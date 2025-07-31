30 июля США объявили о введении новых санкций против Ирана. Под ограничения попали более чем 50 физических и юридических лиц из Доминиканы, ОАЭ и европейских стран, обвиненных в участии в «теневых поставках» иранской нефти на мировые рынки.

SalamPix/ABACA/ТАСС

Президент США Дональд Трамп назвал подписанный им пакет рестрикций «ударом под дых» Тегерану и самым крупным единовременным нажимом на Иран с момента возвращения в Белый дом.

При этом, если приглядеться к списку внимательнее, заметно, что все пострадавшие так или иначе связаны с иранским трейдером Мохаммедом Хоссейном Шамхани — сыном Али Шамхани, советника и наперсника Верховного лидера Ирана. Его подозревают в организации тайной торговой империи, позволявшей стране продавать нефть и обходить санкции.

По сути, «список Шамхани» — это попытка разгромить иранский «тайный флот» и усилить давление на экономику этой страны. Однако, как показал опыт предыдущих нападений на клан Шамхани, победить его не так-то просто.

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Несмотря на то, что Шамхани-старший занял пост советника Верховного лидера только в 2023 году, траектория его карьеры полностью укладывается в представления официального Тегерана об идеальном придворном.

Так, в период подготовки к свержению шаха Шамхани-старший отвечал за формирование и вооружение повстанческих ячеек в крупных иранских городах и активно участвовал в боях на стороне молодой республики.

После победы Исламской революции он много лет командовал подразделениями КСИР, дослужившись до начальника морских сил, а впоследствии дорос до постов министра обороны и секретаря Высшего совета национальной безопасности. Был главой переговорной группы по нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Неудивительно, что с таким послужным списком высшее руководство страны доверяло ему решение «задач под звездочкой», включая выстраивание внешней торговли Ирана в условиях растущего санкционного давления.

И в этом вопросе Шамхани решил «дать дорогу молодым».

Торговая империя

Ключевым игроком при выстраивании тайной торговой сети стал его сын Мохаммед Хоссейн — преуспевающий трейдер и нефтяной магнат. По рекомендации отца он приобрел Admiral Shipping Company — мелкую судоходную компанию, зарегистрированную на Кипре в начале 1970-х годов и балансировавшую на грани банкротства.

Впоследствии она была преобразована в Admiral Group (AG) и стала ядром будущей торговой империи.

На баланс фирмы были поставлены нефтяные танкеры и контейнеровозы, которые через некоторое время были проданы другим мелких игрокам рынка. Официально — для покрытия издержек и вывода фирмы из кризиса.

Кадр из видео Мохаммед Хоссейн Шамхани

На деле же семья Шамхани запутывала следы и уводила суда из поля зрения западных правоохранителей.

Через подставные фирмы впоследствии было приобретено еще несколько десятков балкеров, которые окольными путями поступали на баланс AG и включались в сеть обхода санкций.

Чтобы вести бизнес, не опасаясь попадания в «черные списки» из-за громкой фамилии, Хоссейн приобрел гражданство Доминиканы в обмен на инвестиции в местную недвижимость.

А чуть позже обзавелся еще и паспортами Мальты и Кипра, что существенно облегчило работу с крупными банками и открыло «адмиралу тайного флота» доступ к большим финансовым потокам.

Кроме того, Шамхани-младший за несколько лет сколотил вокруг себя команду единомышленников из молодых иранских бизнесменов, которые под видом доминиканских и мальтийских предпринимателей скупали элитную недвижимость в Европе и странах Ближнего Востока, а также открывали новые фирмы и офшорные счета, через которые легализовывались «нефтяные деньги» в Иран.

Мохаммед Хоссейн привлек к работе своих многочисленных братьев и сестер, а также дальних родственников. В какой-то момент обход санкций стал «семейным делом».

Сам же он занимался формированием лоббистских групп в ОАЭ и Катаре, где работал с местными бизнесменами под псевдонимом «Гектор» и представлялся как кипрский бизнесмен и судовладелец, наследник Admiral Shipping Company.

А после нормализации отношений Ирана и Саудовской Аравии в 2023 году еще и успешно влился в ряды саудовской бизнес-элиты. Дружба с аравийскими шейхами и представителями бизнеса впоследствии несколько раз спасала «тайный флот» от арестов. За арестованный в 2024 году танкер, принадлежавший «Гектору», якобы поручался лично саудовский кронпринц Мухаммед бен Салман.

Более того, для еще большего запутывания следов и более эффективного управления финансовыми потоками семья Шамхани создала хедж-фонд с офисами в Лондоне, Дубае и Женеве, который в том числе подпитывал работу «тайного флота».

Примечательно, что управлять фондом в качестве зиц-председателя был приставлен британец с «подчеркнуто антииранской риторикой» — и, к тому же, приверженец иудаизма. Сделано это было специально, чтобы минимизировать риск обвинений в работе на Иран.

И расчет полностью оправдался: до недавнего времени с хедж-фондом Шамхани успешно работали даже такие американские бизнес-гиганты, как JP Morgan, Wells Fargo и Bank of America.

Удар по всем фронтам

Конечно, долго прятать тайные нефтяные тропы от посторонних глаз у Ирана не получилось — слишком уж хорошо держалась под санкциями его экономика.

Европейская пресса с 2017 года стабильно штамповала расследования об иранском «тайном флоте», а отдельные энтузиасты из числа европейских правоохранителей даже пытались арестовывать судовладельцев, заподозренных в работе на AG.

Впрочем, безрезультатно: Шамхани-младший к тому моменту уже обзавелся большой сетью заступников, которые раз за разом выводили флот из-под ударов.

Американские и европейские чиновники также несколько раз пытались задушить санкциями теневую структуру клана Шамхани, однако из-за разветвленности и сложности структуры терпели неудачу.

На место «засвеченных» фирм приходили новые. В «сеть влияния» попадали даже бизнесмены тех стран, которые формально находились в конфликте с Ираном.

В июне 2025 года оппоненты Тегерана попытались решить вопрос радикально и ликвидировать ключевых членов клана Шамхани, обезглавив тем самым «тайный флот». О гибели Али Шамхани и «его близкого окружения» под обломками собственного дома в числе первых отчитались израильтяне.

Правда, как выяснилось позднее, праздновать успех они начали преждевременно. Шамхани-старший, хоть и получил ранения, отделался минимальным ущербом. Большинство членов его семьи не пострадали.

Кроме того, Мохаммед Хоссейн — вторая по значимости цель при охоте за «тайным флотом» — находился далеко от места боев. Не пострадали и пришвартованные в иранских портах суда, которыми владели дружественные AG фирмы: за несколько дней до операции «Львиная сила» Шамхани распорядился увести их подальше от берегов в качестве «меры перестраховки».

Китай запутывает следы

Изданный Трампом «Список Шамхани» — это новая попытка атаковать иранский «тайный флот» и парализовать его работу. И в этот раз американскими аудиторами проведена системная работа: под рестрикции попал не только Шамхани-младший, но и большая часть его приближенных.

«Засвечены» ключевые фирмы-прокладки в странах Залива и в «нейтральных» европейских странах вроде Мальты. Часть путей по легализации «нефтедолларов» оказалась отрезанной.

Тем не менее даже такой удар вряд ли положит конец теневой торговле. Тем более, что Шамхани-младший при выстраивании контактов ориентировался не только на Запад, но и на Восток.

В частности, он заручился поддержкой Китая, который является основным покупателем иранской сырой нефти.

Конечно, КНР формально остается «над схваткой» и не позволяет своим фирмам вливаться в иранскую торговую сеть. Однако Пекин закрывает глаза на активизацию работы иранского бизнеса в дружественных Камбодже и Лаосе, а иногда даже и потворствует этому, дополнительно запутывая следы.

Это заметно усложняет Вашингтону охоту за иранским «тайным флотом» и делает перспективу его окончательного разгрома более туманной.