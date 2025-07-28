США и Евросоюз дотянули до самого последнего момента, но в конечном счёте перед поставленным Дональдом Трампом дедлайном успели заключить торговое соглашение. Причём обе стороны — и американцы, и европейцы — тут же назвали это своей большой победой.

Иван Шилов ИА Регнум

Моментально стали раздаваться радостные заявления представителей евроатлантической элиты, которые считают происходящее де-факто объявлением перемирия в конфликте Трампа и Брюсселя. Однако, если вчитаться в условия заключённой сделки, объективная реальность окажется несколько сложнее.

Торговые переговоры команды Трампа и представителей евробюрократии в Брюсселе шли очень долго и тяжело в течение многих месяцев.

В отдельные моменты казалось, что никакого соглашения заключить так и не удастся. В какой-то степени эти опасения и подтвердились. Ведь нынешняя сделка, по сути, носит рамочный характер. В ней описаны лишь общие условия, в рамках которых пойдут дальнейшие дискуссии.

Противоречий сохраняется очень много, и стороны предпочли просто их обойти.

Белый дом считает соглашение своей победой исходя из формальных условий сделки.

Европейцы смиряются с тарифами в 15% на свои товары, которые поступают на общих основаниях в США. Однако для отдельных категорий будут делаться исключения — например, тот же автопром получит квоты на определённое число машин, которое можно будет поставлять в обход тарифов. То же самое касается и авиационной индустрии — на самолёты и комплектующие пошлины не распространяются.

При этом Брюссель не планирует вводить ответные симметричные тарифы на американскую продукцию вроде автомобилей или агротоваров. Однако их доступ на европейский рынок в основном ограничен не пошлинами, а регуляциями типа ограничений на продажу ГМО-продукции.

Здесь команде Трампа так и не удалось заставить европейцев толком изменить свой подход. Не стал Брюссель отказываться и от имплементации «акта о цифровых сервисах», который усиливает давление на IT-гигантов США.

В свою очередь европейцы пообещали вложить сразу 600 миллиардов долларов в американскую экономику, а также закупить в Штатах энергоносители и оружие на сумму в 750 миллиардов.

Цифры выглядят фантастично, и они таковыми и являются. В нынешней кризисной европейской экономике и близко нет подобных средств, которые можно было бы проинвестировать в США. Все основные страны Европы — Британия, Франция, Польша — нынче страдают от острого бюджетного кризиса.

Общие расходы Европы на закупки нефти и сжиженного газа в США оцениваются в 60–80 миллиардов долларов ежегодно. Увеличивать их в десять раз попросту невозможно. И Америка столько не сможет поставить, и Европе столько не нужно.

Похожая ситуация и с рынком вооружений.

Да, никто не запрещает разместить контракты в США на сотни миллиардов долларов. Но европейцы хотят сейчас развивать отечественный ВПК. А американские военные гиганты и так перегружены заказами со всего мира, которые они не способны исполнять из-за логистических проблем. Та же очередь на новые истребители F-35 или системы Patriot достигает пяти лет.

Поэтому нынешние обещания европейцев скорее выглядят как стремление изобразить перед Трампом мифические золотые горы. Причём исполнять эти обязательства никто в Евросоюзе явно спешить не будет.

Евробюрократия взяла пример с представителей Японии и монархий Персидского залива, которые тоже рисовали Трампу фантастические цифры инвестиций в сотни миллиардов и даже триллионы долларов. Хотя в Японии сейчас острейший бюджетный кризис, курс йены девальвирован, а долговые рынки штормят. Да и ближневосточные монархии хоть неплохо зарабатывают, но выполнить обещания перед Трампом не смогут.

Причём все стороны называют заключённые сделки своей победой.

В Брюсселе празднуют возможность избежать «ядерного сценария» с коллапсом трансатлантической торговли в 1,7 триллиона долларов ежегодно, который бы случился в случае введения тарифов в 30-50%.

Нынешняя планка пошлин в 15% тоже будет неприятной для европейского бизнеса, которому придётся смиряться с сокращением прибылей. Но она не окажется смертельной для Евросоюза. Влияние сделки на рост европейской экономики в итоге вполне может оказаться минимальным.

Есть лишь один риск — он связан с сильнейшим расколом внутри Евросоюза.

Сразу после заключения сделки европейские столицы судорожно начали от неё отползать. Во Франции и Германии публично высказали скепсис в контексте дополнительных закупок товаров в США. Тот же Париж — главный лоббист инвестирования в развитие собственного ВПК. Да и отказываться от закупок того же газа из Норвегии ради американского СПГ никто в Европе не станет. Вряд ли мы увидим отказ от сжиженного газа из России или Катара, который европейцы тоже активно используют.

Это мешает евробюрократии даже формально делать вид, будто бы она действительно может соблюсти условия Трампа. А президенту США будет сложнее продать сделку американскому электорату как свой большой триумф.

Особенно на фоне других проблем вроде скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна или возобновления поддержки Украины, что уже вызвало сильнейший раскол MAGA-электората Трампа.

У Белого дома остаются и другие рычаги давления на Евросоюз, вне рамок торговых соглашений.

Взять, к примеру, активизацию переговоров о сокращении военного присутствия США в Старом Свете. До конца лета выйдет соответствующий отчёт Пентагона, который даст рекомендации передислоцировать часть американских войск из Европы на другие направления. В какой-то степени этот процесс уже начинает происходить.

В частности, 101-я и 82-я воздушно-десантные дивизии армии США, считающиеся одними из самых элитных, сразу после инаугурации Трампа были выведены из Румынии, где они проводили бесконечные учения. Сейчас американские десантники перекинуты на южную границу США для борьбы с мигрантами и наркокартелями. Есть и другие приоритетные направления — Ближний Восток и Азия.

Команда Трампа вполне может уже осенью начать сокращение численности контингента США в Европе до показателей десятилетней давности. Это не будет означать полного вывода войск из Евросоюза.

Ключевые американские базы вроде Рамштайна в Германии или военно-морского хаба на Сицилии продолжат функционировать в привычном режиме. Однако всё, что касается обеспечения военной логистики в Восточной Европе, будет передано под контроль других стран НАТО.

Причём решение о сокращении присутствия США в Европе может быть принято безотносительно дальнейшего прогресса в рамках российско-американского переговорного трека.

Сразу после подписания сделки с Евросоюзом Трамп попытался кавалерийским наскоком ускорить заключение соглашения и в контексте Украины. Отсюда его угрозы уже в середине августа принять решение о введении вторичных тарифов в отношении стран — покупателей российской нефти.

Ужесточение риторики Трампа — одновременно и попытка оказать давление на Китай и Индию, с которыми у США сейчас идут очень сложные торговые переговоры.

Американскому президенту очень хочется как можно скорее добиться значимых сделок со всем миром, чтобы меньше вопросов задавалось в отношении спорных условий этих соглашений. Однако есть риск того, что Пекин и Нью-Дели не будут брать пример с Брюсселя и помогать Трампу сохранять лицо.

Вместо этого они последуют путём Бразилии, которая уже резко негативно ответила на тарифы Трампа.

Нам же в контексте торговых войн Трампа нужно привыкать к тому, что он всегда старается блефовать в рамках переговорного процесса. Этим можно и нужно пользоваться. Заодно ему гораздо важнее медийная картинка своей победы, нежели её реальное воплощение в жизнь.

Подобный сценарий Трамп вполне может попытаться реализовать и в контексте Украины. Однако разрешить этот реальный конфликт — как и на Ближнем Востоке — будет гораздо сложнее, чем «побеждать» в виртуальных торговых войнах.