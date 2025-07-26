Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 20% до 18% годовых. А Росстат зафиксировал первую за 11 месяцев недельную дефляцию. Цены упали на символические 0,05%, но сам факт заставляет задуматься: действительно ли мы переломили инфляционный тренд или это временная передышка?

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

За снижением общего уровня цен стоят вполне конкретные факторы. В первую очередь — созревший урожай. Свекла, капуста и картофель за одну неделю подешевели на 7-9%, огурцы потеряли почти 7% цены, морковь — почти 5%.

Впрочем, доктор экономических наук, декан факультета «Плехановская школа бизнеса» РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Ляндау в разговоре с ИА Регнум предупреждает: не стоит воспринимать это как начало устойчивого тренда.

«Это, конечно, временное явление из-за сезонных факторов. Что такое 0,05%? Понятно, что это временно, особенно по овощам, фруктам — сейчас ведь самый сезон», — объясняет экономист.

Вторая причина дефляции — укрепление рубля. С начала года российская валюта выросла к доллару почти на треть, что сделало дешевле импорт. Смартфоны, кроссовки, пылесосы и даже автомобили хотя бы перестали дорожать, а некоторые позиции даже немного подешевели.

Экономист Павел Самиев в интервью ИА Регнум отмечает необычность этого укрепления:

«За последнее время такой пример был только в 2022 году, когда длительное время было укрепление рубля. При этом оно происходило без четких оснований — ни платежный баланс, ни торговый баланс, ни другие факторы не работали в таком масштабе в пользу рубля».

Парадоксальность ситуации подчеркивает и тот факт, что рыночные прогнозы не сбылись. «Банки и аналитики говорили, что уже в мае тренд должен был развернуться, рубль должен был начать ослабевать, но этого не произошло», — размышляет Самиев.

Касательно цен на товары Самиев предостерегает от излишнего оптимизма, также указывая, что в текущей дефляции главную роль играет фактор сезонности, это не долгосрочный тренд. Экономист прогнозирует, что сезонный фактор будет работать до сентября включительно, но потом инфляция вернется к положительным значениям.

Плавно и мягко

Решение Центробанка снизить ключевую ставку оказалось ожидаемым. По словам Павла Самиева, «это ровно то, чего ожидали участники рынка и банкиры. Центральный банк сделал абсолютно точно то, что прогнозировали 95% всех экспертов».

Банки заранее готовились к такому развитию событий. Многие кредитные организации еще до заседания регулятора начали снижать ставки по депозитам и кредитам, рассчитывая именно на такое решение ЦБ.

Юрий Ляндау считает снижение вполне обоснованным: «Действия Центрального Банка нельзя назвать резкими. Предполагалось, что они снизят ставку. Она действительно высокая и мешает экономическому росту и развитию, потому что кредиты безумно дорогие. Конечно, есть обратная сторона медали в том, что все стараются класть деньги на депозиты, которые сегодня дают очень неплохую доходность».

Высокие ставки действительно серьезно повлияли на кредитную активность. По данным ЦБ, различных кредитов сейчас выдается на 30-50% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом на депозитах и счетах россияне держат около 57 триллионов рублей — за год прибавилось около 13 триллионов.

«В наших условиях кредитование снижается — а как оно может расти при таких ставках? Кредиты идут по 25-28% годовых», — говорит Ляндау. Он считает, что для реального оживления кредитного рынка нужны более радикальные меры: «Верните льготную ипотеку, доступную для всех, не только для молодых семей и айтишников. Поставьте выгодную ипотеку в 6% с лимитом 10 миллионов — и увидите резкий всплеск активности».

Павел Самиев дает следующую оценку влиянию снижения ставки на сферу кредитования: «Текущее снижение ставки до 18% драматически не скажется на рынке. Кредитная активность не вырастет радикально. Это смягчение пока очень плавное и мягкое».

Однако вопрос доступности кредитов не сводится только к процентной ставке. «Есть макропрудециальные надбавки, разные рисковые критерии, которые банки применяют сейчас гораздо жестче, чем раньше», — напоминает Самиев. Даже при снижении ставок банки могут сохранять жесткие требования к заемщикам, что ограничит рост кредитования.

Ценообразование и перспективы

Важно понимать, что одной ключевой ставкой инфляционные процессы не остановить. Юрий Ляндау обращает внимание на структурные проблемы ценообразования: «Чтобы действительно бороться с инфляцией, нужно в первую очередь бороться с ценообразованием в торговых сетях, где много самоуправства и нередко происходит огромная наценка на продукты».

Проблема монополизации торговли становится все острее. Крупные сети диктуют цены и производителям, и покупателям. «Пока не будет нормального регулирования этих процессов, инфляция может быть любой», — уверен Ляндау.

Специфика российской экономики еще и в том, что цены легко растут при ослаблении рубля, но почти не снижаются при его укреплении. «Когда рубль девальвируется, у нас резко повышаются цены — находится обоснование: курс вырос. Что происходит, когда рубль укрепляется? Цены назад никто не двигает», — объясняет Ляндау.

Базовый прогноз ЦБ предполагает снижение инфляции до 7-8% к концу года. В этом случае ключевая ставка может опуститься до 15% или даже ниже. Павел Самиев подтверждает реалистичность такого сценария, по его мнению, инфляция в рамках 7% — это достаточно нормальный для экономики уровень.

Но в ближайшей перспективе возможен разворот тренда по рублю. «После семи месяцев укрепления может быть несколько месяцев ослабления. Это было бы выгодно Минфину в работе с бюджетом», — прогнозирует Самиев. Подобный сценарий может несколько усилить инфляционное давление.

Что касается дальнейшего снижения цен, то экономисты настроены сдержанно. «Пока что очевидно только сезонное снижение — овощи и фрукты. Дальше вряд ли что-то существенно подешевеет. Не надо этого ожидать», — предупреждает Ляндау.

Павел Самиев добавляет: «Снижение цен в отдельных категориях уже сейчас видно. В частности, это касается бытовой техники, электроники и ряда других импортируемых товаров, потому что рубль укреплялся. Но я не думаю, что это устойчиво будет продолжаться еще в течение года».

Советы потребителям

Стоит ли сейчас брать кредиты или лучше подождать? «Тренд на снижение ставки будет продолжаться, поэтому ставки по кредитам, условно осенью и зимой, будут ниже, чем сейчас», — говорит Павел Самиев.

Юрий Ляндау рекомендует действовать по ситуации: «Если есть потребность взять ипотеку — имеет смысл подождать до конца года. Есть вероятность, что ЦБ еще снизит ставку до 16%. Но если есть конкретная квартира в конкретном месте и вы понимаете, что она уйдет — берите ипотеку и покупайте». Упущенная возможность может оказаться дороже сэкономленных на процентах денег.

К общим тратам экономист рекомендует подходить взвешенно: «Если есть насущная необходимость что-то купить — идите и покупайте, находите хорошее ценовое предложение и решайте вопрос. Если нет острой необходимости — можно подождать».

А что делать со сбережениями? «Даже при таких процентных ставках депозиты идут по 15% годовых — достаточно неплохие условия», — отмечает Ляндау. Для консервативных вкладчиков это по-прежнему привлекательный инструмент сбережения, особенно с учетом замедления инфляции.