие хозяевами города и местная власть, задающая тон в «патриотизме» для всей Украины. Тем более, что под его шум гораздо удобнее воровать. Поэтому всем, кто горько переживает случившееся, остается только уповать на кары небесные.