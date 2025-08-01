В столицу Сербии на днях нагрянула большая делегация израильских силовиков. Помимо сотрудников прокуратуры и контрразведки, Белград посетили оперативники спецподразделения «Лахав 433», отвечающего за расследование тяжких преступлений, несущих угрозу стабильности еврейского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Объектом интереса столь серьезной делегации стал Исраэль Айнхорн — известный израильский политтехнолог и приближенный премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ранее числившийся среди фигурантов по делу о лоббировании интересов Катара в Израиле (так называемый «Катаргейт»).

Впрочем, к моменту прибытия израильских силовиков в Белград в профессиональной биографии Айнхорна успели обнаружиться и более занятные эпизоды.

Специфический стиль

Айнхорн считается достаточно раскрученным и даже в какой-то степени «звездным» политтехнологом в Израиле, хотя используемые им методы и вызывают критику коллег по цеху.

Известно, что карьеру в высших эшелонах он начал в 2019 году, когда по приглашению Нетаньяху занял пост консультанта партии «Ликуд». На этом посту технолог показал хорошие результаты, обеспечив сторонникам нынешнего премьера уверенное лидерство в голосовании в четырех из пяти избирательных циклов.

Тогда же сложился и специфический стиль работы Айнхорна, завязанный на идеях «накаливания общества».

Кадр из видео Исраэль Айнхорн

Используя бойкие информационные кампании (иногда балансировавшие на грани дезинформации), политтехнолог раскалывал электорат оппонентов и вынуждал противников Нетаньяху постоянно выступать с оправдывающихся позиций, а также создавал вокруг них ореол слабости и некомпетентности. За это он получил от коллег по цеху говорящее прозвище «Агент хаоса».

Осечку методы Айнхорна дали лишь однажды, в 2021 году. Тогда израильское население, недовольное действиями властей в период пандемии, предпочло сделать выбор в пользу центристских партий, и Нетаньяху оказался не у дел.

Правда, уже спустя год партия «Ликуд» триумфально вернула статус ведущей силы, а ее лидер вновь сел в премьерское кресло. Не последнюю роль в этом сыграла команда политтехнологов во главе с Айнхорном, помогавшая парламентской оппозиции изобличать провалы нового коалиционного правительства.

Фигурант двух скандалов

Тучи над Айнхорном начали сгущаться в 2024 году после обнародования сведений о возможном участии политтехнолога в пропагандистской кампании по обелению репутации Катара.

Через PR-агентство Perception Media, одним из совладельцев которого он являлся, в течение нескольких лет шли деньги катарских шейхов, которые попадали в том числе на счета действующих сотрудников канцелярии премьера, а также военных и гражданских лиц, принимавших внешнеполитические решения и участвовавших в переговорах с палестинским движением ХАМАС.

С учетом того, что Катар считается одним из спонсоров и заступников ХАМАС, с которым Израиль ведет борьбу в секторе Газа, информация о финансировании Дохой израильских чиновников ожидаемо вызвала шквал критики и была воспринята как саботаж.

Помимо Айнхорна, в скандал с отмыванием катарских денег оказались вовлечены несколько советников и помощников израильского премьера. Часть из них впоследствии пытались обвинить в работе на арабскую разведку, что нанесло сильный ущерб репутации Нетаньяху и его партии и едва не стоило премьеру кресла.

Впрочем, «Катаргейт» — не единственный скандал, в котором оказался замешан Айнхорн. Его также считают одним из архитекторов «Бибиликса» («BibiLeaks»; буквально «Утечки Биби») — схемы по влиянию на общественное мнение с помощью контролируемых утечек секретных сведений в зарубежную прессу.

По данным стороны обвинения, Айнхорн и его коллеги из канцелярии Нетаньяху передавали журналистам сведения в обход действовавшей в тот момент военной цензуры, пытаясь таким образом отвлечь внимание израильской общественности от гибели нескольких заложников в секторе Газа.

Якобы это делалось с прямого согласия израильского премьер-министра, а за молчание лояльным журналистам платили в том числе из «катарских зарплатных фондов».

Второй трек

Впрочем, обвинения не стоили Айнхорну карьеры, поскольку его деятельность к тому моменту не ограничивалась одним лишь Израилем. В его портфолио, помимо консультаций «Ликуда» и пока не доказанного обеления репутации Катара, — тесная работа с балканскими политиками.

В частности, израильский политтехнолог активно помогал сербскому лидеру Александру Вучичу и его соратникам по Прогрессивной партии. На всеобщих выборах 2022 года Вучич получил 58,5% голосов избирателей, наголову разбив оппозиционера Здравко Поноша (18,5%), а его партия завоевала 120 мест в парламенте.

Более того, при содействии Айнхорна сторонники сербского главы закрепили успех в 2023 году, прибавив еще девять кресел.

Методы, использованные израильским политтехнологом в Сербии, мало чем отличались от «домашних». Команда Айнхорна делала ставку на создание «очагов напряженности» в отношениях между соперничающими сербскими партиями, а также вела дискредитирующую кампанию против Поноша.

Того обвиняли в получении иностранного финансирования, подготовке вооруженного переворота и финансовых махинациях. И хотя ни одно из обвинений впоследствии не подтвердилось, рейтинги соперника Вучича рухнули.

При этом сам Вучич был на контрасте представлен как государственник, посредник в международных конфликтах и прогрессивный лидер развивающейся страны.

Айнхорн, вероятно, продолжает конструировать образ Вучича и сегодня: ему, в частности, приписывают партизанский лозунг «Лучше быть чаци [как называют в Сербии сторонников президента. — Прим. ред.], чем наци», запущенный в массы в период наиболее острых протестов против сербского правительства.

Примечательно, что израильское правосудие долго не могло дотянуться до Айнхорна. После ареста первых фигурантов по «Катаргейту» тот предпочел не возвращаться на историческую родину. И, вероятно, планировал продолжать работать в Сербии вплоть до утихания скандала. Тем более, что власти страны не возражали против такого варианта.

Однако к исходу июля 2025 года правоохранителям еврейского государства всё же удалось прожать Белград на проведение оперативных мероприятий.

Подпитка Киева

Несмотря на то, что допрашивать Айнхорна по делу о «Катаргейте» прибыли представители сразу нескольких израильских силовых ведомств, распорядительную работу осуществляла сербская прокуратура.

В том числе и потому, что подозреваемый в махинациях политтехнолог уже много лет проживает в Белграде и, по некоторым данным, даже имеет на руках сербский паспорт.

Более того, по ходатайству прокурора Верховной прокуратуры Сербии Бранко Стаменковича протоколам допроса Айнхорна был присвоен гриф «совершенно секретно» — из соображений защиты сведений, способных нанести гипотетический ущерб национальной безопасности.

Официально такое решение трактуется как стремление избежать ненужных слухов: следствие хочет собрать полный пакет доказательств, чтобы предоставить журналистам исчерпывающую и объективную информацию о ситуации и ходе расследования.

Впрочем, стремление к конфиденциальности может быть связано и с обходными схемами, которые реализовывали правительства Израиля и Сербии.

Ранее Белград под давлением общественности заметно снизил военное сотрудничество с Тель-Авивом во второй половине 2024 года, а в начале лета 2025 года полностью прекратил экспорт вооружений и боеприпасов в Израиль.

Однако терять ценный рынок сербским властям не хотелось, и на помощь снова пришел Айнхорн, организовавший переброску военных грузов через территорию соседней Черногории, пользуясь в том числе лояльностью черногорского премьера Милойко Спаича.

Прикрытием для посреднической деятельности служила основанная Айнхорном летом 2024 года консалтинговая компания Insight Partners, которая под видом сербско-черногорских консультаций проводила встречи представителей профильных ведомств двух стран с эмиссарами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Схема вполне могла работать и в обратную сторону: через «балканский хаб» советские боеприпасы (из числа трофеев ЦАХАЛ в Газе и на Западном берегу Иордана) вполне могли идти на Украину, обеспечивая негласное участие Тель-Авива в подпитке боеспособности Киева. Тем более что Израилю было выгодно обменивать «излишки» на сербские товары.

Официальный Белград отрицает тесное сотрудничество президента и опального израильского политтехнолога по «оружейной» линии, называя опубликованные расследователями сведения «домыслами и фабрикацией».

Но и передавать Айнхорна израильтянам для дальнейших разбирательств тоже не спешит. Равно как и предавать огласке детали работы его компании Insight Partners.

Президентские выборы в Сербии, назначенные на 2027 год, всё ближе. Однако существует вероятность, что под давлением оппозиции Вучич согласится на проведение досрочных процедур уже к концу 2025 года.

И президент, и поддерживаемая им партия находятся в уязвимом положении и вполне могут потерять былое влияние. Необходимо срочно создавать новую кампанию практически с нуля, и Айнхорн — лучший кандидат на позицию кризисного PR-менеджера.

А значит, для спасения ценного актива сербское руководство вполне может закрыть глаза на некоторые «профессиональные перегибы».