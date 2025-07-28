В последние недели вновь приходят сообщения о том, что латиноамериканские наемники продолжают участвовать в боевых действиях на стороне Украины. В основном в сводки попадают колумбийцы, однако в зоне СВО замечают также и мексиканцев с бразильцами.

Иван Шилов ИА Регнум

Похожая ситуация наблюдалась весной и летом 2022 года, когда на Украину хлынули целые толпы иностранных наемников.

Однако есть нюанс — теперь они едут туда не зарабатывать серьезные деньги, поскольку возможности украинского правительства существенно снизились. Сейчас авантюристы едут больше за боевым опытом. Кроме того, из-за нехватки людей украинцы стараются заманить и совсем уж случайных людей, соблазнившихся военной романтикой.

Мексиканский отряд

Недавно выяснилось, что в рядах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ сформировали новый отряд наемников из Мексики под названием Miquiztli Force.

Объявления о наборе в Miquiztli Force ранее появились в социальных сетях и широко разошлись в испаноязычном сообществе. Добровольцам заранее прощали не только незнание английского и украинского языков, но и отсутствие боевого опыта.

Всех прошедших предварительный отбор отправляли на двухмесячный курс базовой подготовки.

Отдельные представители подразделения, не слишком заморачиваясь, тут же начинали постить в соцсети свои фото. Еще позже выяснилось, что вербовочный процесс — как и прежде — организован украинскими посольствами в Латинской Америке: мексиканским и перуанским.

Учитывая излишнюю публичность набора, не стоит исключать, что это по большей части пиар работы украинских дипломатических структур, которым нужно постоянно доказывать, что они не зря едят свой хлеб и находят возможности изыскивать такую нужную Украине «международную помощь».

Пускай даже если эта помощь может быть предоставлена только в виде амбициозных и неопытных людей без чувства самосохранения.

Оружие для наркоторговцев

Пока из-за океана на Украину едут наемники, в обратном направлении поступает оружие, изначально направленное киевскому режиму западными странами. Боекомплекты появлялись и в Мексике, и в африканском Сахеле, а теперь уже добрались и до бразильских городов.

В середине июня бразильская военная полиция провела операцию в северном пригороде Рио-де-Жанейро, в районе Акари. Силовики планировали раскрыть незаконное месторождение меди, которые часто встречаются в местных фавелах, однако находка оказалась гораздо интереснее.

Обнаружен местных наркоторговцев с оружием, где оказалось и устройство для борьбы с беспилотниками. Все — иностранного производства. Более того, на противодронном устройстве нашли изображение украинского тризуба.

После того, как фотографии находки разошлись по социальным сетям, военная полиция всё официально подтвердила, назвав ситуацию «первым зарегистрированным случаем такого рода».

Особого внимания заслуживают характеристики найденного противодронного устройства. Дальность его действия составляет около семи километров, что дает бразильским преступникам возможность создать широкую «зону безопасности», где разведывательные полицейские беспилотники не могут работать.

Найденный перехватчик помогал преступникам сокращать радиус действия полицейских дронов и затруднял проведение операций, значительно увеличивая вероятность жертв среди правоохранителей.

Как пишет бразильский эксперт Лукас Лейрос, 60% территории Рио-де-Жанейро контролируются организованной преступностью, а свыше четырех миллионов человек проживают в районах, которые бразильские власти совершенно не контролируют.

Фавела, где нашли украинское оружие, находится под контролем группировки Terceiro Comando Puro, которые еще в прошлом году признаны первыми бразильскими наркоторговцами, освоившими беспилотники. Использовали они их не только для разведки, но и для полноценного участия в боевых действиях.

Учитывая, что налаживать механизм оружейных поставок в ОПГ начали задолго до июня 2025 года, верить в утверждения полиции о «первой находке украинского оружия» было бы, как минимум, неблагоразумно.

А ведь еще есть и те, кто явно взял пример с «первых», ведь конкуренция в преступном сообществе крайне высока.

Украинская «инициация»

На фоне интригующей находки в фавеле Акари бразильские чиновники также сообщили, что уже некоторое время наблюдают повышенную «профессионализацию» в местных ОПГ.

Главари инвестируют в привлечение ветеранов вооруженных сил и наемников с опытом участия в боевых действиях. Новой «графой в анкете» преступников стало участие в российско-украинском конфликте и приобретение боевого опыта.

В бандах прямо поощряется участие молодняка в «мероприятиях» такого рода. А в отдельных случаях поездка на Украину становится реальным требованием-инициацией для вступления в ОПГ.

Такие тенденции обещают Бразилии мало хорошего — как минимум, резкий всплеск участия населения в преступной деятельности в течение нескольких лет. Начнется все, по идее, с Рио, а продолжится в более отдаленных штатах, где экономическая ситуация оставляет желать лучшего.

Ситуация становится хуже

Таким образом, ситуация с участием латиноамериканцев, в частности мексиканцев и бразильцев, в боевых действиях на стороне Украины остается крайне показательной для оценки современных транснациональных угроз.

Несмотря на снижение ожиданий к материальному вознаграждению, поток добровольцев не иссякает, падает только их качество. Теперь их основной целью становится приобретение боевого опыта или возможность удачного старта в криминальной либо военной карьере на родине.

Украинская же вербовка становится откровенно имитационной, не слишком нацеленной на реальный результат.

Определенный резонанс продолжает вызывать обнародование фактов утечки западного оружия за пределы зоны конфликта. Найденные в бразильских фавелах современные противодронные средства, «отметившиеся» украинским трезубцем, свидетельствуют о потере реального контроля над каналами поставок и высоком спросе на такие виды вооружения среди латиноамериканских преступных группировок.

В долгосрочной перспективе подобные тенденции несут серьезные риски не только для безопасности отдельных государств, но и для глобального контроля над распространением оружия, людских ресурсов и боевого опыта.

Сплав прагматичных криминальных устремлений, слабости украинского дипломатического аппарата и отсутствия эффективных международных механизмов надзора лишь усугубляет ситуацию, переводя локальные военные кризисы в статус затяжных угроз для целых регионов. Которые и без того в рейтинг «спокойных» никогда не входили.