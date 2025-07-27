Август — время арбузов и дынь. На развалах и в магазинах полосатые гиганты и ароматные «колхозницы» манят покупателей, а продавцы наперебой расхваливают астраханские, волгоградские и прочие «сахарные» сорта.

Олег К./unplash

Но что мы на самом деле знаем о том, откуда берутся эти плоды, почему меняются цены и стоит ли бояться нитратов?

Откуда они приезжают

Вопреки расхожему мифу, знаменитые дыни-«торпеды» — вовсе не китайский продукт. «Астраханские они, ставропольские и волгоградские», — развенчивает популярный миф в интервью ИА Регнум руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

По ее словам, Россия обеспечивает себя арбузами и дынями более чем на 90%. Китай действительно поставляет некоторое количество бахчевых, но преимущественно на Дальний Восток, где местное производство развито слабее.

География отечественного бахчеводства впечатляет. Традиционные лидеры — Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края. Но благодаря новым сортам и технологиям арбузные плантации продвигаются всё дальше на север.

Воронежская область уже производит заметные объемы, а экспериментальные посадки есть даже в Якутии — казалось бы, совсем не арбузном регионе.

Из соседних стран везут относительно немного. В начале лета, когда российский урожай еще не созрел, на прилавках появляются узбекские, казахские, азербайджанские дыни и арбузы. Ирина Козий заверяет, что принципиальной разницы с отечественными плодами во вкусе нет — разве что в самом начале российского сезона южные поставки могут быть чуть слаще.

Времена, когда арбузы были исключительно летним лакомством, давно прошли. «Сезон потребления арбузов — 12 месяцев в году», — утверждает Козий. Зимой едим бразильские (дороже, но тоже вкусные), весной — турецкие (относительно недорогие из-за того, что не надо везти через океан).

Общий объем российского рынка бахчевых составляет около 700 тысяч тонн в год. Но в этом году эксперты отмечают тревожную тенденцию — снижение потребления. «У людей просто не хватает денег. Это видно по потреблению всей плодоовощной продукции — в основном продаются апельсины, яблоки и т.д. То есть самые дешевые позиции», — констатирует Козий.

Основной объем бахчевых продается через крупнейшие торговые сети, при этом около 80% арбузов в сетях — продукция фермерских хозяйств, а не крупных агрохолдингов. Премиальные сети делают ставку на эксклюзив — вплоть до квадратных арбузов. Но это скорее исключение: основной покупатель предпочитает простые и дешевые сорта.

Зачем нам такой огромный?

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в середине июля минимальные цены на арбузы упали на 17% по сравнению с прошлым годом — до 30 рублей за килограмм, а у отдельных ретейлеров можно было найти и по 20 рублей.

Причина резкого удешевления — в капризах погоды. «Из-за жаркой погоды в начале июля массово созрели сорта, которые должны были зреть в разное время, получился большой объем на рынке, и арбузы резко подешевели в конце июля», — объясняет Ирина Козий. Благоприятно сказываются также рост и расширение географии поставок.

Минимальные цены на дыни у федеральных ретейлеров сейчас находятся на том же уровне, что и год назад — 99 рублей за килограмм.

Впрочем, статистика по среднегодовой цене показывает более сложную картину. По данным сервиса «Ценозавр», средняя цена арбузов в сетевой рознице выросла на 4,5% и достигла 93 рублей за килограмм. Дыни, наоборот, подешевели на 15,1% — до 125 рублей.

Такие колебания типичны для сезонного товара: в начале и конце сезона цены традиционно выше, а в пик — в августе и начале сентября — падают до минимума.

А вот что касается размера ягоды, то сейчас покупатели нередко задаются вопросом: почему в магазинах так мало мини-арбузов? Ведь стандартный десятикилограммовый гигант для небольшой семьи — настоящее испытание. Сразу его не съесть, в холодильник не влезает, а выбрасывать жалко. Ответ прост: мини-арбузы есть, но они дороже.

«Это менее урожайные сорта, они получаются дороже в расчете за килограмм», — поясняет эксперт. Интересно, что зимой, когда на прилавках появляются бразильские арбузы, большая их часть как раз мини-формата. Но в сезон российские покупатели предпочитают экономить и берут крупные плоды — получается выгоднее.

Что происходит с этой выгодой, когда подкисшая на жаркой кухне половинка отправляется в помойку или выкидывают блюдо, чье место она заняла в холодильнике — никто не считал, статистики такой по понятным причинам просто не существует.

Однако тренд постепенно меняется: «В последнее время смещается спрос в пользу сортов с плодами меньшего размера. Мы идем по тому же тренду, который проявился в Западной Европе и Северной Америке», — отмечает Козий.

В США уже 15 лет назад больше 80% спроса приходилось на арбузы без косточек и небольшого размера. На российских прилавках тоже расширяется ассортимент — покупатели выбирают из 5-6 видов: классические с косточками, без косточек, с черной коркой, желтые, овальные «Яйцо дракона».

Мифы и реальные правила

С количеством легенд, окружающих арбуз, может поспорить разве что колбаса, в которой постоянно то «крысы», то «рога и копыта». Главная арбузная страшилка — нитраты и прочая «химия».

«Селитра — один из видов удобрений, применяемых повсеместно. В арбузе ее быть не может, она может быть в почве», — развенчивает популярный миф Ирина Козий. По ее словам, не зафиксировано ни одного достоверного случая отравления удобрениями через фрукты или овощи.

Реальная опасность куда прозаичнее. «У нас принято есть по два килограмма арбуза за раз, а потом говорить «живот расстроился от нитратов» — это не нитраты, это два килограмма клетчатки». Расстройство от жадности, если проще.

Главное правило безопасности — тщательно мыть арбуз перед употреблением. Ведь он лежал на земле, его трогали десятки рук, на него летела дорожная пыль откуда ни попадя. И ни в коем случае нельзя надрезать или протыкать немытый арбуз — даже для проверки на спелость.

Что касается технологий хранения, то и здесь мифов больше, чем реальных опасностей. «Нет никаких особых технологий. Недобросовестный производитель может обрабатывать плоды фунгицидами, но долго на рынке не проживет — продукцию проверят, и продаж больше не будет», — уверяет руководитель «Ягодной академии».

Секреты выбора идеального арбуза довольно просты. Перезрелый плод выдаст себя запахом брожения, помятостями и коричневыми пятнами — такой брать не стоит. У недозрелого арбуза полосатых сортов должны быть четкие, контрастные полоски.

Важная деталь — земляное пятно, тот бочок, которым арбуз лежал на земле. «Чем больше контраст по цвету между остальной поверхностью и этим пятном, тем лучше — значит, поверхность получала больше солнца», — делится секретом Козий.

И еще один лайфхак: в одной партии лучше выбирать более крупный арбуз — мелкие могут оказаться менее зрелыми.

Разрезанный арбуз долго не хранится — максимум пара дней в холодильнике. Место среза нужно прикрыть пакетом, потому что в холодильнике сухо и плоды теряют влагу.

Переработка слабовата

Что касается переработки бахчевых, то эта отрасль у нас пока находится в зачаточном состоянии. Арбузные и дынные соки в основном импортные, а из отечественных производных продуктов можно найти разве что фермерские эксперименты — сушеные, маринованные, соленые арбузы, цукаты.

Зато в летних кафе арбузные смузи и фреши стали обязательным пунктом меню.

Арбузы и дыни остаются одним из самых доступных источников витаминов и полезных веществ. «Торпеды» по-прежнему не китайские, а наши, родные. Сезон длится круглый год, ассортимент расширяется, а мифы о нитратах остаются мифами.

Так что совет руководителя «Ягодной академии» прост: «Арбузы и дыни надо есть, как и прочие фрукты и овощи, в составе разнообразной диеты». Главное — знать меру и не пытаться съесть половину арбуза за один присест. Даже если он очень сладкий и без косточек.