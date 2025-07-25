Когда Польша и СССР вышли на подписание договора о ненападении, что случилось 25 июля 1932 года, обе стороны вполне могли еще повоевать. Но сильно устали — на фоне длившегося столетия конфликта, события 20-х годов вышли какими-то особенно изматывающими.

В 1921 году закончилась неудачная советско-польская война, в результате которой Советским Союзом были потеряны Западная Украина и Западная Белоруссия. Сложившиеся границы зафиксировали Рижским мирным договором.

Теоретически Москва могла бы попытаться исправить положение, тем более что в ноябре 1920 года был окончательно решен вопрос с армией белых в Крыму. Но к тому моменту страна находилась в войне уже семь лет, а полякам активную поддержку оказывали Англия и Франция.

Измотанная Красная армия рисковала втянуться в очередную затяжную войну с сомнительным исходом, так что было решено заплатить временными территориальными потерями ради выигрыша времени.

Следующие пять лет западные границы советских Украины и Белоруссии терроризировали войска и, как бы сейчас сказали, прокси-силы, составленные из бывшей армии УНР. Самыми значительными событиями здесь были так называемый 2-й Зимний поход под командованием Юрия Тютюнника, нападения добровольческой армии Станислава Булак-Балаховича на Западную Белоруссию и действия петлюровцев с территории Западной Украины.

В конце концов, вся эта дикая полусамодеятельность была прикрыта (хотя Булака поляки не выдали и присвоили ему звание генерала), но начавшиеся в январе 1926 года начались переговоры о взаимном ненападении всячески пытались сорвать.

Так 7 июня 1927 г. белый эмигрант Борис Коверда смертельно ранил на Варшавском железнодорожном вокзале полпреда СССР в Польше Петра Войкова, после чего мирный процесс и вовсе прекратился. Вполне может быть, что данное убийство было инспирировано польскими спецслужбами.

Со своей стороны лодочку качали Англия и Франция, постоянно создававшие атмосферу тревожности.

Именно она во многом повлияла на то, что в СССР отказались от политики НЭПа, провели насильственную коллективизацию, а Сталин произнёс свои знаменитые, до сих пор актуальные слова:«Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

В качестве альтернативы, стороны присоединились к другому международному мирному пакту Бриана-Келлога, объявлявшему любое неспровоцированное нападение на другую страну преступлением. Но этого все равно было недостаточно для уверенности на зыбкой почве международных отношений того времени.

СССР на перевооружение нужны были ещё хотя бы десять лет, а Польше — то же время для «переваривания» отхваченного ранее куска. Недаром во время личной встречи неформального уполномоченного Гитлера по польским вопросам Германа Раушнинга и диктатора Польши Юзефа Пилсудского, последний заявил, что «любые попытки Германии направить интересы Польши в сторону русской Украины никогда не будут приняты Польшей». Поскольку перед ней стоят непростые задачи колонизации в малонаселённой (поляками) восточной части, где набирали силу галицкие борцы за свободу.

Так что когда советско-польский пакт, наконец, подписали на три года, через два вернулись, чтобы продлить его до конца 1945 года.

В преамбуле документа упоминался Рижский договор, как основа взаимных отношений и обязательств между сторонами. Статья первая запрещала каждой из сторон нападать на другую, «как самостоятельно, так и по согласованию с третьей стороной».

Нападением считался «любой акт насилия, нарушающий целостность и неприкосновенность территории или политическую независимость другой Договаривающейся Стороны, даже если эти действия были совершены без объявления войны и с избежанием всех ее возможных проявлений».

В Польше договор на фоне очередного раунда таможенной войны с Германией расценивали, как значительный успех своей дипломатии. И на первый взгляд может показаться, что Советский Союз нарушил свои обязательства в 1939 году.

Но на самом деле, каждая сторона держала за спиной по два пистолета, которые требовали перезарядки.

Юзеф Пилсудский

В 1933 году Пилсудский начал переговоры о заключении такого же мирного пакта с новым правителем Германии — Адольфом Гитлером, который был заинтересован в таком шаге. Он тоже стремительно строил новую армию и флот, вводил в строй передовую технику и готовился к матчу-реваншу.

И в уже в 1934 году, когда такой договор был подписан, уже Йозеф Геббельс, посетивший польского начальника, рапортовал Гитлеру: «Германия целиком разделяет точку зрения Пилсудского в русском вопросе, то есть готова проводить политику дробления России».

В октябрьском донесении он уточнял, насколько распространялась поддержка Польши: «Польша уверена, что Гитлер добьётся осуществления своих планов в отношении присоединения к Германии всех земель, населённых немцами (Австрия, часть Швейцарии и Чехословакии). Польша будет поддерживать Германию в вопросе аншлюса…»

При этом поляки не осознавали пикантности ситуации, о которой осведомлены мы. Ведь уже тогда Гитлер вынашивал планы захвата Польши. Фактически вся эта канитель с пактами, напоминала смертельный танец, в котором решалось, кто первым и на кого нападёт.

В Москве это прекрасно понимали.

И следующий шаг, сделанный поляками, свел на нет Пакт о ненападении гораздо раньше «освободительного похода» Красной армии. Когда войска Третьего рейха подошли к западным границам Чехословакии и угрожали отобрать Судеты, СССР в качестве гарантий сохранения мира в регионе предложил Праге свои «услуги».

Но для того, чтобы советские войска попали в нужное место, требовался пропуск через территорию Польши. А Варшава (ещё не зная, что на свою голову) в этом и Москве, и Праге категорически отказывала. Мало того, она сама претендовала на часть Чехословакии — Тешинскую область — в которой из 200 тысяч населения 80 составляли поляки.

21 сентября Праге был направлен ультиматум, о возвращении территории. 23 сентября 1938 года СССР отправил в Варшаву дипломатическую ноту, сообщив, что любая попытка оккупировать часть независимого государства будет прецедентом для аннулирования того самого Пакта 1932 года.

Однако польское правительство посчитало этот шаг пропагандистским и решило не обращать на него внимания. Поляки стянули к Тешинской области военную группировку «Силезия» — три пехотных дивизии, кавалерийскую бригаду и различные части усиления, забросили на её территорию диверсантов, развернули в самой Польше пропагандистскую кампанию.

30 сентября в Прагу поступил новый ультиматум, после чего в ночь на 1 октября группа «Силезия», насчитывавшая 36 тысяч человек, 80 танков, 9 бронеавтомобилей, 104 артиллерийских орудия и 99 самолётов, вторглась на территорию Чехословакии и аннексировала Тешинскую область.

Её «возвращение в родную гавань» было объявлено большим национальным праздником. На параде в Варшаве в День независимости Польши 11 ноября 1938 г. был сделан акцент на событии, на параде прошла отдельная колонна тешинских поляков. А польский маршал Эдвард Рыдз-Смиглы радостно тряс на камеры руку немецкому военному атташе, генерал-майору Богиславу фон Штудницу — про этот «совместный парад» современные пропагандисты вспоминать не любят.

И кстати, в экспозиции музея Второй мировой войны в Гданьске, где директорствовал нынеший президент Польши Кароль Навроцкий, рассказывается, как прекрасная Польша, невинно подобравшая валявшийся на земле Тешин, подверглась внезапному и незаслуженному удару двух тоталитарных режимов — немецкого и советского.

Рукопожатие польского маршала Эдварда Рыдз-Смиглы и немецкого военного атташе, генерал-майора Богислава фон Штудница

Хотя, справедливости ради нужно сказать, что после того, немцы и поляки совместно развязали Вторую мировую войну нападением на Чехословакию, Пакт о ненападении с Польшей в Москве продолжали считать действительным, что было подтверждено отдельным и совместным заявлениями.

Демонстрировать агрессивную позицию в накаленной ситуации было неправильным, а дальнейшие планы миролюбивых поляков были очевидны.

Как отмечено в докладе разведотдела Главного штаба польских войск от декабря 1938 года, «расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке… Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно… Главная цель — ослабление и разгром России».

Поэтому в результате, когда стало известно, что Германия находится в состоянии недельной готовности к нападению на Польшу, СССР подписал знаменитый на весь мир Пакт Молотова-Риббентропа, а 17 сентября 1939 года польскому послу в СССР Вацлаву Гжибовскому была зачитана нота «о внутренней несостоятельности польского государства».

И с походом Красной армии на территорию Западной Украины и Белоруссии договор о ненападении от 1932 года был расторгнут по факту.