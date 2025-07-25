24 июля генеральная прокуратура Израиля предъявила обвинение в подготовке покушения на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Для воюющей страны, которая к тому же регулярно подврегается террористическим атакам, это могло бы показаться рутиной. Если бы не личность обвиняемой.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным следствия, теракт готовила 70-летняя жительница Тель-Авива. Пенсионерка, страдающая от смертельной болезни, решилась на опасную акцию якобы «из соображений совести», надеясь, что с гибелью лидера правой коалиции страна получит шанс выбраться из кризиса.

Но, вопреки ожиданиям общественности, дел с Ираном она никогда не вела, что подтверждают и гособвинители. Впрочем, в Израиле находятся силы, которые предлагают «копать глубже» и искать скрытые связи.

«Гражданка Икс»

В силу того, что дело имеет большой общественный резонанс и связано с безопасностью первых лиц еврейского государства, спецслужбы не раскрывают установочные данные задержанной. В тематических материалах она чаще всего упоминается как «пенсионерка из Тель-Авива» или «гражданка Х».

С другой стороны, следственные органы не скупятся на штрихи к ее портрету. Среди прочего, отмечается, что задержанная являлась «гражданской активисткой» и «завсегдатаем протестов». А также поддерживала курс одной из оппозиционных центристских партий (вероятнее всего, «Еш Атид», возглавляемой экс-премьером Яиром Лапидом) и «систематически критиковала правительство Нетаньяху».

По версии следствия, пенсионерка решилась на организацию покушения «из идейных соображений». Она считала, что неосмотрительные действия израильского премьера «вогнали страну в кризис», превратив рядовых израильтян в «международных изгоев». А нежелание признавать ошибки ослабило еврейское государство сильнее, чем любой вооруженный конфликт.

Подобные суждения, к слову, весьма популярны в оппозиционных кругах, и правоохранителей они не слишком удивили. Тем более, что триггером для перехода от слов к делу послужил другой фактор.

Забрать в могилу

По данным израильских СМИ, задержанная страдала от смертельной болезни и в какой-то момент решилась забрать Нетаньяху с собой в могилу. Видимо, стремясь спровоцировать досрочные выборы в Израиле и таким образом помочь стране выйти из кризиса.

Осуществить задуманное она планировала с помощью самодельного взрывного устройства, переделанного из выстрела для РПГ, и пыталась выйти на черный рынок оружия через знакомых и других активистов. Также она изучала систему охраны правительственных учреждений и маршруты следования автомобиля Нетаньяху.

Пенсионерку сдали свои же.

Один из соратников по протестному движению — отставной офицер ШАБАК — стал невольным слушателем откровений «гражданки X» и поспешил доложить об этом бывшему начальству.

Впрочем, как выяснилось позже, он оказался не единственным «бдительным гражданином» — спецслужбы получили как минимум три обращения от разных лиц (большинство — оппозиционно настроенные граждане), с кем пенсионерка успела вступить в переговоры.

Столь быстрое дистанцирование оппозиции от своей активистки не вызывает удивления — подавляющее большинство протестных сил Израиля не заинтересованы в силовом решении внутриполитического кризиса и отвергают террор как метод достижения целей.

К тому же попытка покушения на премьера способна ударить по имиджу всего оппозиционного движения Израиля, особенно с учетом факта, что деятельность большей части протестных групп и общественных движений осуществлялась на деньги американских демократов.

Об этом несколько дней назад публично отчитались аудиторы палаты представителей США. Присовокуплять к «управляемым извне протестам» еще и ярлык антигосударственного терроризма желающих по понятным причинам не нашлось.

«Порочные связи»

Специфической чертой дела является то, что «интерес Тегерана» в нём вообще не фигурирует, в отличие от большинства подобных скандалов, где «иранский след» становился главной версией уже в первые дни, а любая деятельность по дестабилизации обстановки в Израиле связывалась со «стратегическими интересами» оппонентов Тель-Авива.

В случае с «гражданкой X» сторона обвинения склонна считать попытку покушения «результатом помутнения рассудка», и планирует настаивать на принудительном лечении задержанной без тюремного заключения. Тем более, что акцию возмездия она готовила в одиночестве и не получала внешнего финансирования, хотя и пыталась втянуть в дело нескольких единомышленников.

Объявить пенсионерку «иранской агентурой» язык не повернулся даже у самых отчаянных «охотников за кротами». По совокупности причин ее не стали держать в следственном изоляторе, освободив под обязательство не посещать правительственные учреждения. И отдельной строкой прописав запрет на приближение к Нетаньяху и «любым объектам, где тот может находиться».

Впрочем, желающие искать в резонансном деле следы иранской разведки всё равно находятся.

В частности, звучат призывы вспомнить дело 73-летнего бизнесмена Моти Мамана, арестованного по обвинению в работе на иранцев годом ранее. Как и «гражданка X», Маман планировал покушение на израильского премьера и на начальных этапах оправдывал свои планы «высокими идеалами». И лишь позднее под нажимом следователей признал финансовый интерес и контакты с иранскими спецслужбами.

Алармисты настаивают, что по аналогичной схеме могла действовать и нынешняя задержанная.

Доводы в пользу этой версии крайне шаткие.

Например, отмечено, что задержанная якобы несколько раз упоминала Мамана в разговорах с соратниками и отмечала его «гражданское мужество». Также замечены попытки раскрутить версию, гласящую, что пенсионерка, как и ранее Маман, взаимодействовала с турецкими общественными активистами и вела с ними «активную переписку в соцсетях», якобы получая «ценные наставления».

Особо усердствуют в этом деле мелкие блогеры, связанные с ультраправыми политическими силами. И их интерес, вероятнее всего, обусловлен стремлением сместить внимание общественности с межфракционных трений в правительстве (часть из которых как раз и спровоцирована ультраправыми) на «иранскую угрозу».

Однако пока следствие не подтверждает ни один из муссирующихся слухов. А особо ретивых комментаторов еще и предупреждает об ответственности за фабрикацию фейков.

Стремление соединить воедино «дело Мамана» и «дело гражданки X», стоит трактовать скорее как попытку дополнительно дискредитировать оппозицию в глазах общественности и лишний раз подчеркнуть «порочные связи» противников правящего лагеря.

Впрочем, несмотря на кажущуюся тактическую выгоду от подобного освещения, поддержки Нетаньяху этот тренд не получает — во всяком случае, публичной.

Раскалывать общество в условиях продолжающихся конфликтов на внешних рубежах премьер не заинтересован, как и в придании каждому резонансному делу «шпионского флера». Тем более, что израильская оппозиция и без дополнительного нажима находится в подавленном состоянии, и переводить на нее ресурсы видится излишним.