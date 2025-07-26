43-летняя Анастасия Бессмертная, погибшая стюардесса рокового рейса ИК-2311 Хабаровск — Благовещенск — Тында, была безумно влюблена в небо. Всегда отправлялась в очередной полет с улыбкой и легким сердцем. В этот раз Настя лететь не хотела, думала отказаться.

Социальные сети Анастасия Бессмертная

Единственное, что ее остановило — предположение, что компания захочет отправить ее работать в начале августа, а она хотела посвятить эти дни своим любимым дочуркам — 13-летней Даше и 8-летней Маше. Предстояли приятные хлопоты: девочек нужно было готовить к школе…

В 13:05 по местному времени Ан-24 разбился в 15 км от Тынды при заходе на второй круг. Экипаж из пяти человек и все 43 пассажира погибли.

Тот случай, когда звучная фамилия не оказалась пророческой. Анастасия погибла вместе со всеми пассажирами. Машу и Дашу в школу 1 сентября теперь поведет папа.

«У Насти 1 августа должен был быть день рождения. Ей бы исполнилось 44 года…» — рассказал ИА Регнум муж Анастасии, Виталий Бессмертный.

Социальные сети Виталий Бессмертный с семьей

Анастасия провела в полетах 20 лет. 17 из них проработала в авиакомпании «ИрАвиа», той самой, которая впоследствии переименовалась в «Ангару». Вместе с Анастасией в этой же авиакомпании работал и ее супруг — сначала бортмехаником, а затем пилотом.

Когда рейс Анастасии рухнул в лес, немного не дотянув до заветной посадочной полосы в Тынде, Виталий тоже находился в воздухе.

«Я в тот день, 24 июля, вернулся из рейса. Летал по маршруту Иркутск — Талакан — Иркутск. Пока в полете был, ничего не знал. Знаете, есть такая система раннего предупреждения. Она не работает, если глушилки на аэродроме включены, — в беседе с ИА Регнум Виталий до сих пор не может поверить в то, что Настя больше никогда не вернется из рейса. — А как только вышел из самолета, посыпались эсэмэски какие-то, сообщения… Так и узнал».

Социальные сети Виталий Бессмертный

Услышав, что любимой супруги больше нет, Виталий попытался ухватиться за единственное, что на тот момент представляло для него ценность — его дочек. 13-летняя Даша и 8-летняя Маша были дома с бабушкой.

О трагедии с маминым рейсом девочки узнали из новостей. Виталию оставалось лишь подтвердить то, что и так уже поняли его дочки — мамы больше нет. «Я не умею врать, скрывать, да и зачем..» — с трудом заново переживает тот ужасный момент бесстрашный летчик Виталий Бессмертный.

Социальные сети Свадьба Виталия и Анастасии

Виталий и Анастасия познакомились на работе. Молодые и влюбленные в небо, они просто не могли друг другу не понравиться.

«Мы познакомились с ней в «Ираэро» на каком-то вечере. Она тоже там работала. И ее многие там добивались. Многие эту историю знают… Добивались, добивались, а она никого не принимала. Я влюбился в нее… Мы выбрали друг друга, и никто не смог помешать. Она вышла за меня замуж. Родила мне двоих дочек. Мы очень любили друг друга…» — грустно улыбается Виталий. И добавляет, что очень старается держаться: «Мне ведь девчонок надо поднимать…»

Социальные сети Виталий и Анастасия

В то, что катастрофа произошла из-за ошибки экипажа, сам Виталий, имея за плечами тысячи часов налета, не верит. Тем более что пилота рокового рейса Вячеслава Логвинова он знал лично.

«Я могу рассказать о командире. Про Вячеслава Ивановича Логвинова. Я с ним много лет отработал. Восемь или девять лет летал с ним. На разных самолетах. Он сначала был вторым пилотом, потом стал командиром экипажа. Профессионал он был. Не верю, что Слава мог совершить ошибку. Не верю в это! Он до последнего делал всё, что мог», — убежден Виталий Бессмертный.

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«Скорее всего, какая-то неисправность была. А может быть, из-за того, что на аэродромах сейчас «глушилки» ставят. А как лететь? Если связи нет, нет возможности видеть, куда летишь и где земля. У меня в этот день тоже вся система отказала из-за этих глушилок, можно сказать, вслепую долетели…»

Погодные условия в момент авиакатастрофы были приемлемые. Видимость под крылом — порядка 1000 метров. Некоторые эксперты предполагали, что, возможно, экипаж снизился ниже 1000, поскольку меньше этого минимума приборы на стареньком Ан-24 уже не показывают, и из-за этого врезался в сопку. Виталий Бессмертный в эту версию не верит.

«Логвинов не мог бы пойти на минимум!.. Не стал бы снижаться. Он там всё наизусть знал, всю местность и сопки. Любой пилот делает всё возможное, чтобы пассажиры уцелели… Может быть, какой-то отказ случился. Отказ двигателя самолета или еще какая-то неисправность. Я ведь сам попадал в авиакатастрофу. В 2011 году», — рассуждает Виталий.

Социальные сети Виталий Бессмертный

Тогда, в далеком уже августе 2011-го, Виталий Бессмертный попал в авиакатастрофу на таком же Ан-24. Пассажирский борт той же компании «Ангара» (тогда еще «ИрАэро»), пытаясь совершить посадку в аэропорту Благовещенска, столкнулся с крайне редким и трудно прогнозируемым погодным явлением — сдвигом ветра.

Самолет тогда отклонился от курса и совершил аварийную посадку в лесу, расположенном в 200 м от посадочной полосы.

ITAR-TASS Крушение самолета Ан-24 в Благовещенском районе Амурской области. 2011 год

Трагедии удалось избежать благодаря тому, что сам Виталий оперативно выкрутил лопасти. Это помогло выжить 41 человеку на борту — 36 пассажирам и пяти членам экипажа. 12 человек, включая самого Виталия, тогда получили различные травмы, но никто не погиб.

«Мы упали в непроходимом лесу. Это был такой же самолет Ан-24, на котором разбилась Настя. Тогда много было пострадавших. Самолет не загорелся. Помню, я был в шоковом состоянии тогда. На фюзеляж падали деревья, весь в крови… Керосин разлился, у меня голова в трех местах пробита, ничего не вижу из-за крови. Схватил, что было в самолете, вытирал кровь и начал вытаскивать людей. А дверь заклинило. Тогда я ее выбил кулаком и началась эвакуация. Одна женщина провалилась в дыру, образовавшуюся в днище самолета. Не знаю, откуда у меня силы, но мы ее вытащили вместе с двумя пассажирами. Форточку аварийную открыли. Из самолета вышел самым последним».

Андрей Оглезнев/Коммерсантъ Бортмеханик самолета Ан-24 Виталий Бессмертный после крушения самолета Ан-24 в Благовещенском районе Амурской области в 2011 году

Оглядываясь теперь назад, Виталий с грустью вспоминает, что, несмотря на свою любовь к небу и полетам, которую Анастасия пронесла через всю жизнь, именно в эту, ставшую для нее роковой командировку она лететь не хотела.

«Командировка началась 21 июля, а вернуться Настя должна была 3 августа. Она не хотела туда лететь. Мы с ней накануне ее вылета общались. Я был в Иркутске, а она — в Хабаровске. Не хотела туда (в Тынду) лететь…» — повторяет, как будто заново по кругу переживая события того дня, Виталий. Он вспоминает, что несмотря ни на что, во время того ставшего последним телефонного разговора Настя была весела, обсуждала дочек и планы на август.

Социальные сети Виталий Бессмертный с семьей

1 августа у Анастасии был день рождения, и она переживала, что проведет его не с семьей, а пусть и на любимой, но на работе.

«Нет, она не боялась.. — как будто продолжает спор сам с собой Виталий, прокручивая в голове тот последний разговор с Анастасией, — Ан-24… она к нему привыкла, много лет летала и вообще ничего не боялась…»

«Она просто не хотела лететь… Мы разговаривали. У меня был ранний вылет 24 июля. Настя говорила: «Если я сейчас не полечу, меня потом отправят… Где-то в августе. Я лучше сейчас слетаю, а потом буду девочек в школу собирать», — голос Виталия слегка дрожит, когда он снова прокручивает внутри себя тот, как тогда казалось, рядовой, незначительный разговор.

24 июля 2025 года жизнь Анастасии Бессмертной, пяти членов экипажа и еще 41 пассажира оборвалась вместе с рейсом Ан-24 авиакомпании «Ангара». За 15 км до Тынды, в лесу амурской области.