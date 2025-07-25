В Польше изъяли из продажи книгу о президенте страны Анджее Дуде «Дебил. Изучение случая» (Debil. Studium przypadku). Эта книга так задела Дуду по той причине, что заставила народ вспомнить нелестный диагноз, публично выставленный ему ещё без малого пять лет назад.

ИА Регнум

Автор книги психолог Александра Сарна суммировала в ней информацию, выставляющую уходящего президента человеком невеликого ума, и сейчас ей грозит уголовное наказание за оскорбление пока ещё действующего главы государства.

Мистер Бин от политики

«Дебил» лёг на прилавки книжных магазинов Польши в мае. Продажей этого произведения, на первой странице которого изображён пока еще действующий президент страны с застывшим на лице странным выражением, занялась крупнейшая в Польше сеть по реализации книжной и медиа-продукции Empik.

Творение психолога расходилось очень хорошо: первый тираж в 3000 экземпляров был распродан практически мгновенно. Переиздание в 6000 экземпляров и несколько сотен аудиоверсий до введения запрета были выкуплены наполовину.

Название отсылает к скандалу, разразившемуся на исходе 2020 года.

Тогда Дуду прилюдно оскорбил известный в Польше писатель, сценарист и телеведущий Якуб Жульчик. Писатель выложил у себя в соцсети краткую запись: «Джо Байден — 46-й президент США. Анджей Дуда — дебил». Таким образом Жульчик высмеял главу своего государства за его неосведомленность в деталях электорального процесса США.

Дуда после тогдашних американских президентских выборов поздравил Байдена с успешной кампанией и добавил, что теперь ждет, когда коллегия выборщиков официально провозгласит того новым лидером Соединенных Штатов. Между тем, в США нет ни одного госоргана, наделенного полномочиями объявлять избранного президента — это делает пресса.

На саркастическую запись Жульчика в прокуратуре обратили внимание лишь спустя несколько месяцев — и потащили писателя в суд. Ему вменили оскорбление президента, максимальное наказание по этой статье — три с половиной года тюрьмы.

Адвокат писателя указал, что «Жульчик не стоял с этой надписью перед президентским дворцом» и что суд над ним — это суд над свободой слова. За процессом следила вся Польша. Сначала писателя приговорили к пяти месяцам общественных работ и обязали опубликовать извинение.

Но в конечном итоге он отделался лёгким испугом: суд прекратил дело, придя к выводу о том, что «социальная вредность совершённого им поступка действия была незначительной».

И вот спустя три года Александра Сарна решила поднять популярность своей книги, апеллируя в её названии к тому старому скандалу. «Доктор психологических наук Александра Сарна приглашает вас в уникальное прощальное путешествие с дебилом», – говорится в предисловии.

Автор «Дебила» доселе была известна в качестве психотерапевта, телеведущей, пропагандистки здорового образа жизни: в свое время она сумела радикально похудеть и делилась своим опытом с другими польскими женщинами. Но теперь она решила сменить специализацию и занялась политической сатирой. Своё творение Сарна стилизовала под «психологический кейс», предлагая читателю самостоятельно сделать вывод о том, был ли прав тогда Жульчик.

При этом она группирует факты таким образом, чтобы читатель решил — да, Жульчик, прав. В тексте Дуда изображен персонажем мемов, эдаким «мистером Бином» от политики. В книге описываются реальные эпизоды, в которых действующий президент Польши оказывается не на высоте — например, разные его неудачные высказывания и глупые выходки.

Так, например, однажды Дуда публично высказал сожаление, что в Польше давненько никого не вешали за измену. Или, цитируя 94-летнего профессора правоведения, говорил, клоунски шамкая, словно глубокий старик.

Также Дуда на совершенно серьезно вступал в соцсетях в общение с разными троллями и ботами, укрывшимися за фотографиями красивых женщин, и принимался с ними флиртовать. При этом комический эффект вызывает и то, что Анджей Дуда всерьез считает себя великим государственным деятелем и любит на публике принимать разные картинные позы.

Жертва Вована и Лексуса

Помимо этого, в книге детально рассказывается, как президент дважды угодил в ловушку российских пранкеров Лексуса и Вована, пообщавшихся с ним в 2020 и 2022 годах. Особенно скандальным оказался второй случай. Пранкеры позвонили Дуде вскоре после того, как на польской территории упала украинская ракета, убив двоих человек.

Разумеется, сначала вину возложили на Россию, причем некоторые горячие головы до того, как выяснилось, что ракета украинская, требовали нанести «ответный удар». У Дуды тогда выдалась крайне нервная ночь — и в череде телефонных переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО он и не заметил, как снова стал героем пранка.

Вован и Лексус побеседовали с Дудой от лица президента Франции Эммануэля Макрона. Польский президент прямо заявил, что действует крайне осторожно и не хочет войны с Россией.

Также Дуда поделился с пранкерами подробностями своего недавнего разговора с Байденом и поведал, как Зеленский уверял польского коллегу, что во всем виновата Россия.

Дуда сообщил, что Польша не собирается пытаться задействовать пресловутую 5-ю статью устава НАТО о совместных действиях в случае нападения даже в том случае, если ракету действительно выпустили российские военные. Наконец, президент Польши сказал, что больше опасается ядерной катастрофы на украинской АЭС, нежели изготовленной украинцами «грязной бомбы».

Когда выяснилось, что Анджей Дуда уже второй раз стал жертвой одних и тех же пранкеров, над ним принялись глумиться. Особенно сильно изгалялась оппозиционная пресса, обслуживающая либеральную партию «Гражданская платформа» (ГП).

Либералы готовились к парламентским выборам, которые должны были состояться менее чем через год. И они, конечно, не могли упустить такой удобный случай пнуть правившую на тот момент в стране консервативную партию «Право и справедливость», в рядах которой состоит и Дуда. Поэтому историю еще долго всячески обсасывали, а спусти два с половиной года она оказалась на страницах «Дебила».

Однако 17 июля стало известно о том, что сеть Empik изъяла книгу из продажи. Там сообщили, что решение было связано со внезапно возникшими у них опасениями по поводу возможных обвинений в клевете в адрес главы государства.

Более того, теоретически теперь авторше грозит перспектива года на три отправиться в места не столь отдаленные — ей, как и Жульчику, вполне могут предъявить обвинение в нарушении закона.

В Empik, впрочем, не исключили возможности возвращения «Дебила» в продажу после окончания специальной проверки, призванной установить: действительно ли эта книга так уж сильно оскорбляет Анджея Дуду?

Если же говорить начистоту, то вряд ли Александре Сарне что-то по-настоящему угрожает. Дуда сейчас — «хромая утка»: его полномочия окончательно завершатся 6 августа, когда состоится инаугурация нового избранного Кароля Навроцкого.

Кроме того, уходящий глава государства напоследок сам себе навредил, когда согласился провести 6 июля церемонию бракосочетания своей дочери Кинги Дуды в президентском дворце в Варшаве. После этого его многочисленные недруги заговорили о том, что он якобы специально побуждал новобрачных поспешить с церемонией, чтобы успеть провести ее в столь престижном месте.

Либералы из «Гражданской платформы» усиленно намекают на коррупцию. И не исключено, что, когда Дуда снимет с себя полномочия, на него натравят расследователей.

Ждём «Сутенера»

Правящая ныне в Польше леволиберальная коалиция завела уже целый ряд дел на «бывших» из «Права и Справедливости», обвиняя их в разного рода злоупотреблениях — и Анджей Дуда тоже может оказаться в их числе.

В этом случае ему уже точно будет не до сведения счетов с оскорбившей его психологом. Да и книжку, скорее всего, на прилавки вернут сразу, как только срок полномочий Дуды окончится. Тем более, что происшествие с ее изъятием из продажи стало для «Дебила» отличной рекламой — поляки сейчас активно интересуются книгой в соцсетях.

В целом граждане не очень любят этого политика: за десять лет своего президентства он всем успел изрядно надоесть. «Еще лучшим названием для этой книги стал бы «Вредитель» или «Паразит», — иронизируют жители страны в интернете. Они отмечают, что ничего полезного для страны Анджей Дуда за эти десять лет так и не сделал.

К слову, сказать, и у Кароля Навроцкого, как выяснилось в ходе предвыборной кампании, есть свои «скелеты в шкафу», причем, возможно, более серьезные, чем смешные промахи Дуды.

Минувшей весной журналисты откопали крайне стыдную историю, которой уже несколько лет: Кароль Навроцкий и его жена получили квартиру 80-летнего пенсионера. Взамен они пообещали обеспечить ему пожизненный уход, однако обещания своего не сдержали. Выяснилось, что пенсионер выл вынужден переехать на меньшую жилплощадь, сидел без денег, еды, электричества и отопления — и в конечном итоге угодил в социальный приют. Пытаясь отмыть свое имя от скандала, Навроцкий заявил, что передаст квартиру, которую он выманил у пенсионера, «на благотворительность».

Характерно, что Александра Сарна обнародовала свой план по написанию новой книги — посвящённой на сей раз Каролю Навроцкому. Уже известно и её название — «Сутенер». Это отсылка ещё к одному «скелету из шкафа» Навроцкого. Во время капании всплыли заявления каких-то анонимов о том, что, когда Навроцкий в свое время поставлял проституток клиентом отеля, где он служил в службе безопасности.

Сам Навроцкий, понятно, назвал эту публикацию «тотальной ложью», но если Сарна сумеет добыть какие-то подтверждающие факты, по репутации новоиспеченного президента будет нанесен очередной удар.

В целом эти громкие скандалы следует рассматривать в контексте усиливающейся борьбы между «Гражданской платформой» и «Правом и Справедливостью». Трудно представить, что Сарна — фигура не ангажированная и поливает грязью президентов от «ПиС» чисто из «любви к искусству».

Либералы из «ГП» продолжают контролировать правительство, но консерваторы из «ПиС» сумели удержать за собой президентский пост и будут пытаться развалить правящую парламентскую коалицию. Государство все глубже погружается во внутренние склоки.