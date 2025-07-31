Из всех европейских лидеров Эммануэль Макрон дольше всех хранил молчание относительно торгового договора ЕС и США, подписанного еще 27 июля. Согласно документу, пошлина с большинства товаров ЕС составит 15%. В поддержку этой «великой сделки», высказались канцлер Германии Фридрих Мерц, глава итальянского правительства Джорджа Мелони, премьер-министр Испании Педро Санчес. И лишь президент Франции хронил молчание до вчерашнего дня.

ИА Регнум

Вступив во второй раз на пост президента США, Дональд Трамп, давний сторонник политики протекционизма и высоких таможенных пошлин на ввозимые товары, решил начать воплощать эти идеи в жизнь.

2 апреля 2025 г он обнародовал список стран и политических образований, в отношении которых будет реализована новая торговая политика. В него вошёл Евросоюз, значительная часть экспорта из которого должна будет облагаться тарифами до 50%. В комментариях европейцев на следующий день после объявления новости чаще всего присутствовало слово «шок». Но было ли это такой неожиданностью?

С начала этого года администрация Трампа предпринимала шаги по пересмотру позиции по некоторым направлениям своей внешней политики. Главным образом, это касалось вопроса финансирования проектов по программе USAID. Однако тема экономических отношений с ЕС возникала из этого логически.

Недаром 21 января, на следующий день после вступления в должность Дональда Трампа, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что старому миропорядку пришёл конец и пора перестать питать надежды на благосклонность США, заняв «прагматическую» позицию. Также она предложила «углубить» отношения с Китаем.

В апреле ответ фон дер Ляйен Трампу был менее категоричным. Она выражала сожаление и говорила о неэффективности нового курса заокеанского партнёра. Тем не менее, глава ЕК пообещала «ответные меры» со стороны Европы и призвала страны-члены ЕС сплотить ряды перед угрозами новой реальности.

Самыми воинственными тогда были выступления Эммануэля Макрона. Совещание с присутствием членов правительства, представителей бизнеса и журналистов, которое он созвал 3 апреля, транслировалось в прямом эфире.

Обстановка была похоже на экстренное заседание ООН или генштаба в момент какого-то геополитического катаклизма. Президент сдержанно и сурово описал «шокирующую» ситуацию. Но успокоил всех, сказав, что находится в постоянном контакте с главой ЕК и брюссельскими властями.

По его уверениям, Евросоюз готовил ответные меры по резкому увеличению промышленного и экономического усиления Европы, и это непременно должно произвести впечатление на Трампа, заставив его отказаться применять заявленные меры. По его словам, единственное условие реализации этого надёжного плана — сплочённость и решительность всех европейцев.

Несмотря на помпезность, происходившее напоминало сцену спиритизма из фильма, где медиум предупреждает, что сеанс удастся только при условии, что все участники будут верить в его успех.

«Жёсткий европейский ответ» в итоге вылился в соглашение между Евросоюзом и США, о котором стало известно 27 июля. Урсула фон дер Ляйен представила как большой успех тот факт, что пошлины на значительную часть европейского экспорта в США составят 15% вместо 4,8%, существовавших ранее.

Ключевые европейские лидеры с разной степенью энтузиазма сказали, что эти условия гораздо лучше тех, которые Трамп угрожал навязать ранее. Нашлись голоса в поддержку этого решения и во Франции.

Так, по мнению министра экономики, социалиста Эрика Ломбара соглашение стало меньшим злом из возможного. Того же мнения придерживается и глава группы компаний LVMH миллиардер Бернар Арно, для которого трансатлантические отношения стоят любых жертв.

Но значительная часть политических кругов, не говоря о населении, расценило соглашение как капитуляцию Европы, особенно заметную на фоне недавних обещаний единого и жёсткого ответа на торговую войну, объявленную американским президентом.

И самым громким стало мнение, высказанное премьер-министром Франсуа Байру. Верный соратник Макрона, выбранный после долгого кризисного периода, чтобы обеспечить нужный президенту расклад в парламенте и правительстве, Байру у себя в соцсетях назвал тарифную сделку с США «подчинением» Европы. И добавил, что выражает этими словами мнение большинства французов.

Этим он сразу вызвал реакцию официальных проправительственных СМИ. Некоторые из них резко раскритиковали слова премьер-министра, аргументируя это тем, что как раз Франция от этой сделки страдает меньше всего. Ведь пошлины не возрастут на продукцию самолётостроения, составляющую значительную часть французского экспорта. И американские цифровые компании, работающие во Франции, согласились платить налоги по французскому законодательству.

А Байру теперь рискует разозлить Трампа и создать Макрону дополнительные сложности.

Но самое удивительное во всей этой истории — молчание самого Макрона, которое не могли не заметить журналисты.

На его официальных аккаунтах в соцсетях можно найти комментарии по поводу гонки Тур де Франс, сгенерированные видеовоспоминания о прошлогодней Олимпиаде, его высказывания по поводу ситуации на Ближнем Востоке, а также поздравления Владимиру Зеленскому за «успехи в развитии демократии на Украине» по европейскому пути. Но только не позицию по такому жизненно важному для Европы вопросу, как таможенные пошлины с США.

Лишь 30 июля во время заседания Совета министров президент сухо заметил, что Европа отступила потому, что пока не считает себя могущественной, и пообещал, что лучшие времена когда-нибудь настанут.

Тем временем, слова Байру о мнении французов кажутся вполне обоснованными. Против «великой сделки» фон дер Ляйен выступили политики из самых разных политических лагерей.

Глава парламентской фракции партии «Республиканцы» Лоран Вокье назвал это «рэкетом». Бывшая сторонница партии Макрона Натали Луазо, перешедшая в правую партию «Горизонты» Эдуара Филиппа, обратила внимание на пагубные последствия таких условий для экономик стран Европы.

По словам вице-президента Национальной ассамблеи, сторонника Макрона Ролана Лекюра, европейцы «проиграли торговую войну, даже не взяв на себя смелость в неё вступить».

Марин ле Пен назвала соглашение «политическим фиаско». Жан-Люк Меланшон сказал, что ЕС всё уступила Трампу. И даже ярый сторонник НАТО и либеральной экономики социалист Рафаэль Глюксманн расценил произошедшее как признак «политической слабости».

Теоретически Франция могла бы выступить против тарифного соглашения с США. Однако есть подозрение, что Макрон не намерен идти наперекор ни властям Евросоюза, ни Трампу.

Тем временем, просвета никакого не предвидится. Прошедший на днях европейско-китайский саммит не дал никаких результатов, продемонстрировав нежелание и невозможность ЕС диверсифицировать отношения с партнёрами.

Антитрапмповская риторика, звучавшая в выступлениях представителей европейского политического истеблишмента ещё несколько месяцев назад, сменилась привычным следованием указаниям «вашингтонского обкома».

И страны ЕС, несмотря на звучащую иногда критику такого курса, вряд ли смогут с него свернуть, пока находятся в рамках этого политического объединения.