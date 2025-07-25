Украина на несколько дней вновь оккупировала заголовки ведущих европейских медиа. Правда, на этот раз инфоповодом для попадания в СМИ послужили не удачные попадания российских дронов и гиперзвуковых ракет, а коррупционные процессы в верхних эшелонах власти украинского государства. Для многих европейцев то, что на Украине, оказывается, существует коррупция, а ее лидеры обладают замашками матерых автократов, стремящихся подмять под себя все ветви власти, стало настоящим шоком.

ИА Регнум

Не сказать, что на публикации о коррупционных скандалах на Украине ранее был наложен жесткий цензурный запрет. Время от времени в немецких, британских, американских и польских СМИ всплывали материалы и о махинациях с закупками продовольствия для украинского минобороны, и о роскошной жизни украинских депутатов и чиновников, явно не соответствующей их налоговым декларациям, и даже о том, что солидные доли траншей западных стран, направленных на поддержку обороноспособности Украины, по-видимому, осели на офшорных счетах и трансформировались в люксовую недвижимость, оформленную на близких украинских «вельмож» на Лазурном Берегу Франции, в Майами и в странах Персидского залива.

Но вот заострять на коррупционном негативе внимание в «приличных» западных медиа было всё-таки не принято. Ведь отдельные негативные явления всегда можно было объяснить издержками роста демократии или списать на политическую нецелесообразность продвижения в «приличных» СМИ «путинских нарративов».

«Недостатки есть, украинские товарищи активно работают над их устранением, но вообще, что бы плохого ни происходило на Украине — во всём виноват Владимир Путин и злые русские, которые не дают бедным украинцам сосредоточиться на построении зрелой демократии западного образца со свободным выбором из двух и более кандидатов», — так можно было бы кратко охарактеризовать редакционную политику западного медийного мейнстрима в отношении украинской коррупции.

Однако атака администрации Владимира Зеленского на антикоррупционные ведомства НАБУ и САП, формально находящиеся вне юрисдикции МВД, Генеральной прокуратуры и спецслужб, спровоцировала массовую негативную реакцию среди западных медиа, что, похоже, стало для Киева некоторой неожиданностью.

Опасные авторитарные тенденции и стремление выйти из-под контроля

Для специалистов и читателей, активно интересующихся политикой, конечно же, не секрет, что НАБУ и САП — это детища демократической администрации Белого дома и его европейских партнеров, разделявших либеральную повестку правительства Обамы.

Оба органа были сформированы из откровенных ставленников западных фондов в поддержку демократии, чья лояльность не вызывала никаких сомнений ни в европейских столицах, ни за океаном. В Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Париже не питали никаких иллюзий насчет истинной природы тех, кто пришел к власти в результате госпереворота на Майдане. Поэтому западным кураторам был необходим орган с особыми полномочиями, фактически неподконтрольный украинским властям, дабы держать в узде киевских хозяев жизни и не позволять им чересчур сильно увлекаться собственным обогащением в ущерб интересам трансатлантической повестки.

Попытка администрации Зеленского подмять НАБУ и САП могла бы стать фатальной ошибкой Зеленского, стоящей ему президентского кресла.

Однако вряд ли стоит считать подобный шаг непродуманной авантюрой дилетанта. Если к когнитивным способностям и навыкам в сфере государственного управления самого Владимира Александровича есть некоторые вопросы, то его советникам — в частности, главе офиса президента Андрею Ермаку — не откажешь в интеллекте и умении мыслить аналитически.

Смена президента в воюющей стране — чрезвычайно рискованное предприятие, способное стать причиной катастрофы на фронте. Зеленскому и К° было изначально понятно, что западные кураторы не отважатся на столь радикальный шаг, дабы не рисковать многомиллиардными вложениями в поддержание боеспособности ВСУ. Максимум, чем могли бы напугать украинского президента и его офис европейские партнеры — это отдалением перспективы вступления в ЕС.

Что же касается реакции Вашингтона, то на Банковой, по-видимому, решили, что администрацию Трампа сейчас гораздо сильнее заботит «Рашагейт» и скандал с публикацией совместных фотографий Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна, а потому ей какое-то время не будет дела до чисто украинских проблем. А значит, попытка подмять под себя антикоррупционные органы вполне может сойти Зеленскому и К° с рук.

Однако информированность о подобных тонкостях внутриукраинской политики — удел 1,5%-2% интеллектуальной элиты, составляющей аудиторию западных СМИ. Для основной массы же массы читателей, редко вчитывающихся в публикации дальше подзаголовков, некрасивые подробности схватки разных центров украинских политических сил стали настоящим откровением.

Западный медийный мейнстрим открыл огонь по Киеву изо всех калибров

Открывая некоторые публикации европейских СМИ, посвященные внутриполитическому скандалу на Украине, можно было подумать, что на континент вернулись благословенные времена качественной, профессиональной и объективной журналистики.

Так, например, Süddeutsche Zeitung, некогда славившаяся своими журналистскими расследованиями, решила тряхнуть стариной и дала полный расклад по истории развития противостояния антикоррупционных органов с президентской администрацией. Мюнхенцы, в отличие от многих коллег, докопались даже до того, что конфликт начался из-за того, что 23-го июня на Украине НАБУ завела дела против вице-премьера Алексея Чернышова, считающегося куратором теневых финансовых потоков в правительстве, и родственника Тимура Миндича — одного из совладельцев продюсерской компании «Квартал 95», откуда Владимир Зеленский пришел в большую политику.

Немецкая Die Weltвыдала подборку интервью молодых людей, вышедших на улицы украинских городов в знак протеста против ликвидации антикоррупционных органов. Немецкие журналисты не стали углубляться в подробности, кем именно были участники протеста и насколько тесно они ассоциированы с западными фондами поддержки демократии. Однако подборка высказываний украинской молодежи по отношению к Зеленскому оказалась явно не комплиментарной.

Швейцарская Neue Zürcher Zeitung напомнила, что в банках конфедерации до сих пор заблокированы счета на сотни миллионов долларов, связанные еще с эпохой президента Януковича, и теперь из-за волюнтаристских действий президента Зеленского эти средства находятся под угрозой конфискации.

Австрийская Der Standard копнула еще глубже и проинформировала своих читателей о расследовании НАБУ в отношении бывшего вице-премьер-министра, а ныне специального представителя президента по связям с США Ольги Стефанишиной, а также том, что в минувшем апреле было начато коррупционное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя аппарата администрации президента Андрея Смирнова. А еще ранее под следствием оказался бывший министр обороны Рустем Умеров, ныне назначенный главой Совета национальной безопасности.

Британская The Spectator делает акцент на том, что Зеленский из-за своей самоуверенности в том, что гражданское общество «проглотит» его инициативу по объединению НАБУ с ведомством генерального прокурора, нанес непоправимый ущерб собственной репутации в глазах западных партнеров.

The Telegraph недоумевает от того, что Зеленский мог столь глупо просчитаться, надеясь, что подобный ход сойдет ему с рук и не вызовет ответной реакции в Вашингтоне и в европейских столицах. Британские журналисты полагают, что это вызвано тем, что украинский лидер, на манер Гитлера в бункере, живет в отрыве от реалий, окружив себя узким кругом доверенных советников, лишь от которых и получает дозированную и фильтрованную информацию. Издание считает, что ради блага Украины Зеленский теперь должен уйти в отставку, а в стране необходимо провести новые выборы.

«Этот лидер не является частью решения конфликта с Россией. Теперь он — часть проблемы», — заключают британцы.

Забавно, но факт: если дается команда «Фас!», европейские медиа действительно могут работать профессионально, тщательно анализировать информацию, обращаться к различным источникам и не пытаться скрыть и замалчивать неудобные факты, не укладывающиеся в привычную картину мира европейского обывателя. В частности, ни в одной публикации ведущих европейских СМИ не был повторен нарратив Банковой о якобы «руке Кремля», выглядывающей из-за спины НАБУ и САП.

Коррупция и авторитарные замашки Зеленского становятся очевидными даже для европейских обывателей и превращаются в проблему, которую более невозможно замалчивать.