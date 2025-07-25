Бывший подполковник милиции, руководивший угрозыском в одном из шахтерских городов Донбасса, как-то рассказывал «самую запомнившуюся историю» из начала двухтысячных, когда вместе со спецназом опера ходили мстить цыганам в их посёлок.

Иван Шилов ИА Регнум

Наглые ромы, пойманные за руку на торговле наркотиками, отметелили двух ментов и спрятались среди своих. Тогда в место компактного проживания зашли вооруженные люди, перестрелявшие всех собак и положившие лицом в асфальт всё мужское население, какое было дома.

Избиваемые цыгане кричали, что это несправедливость — они уже занесли начальнику горотдела взятку за беспокойство. Но тот, как потом оказалось, решил её тихо прикарманить.

В общем, вопрос как-то в итоге утрясли, и все остались при своих.

В нашей непростой современности подобные сюжеты тоже не редкость, только уже всё наоборот: в соцсети регулярно попадают видео, как заехавшие к цыганам бусики с полицией и сотрудниками ТЦК окружает толпа смуглых людей, готовых дать решительный отпор.

В феврале прошлого года ромы избили несколько «пиксельных» в Мукачеве. В мае того же года возле ТЦК в городе Виноградове Закарпатской области случилась даже стрельба — к зданию пришли вооруженные цыгане, которых возмутило то, что двух их соплеменников насильно мобилизовали.

Самое свежее видео — как 21 июля 2025 г. в одном из сел Волынской области ромы, большинство которых составляют женщины, с палками атакуют военкоматовский микроавтобус и заставляют «людоловов» позорно бежать.

В отличие от «титульной нации», у представителей этого нацменьшинства нет проблем с тем, чтобы достать оружие и встать на защиту своей общины. Смелости и взрывного темперамента им не занимать.

При этом цыгане находятся в ещё одном оригинальном раскладе.

С одной стороны, их люто ненавидят все праворадикальные организации и как минимум не любит большинство обычных граждан. В апреле текущего года Сыховский районный суд Львова наконец-то приговорил трех организаторов и самых активных участников цыганского погрома на окраинах города к 10 годам лишения свободы.

А семью годами ранее группа молодчиков, в основном школьного возраста, вооруженная холодным оружием и битами, атаковала табор, зарезав одного из его жителей и избив ещё некоторое количество. И такие события, происходившие регулярно, горячо приветствовались общественностью.

Ведь, по данным КМИС, в 2021 году цыгане на Украине были группой, в отношении которой отмечался самый высокий показатель ксенофобии по шкале социальной отчуждённости: 5,34, что изменилось только в следующем году, когда на первое место вышли русские и белорусы.

С другой — они находятся под постоянным вниманием международных и украинских организаций, правительства, парламента, Офиса Совета Европы на Украине, ученых на грантовых программах и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, бдящим, в частности, за использованием политкорректного называния «ромы».

Например, в мае этого года в Одессе проводился «цветастый и вдохновенный» Фестиваль ромской культуры — в рамках Мультикультурных недель, где русскому языку места не нашлось.

Существует даже «Стратегия содействия реализации прав и возможностей лиц, принадлежащих к ромскому национальному меньшинству, в украинском обществе на период до 2030 года». Она сменила предыдущую, утвержденную в 2013 году.

Но даже 12 лет спустя никто не в состоянии ответить на вопрос, сколько же народу подлежит защите, интеграции и повышению уровня образования.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3978347" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Цыгане избивают военкомов в Мукачеве на Закарпатье

«Согласно данным официальной переписи населения 2001 года, в Украине проживает 47 587 цыган. Вместе с тем, по неофициальным оценкам международных и общественных организаций, а также согласно отчету Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (четвертый цикл мониторинга от 08.12.2011), численность цыган в Украине составляет от 200 000 до 400 000 человек»,— говорится во вводной части документа.

Потому что, несмотря на всю показную заботу о них, ромы всё также предпочитают жить своими общинами и избегают связей с государством и силовыми структурами. Были случаи, когда цыганская молодежь собирала милостыню, прикинувшись «ветеранами АТО» — форма, берцы, какие-то медальки. Но в цыганской традиционной системе ценностей служба в армии или, не дай Бог, полиции, считается позорным делом.

Как следствие — в прошлом году экс-советник министра МВД Украины Виктор Андрусив в эфире даже заявил, что «ухылянты» — это уже «не украинцы, а цыгане», которым придется за границей «жить в каких-то контейнерах всю жизнь там».

Решение некоторых земляков вступить в ВСУ для их общества было довольно неожиданным: пока правозащитники и медийщики носятся с ромами-вэсэушниками как бриллиантами, их родня просит больше не звонить.

Один из немногих добровольцев, закарпатский цыган Радик Фаркаш, жалуется в интервью журналу «Dialog-Pheniben. Kwartalnik romski»:

«Рома говорили, что я сумасшедший. Потому что они хотят жить, они не хотят быть инвалидами без рук и ног, а я дурак, потому что сам иду на смерть, потому что не хочу жить. Почти никто меня не понял, если честно».

Собственно говоря, среди тех граждан Украины, кто ринулся в Европу в первые месяцы 2022 года, было очень много цыган, которые с удовольствием заселялись в бесплатное жилье, получали пособия и гуманитарную помощь как беженцы. Хотя главное их «королевство» — Закарпатье, которому ничто не угрожало.

А по прошествии времени опытные в криминальных делах ромы добавили к перечню своих криминальных профессий переправку через границу желающих избежать мобилизации. У них как у заядлых контрабандистов есть давно протоптанные дорожки, по которым активно переправляются в страны Евросоюза сигареты, оружие и другая контрабанда.

Цены у них божеские и могут колебаться от 2 до 8 тысяч долларов. Иногда проводниками выступают дети. Вот что говорит 56-летний Шандор, этнический ром, житель Закарпатья:

«Я не хочу драть с людей последнее. 2 тысячи долларов с человека. Это за месяц можно заработать в той же Венгрии. Набираем группу до 5 человек, скидываем им геолокацию, куда приехать. До этого места мы их ведем, чтобы хвоста не было. Сразу заметим. Уже на месте конечного сбора проверяем, нет ли маячков и прочего. Они рассчитываются, и мы их отводим, в лесу не бросаем. Ни один человек не пострадал. Хотя есть такие, что не только кинут, взяв деньги, но и сами в полицию или ТЦК сдадут».

Естественно, власти пытаются как-то этому помешать — примерно с тем же успехом, что и при мобилизации.

Так 29 мая 2025 года в ромское поселение в с. Большой Березный явились полицейские и пограничники, якобы для выявления персон, причастных к переправке через словацко-украинскую границу мужчин призывного возраста. В силовиков полетели камни, и они открыли огонь резиновыми пулями.

Очевидцы сообщают, что избили начальника заставы, начальника разведки и его заместителя. После инцидента ромы пытались блокировать пограничное подразделение, но его удалось вывести.

Впрочем, как и в самой первой истории, украинские власти пока стараются не разжигать конфликт и карательные меры против ромов не вводят.

Во-первых, это чревато реальными боевыми действиями, а они Киеву точно не нужны. Во-вторых, атака на ромов может обострить и без того непростые отношения Украины с Венгрией, ополчить Румынию — как тогда поставлять оружие? По неофициальным данным, в Румынии проживает до 2 млн ромов, или более 10% населения. Вряд ли они будут оставаться в стороне, если увидят, что в соседней Украине начались погромы.

Тем более всё на виду: самое богатое цыганское село Подвиноградов (4 500 населения) находится всего в 12 км от румынской границы.

Кроме этого, как мы уже говорили, цыгане находятся «под крышей» различных правозащитных организаций, например «Ромский фонд Европы», Amnesty International и Human Rights Watch, которые давно заявляют, что украинская власть обязана пересмотреть отношение общества к ромам, соблюдать их права, позаботиться об их социальной защите, трудоустройстве и т.д.

В-третьих, в контрабандном бизнесе так или иначе участвуют власть имущие, и они не желают остаться без заработка.

Таким образом, представители 15 этнических групп цыган, проживающих на Украине, неожиданно стали привилегированными на фоне большинства граждан, не имеющих никакой защиты, никаких прав и боящихся постоять за себя. Можно даже сказать, превратились в активную оппозицию режиму — в отсутствие других её разновидностей.

Удивительный поворот в развитии «свободы, демократии и европейских ценностей».