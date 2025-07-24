Июль в Польше на протяжении многих лет является своеобразным «месяцем исторической памяти». С 2001 года в стране под давлением Запада отмечают годовщину массового убийства евреев в городке Едвабное, совершённого местными поляками 10 июля 1941 года.

Иван Шилов ИА Регнум

А годовщина начала «Волынской резни» поляков (11 июля 1943 года) с 2016-го была официально провозглашена Днём памяти жертв геноцида, совершенного в отношении граждан Второй Речи Посполитой (Польша в 1918–1939 годах — прим. ред.) украинскими националистами.

В 2025 году название этой мемориальной даты было изменено, 11 июля в Польше стало Днём памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на Восточных Кресах (территориях — прим. ред.) Второй Речи Посполитой.

Стоит отметить, что это не просто переименование.

Во-первых, в отличие от решения 2016 года, чётко указана национальность жертв геноцида — поляки, а не абстрактные «граждане Второй Речи Посполитой». В-вторых, конкретно названы организации, совершившие геноцид поляков, — ОУН* и УПА*, героизируемые ныне на Украине, а не просто «украинские националисты».

Наконец, нынешняя Западная Украина названа «Восточными территориями Второй Речи Посполитой», что вызвало особую ярость в Киеве.

Ожидалось, что именно мероприятия по случаю годовщины начала «Волынской резни» станут в Польше наиболее резонансными. Тем более, что акцию у противоречивого памятника жертвам этой этнической чистки поляков, установленного на границе Люблинского и Подкарпатского воеводств, взял под свой патронат избранный президент Польши Кароль Навроцкий.

Но все карты спутал поддержавший Навроцкого во втором туре выборов правопопулистский политик Гжегож Браун.

«Еврейская пропаганда»

Этот эпатажный депутат Европейского парламента прибыл 10 июля в Едвабное и оттуда вышел в эфир радиостанции Radio Wnet с откровенно антисемитскими заявлениями.

«Тут, с одной стороны, готовится очередной спектакль, акт антипольской, еврейской пропаганды с государственным празднованием и полицейской защитой. А с другой стороны, польские соотечественники собрались в большом количестве, чтобы потребовать правды, а значит, и возобновления эксгумации в Едвабном», — сказал Браун.

При этом решение генерального прокурора Польши Леха Качинького в 2001 году прекратить эксгумации могил в Едвабном политик назвал «преступным» и принятым под давлением еврейского лобби.

Потом Гжегож Браун заявил, что различные организации, «позиционирующие себя как еврейские, осуждают тех, кто говорит правду». «Правду о том, что ритуальные убийства — факт, а вот Освенцим с его газовыми камерами, к сожалению, фейк. И кто бы ни говорил об этом, он будет обвинен в ужасных вещах, осужден за честь и веру», — сказал политик, после чего его отключили от эфира.

Заявления Брауна вызвали бурную реакцию.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что, если бы Браун был российским агентом, «он не мог бы выполнять свою работу лучше». «Каждый раз, когда России нужно было навредить Польше, она поднимала здесь антисемитскую шумиху», — отметил Сикорский, добавив, что «отрицание Холокоста исключает нас из цивилизованных наций».

Президент Польши Анджей Дуда, свою очередь, также осудил высказывания Брауна и обнародовал фотографию с Эдвардом Мосбергом, пережившим Вторую мировую войну и пребывание в двух концентрационных лагерях.

Генеральная прокуратура добавила новые пункты к уже вручённым Брауну ранее обвинениям (среди них — использование огнетушителя для гашения ханукального светильника в Сейме в 2023 году), а парламент готовит специальное постановление с осуждением политика.

Конечно, никто бы на Гжегожа Брауна так не реагировал, если бы не его растущая популярность.

В первом туре президентских выборов 18 мая 2025 года за этого политика проголосовали 6,34% избирателей (более миллиона человек), хотя ни один опрос не давал ему больше 4% голосов. Сейчас возглавляемая Брауном внепарламентская партия «Конфедерация Польской короны» (не путать с находящейся в Сейме «Конфедерацией») имеет рейтинг, стабильно превышающий 6%. Это обеспечит ей прохождение в парламент в случае досрочных выборов, которые становятся всё более вероятными.

Подобные результаты вызывают ужас у элит нынешней Польши, которые с 1989 года пытались искоренить многовековой антисемитизм поляков.

Дело ведь не просто в том, что Браун отрицает наличие газовых камер в Освенциме и Холокост в целом, и заявляет, что за убийства в Едвабном отвечают немцы.

В годы Второй мировой войны поляки не только устраивали еврейские погромы, но и массово сдавали евреев нацистам. Да, среди поляков наибольшее число «праведников мира» (людей, укрывавших евреев от уничтожения — прим. ред.), и варшавская пропаганда акцентирует именно на этом, — но замалчиваемые факты коллаборационизма со стороны граждан Второй Речи Посполитой никуда не деваются.

Поэтому в последнее время власти решили пойти другим путём.

«Наши хлопцы»

Как раз 11 июля 2025 года в Музее Гданьска открылась выставка «Наши хлопцы. Жители Гданьского Поморья в армии Третьего Рейха». Организаторы выставки на голубом глазу попытались доказать, что более 200 тысяч поляков, которые после 1939 года признали себя фольксдойчами и были призваны в ряды вермахта, являются… жертвами нацистов. Причём призывали таких людей не только в Поморье, но также в Великопольше и Силезии.

Для понимания: к 1945 году в рядах Войска Польского в составе Красной Армии было 200 тысяч поляков, а в Польских Вооружённых силах на Западе — 230 тысяч, что сравнимо с числом поляков в вермахте. Понятно, что часть из них оттуда дезертировала и пополняла ряды подполья и упомянутых польских вооружённых формирований, но факт остаётся фактом.

Стоит отметить, что к концу войны тысячи поляков оказались даже в рядах подразделений СС, куда их до того не брали. Речь о Свентокшиской бригаде «Национальных вооружённых Сил» (НВС) — крупнейшей после Армии Крайовой польской подпольной организации.

В январе 1945-го под Краковом бригада вступила в бой с советскими войсками и вскоре вошла в союзные отношения с 59-м армейским корпусом вермахта.

В дальнейшем вместе с частями немецкой армии бригада отступила на территорию протектората Богемия и Моравия, где её солдаты и офицеры получили статус добровольцев СС (SS-Polnisch-Freiwilligen). Личный состав бригады был частично обмундирован в униформу СС с польскими знаками различия.

В мае 1945 года Свентокшиская бригада перешла на сторону американских войск, потому её военные никакой ответственности не понесли. Как говорится, найдите десять отличий от дивизии СС «Галичина».

В сентябре 2017 года Сейм единогласно принял решение отпраздновать 75-ю годовщину создания НВС, отдельно отметив, что их частью была Свентокшиская бригада — без упоминания о её сотрудничестве с гитлеровцами.

А в феврале 2018-го тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выдвиженец консервативной партии «Право и Справедливость» (ПиС), возложил венок и зажёг свечу на могилах военных Свентокшиской бригады в Мюнхене.

Примечательно, что ныне именно политики ПиС подняли скандал по поводу выставки в Гданьске, в очередной раз напомнив действующему премьеру Дональду Туску о том, что его дедушка служил в вермахте.

Кстати, впервые этот аргумент был использован против Туска ровно 20 лет назад, и на выставке представлены полосы газет с соответствующими заголовками. Ныне же один из отзывов на выставку звучал так: «Может, вы ещё свастику на ратуше повесите, герр Туск?»

В правящей коалиции в ответ решили использовать привычную украинскую карту.

«Обострение отношений»

16 июля министр образования Польши, выдвиженка левых Барбара Новацкая, потребовала от Киева пересмотреть содержание украинских учебников истории относительно событий на Волыни в 1943–1947 годах.

В них этническая чистка поляков на территории нынешней Западной Украины и Восточной Польши названа «обострением польско-украинских отношений», а причиной этого названо «массовое убийство украинцев Армией Крайовой».

Вот только Барбара Новацкая, наверное, последний польский политик, который может обращаться к украинской стороне с подобными просьбами. Дело в том, что в феврале 2024 года, через два месяца после того, как она стала министром, эксперты Минобразования предложили изменить польскую школьную программу.

В частности, задание «объяснить причины и масштабы польско-украинского конфликта на Восточных территориях (Волынской резни)» предлагалось сократить до «объяснить причины польско-украинского конфликта».

Лишь после скандала, поднятого правой оппозицией, формулировка «Волынская резня» осталась в программе. При этом министр до сих пор отстаивает идею общего учебника истории для школ Польши и Украины и демонстрирует готовность идти на компромиссы в этом вопросе.

Кстати, Барбара Новацкая сохранит свой пост в правительстве Польши после его переформатирования, анонсированного на 25 июля, — в отличие от министра культуры и национального наследия Ханны Врублевской.

И выставка в Музее Гданьска тут ни при чём — по слухам, Врублевскую отправляют в отставку после жалоб Киева на то, что она не разрешила эксгумации могил боевиков УПА* на территории Польши.

Стоит отметить, что в массе своей эти боевики до 1943 года тоже носили немецкую форму — правда, не вермахта, а вспомогательной полиции, — но их в Польше не спешат признавать жертвами нацистов, в отличие от «наших хлопцев».

Имущественные претензии

Происходящее на берегах Вислы в очередной раз подтверждает истинность тезиса о том, что история — это политика, обращённая в прошлое. Причём дело тут не только в голосах избирателей, которые могут принести заявления политиков об Освенциме или Волынской резне, но и в куда более материальных моментах.

Скажем, постоянные напоминания еврейских организаций о роли поляков в Холокосте обернулись требованиями передать им собственность убитых нацистами польских евреев, которые не оставили наследников.

А выходцы с Восточных Кресов продолжают требовать от Украины компенсации за имущество, утерянное в ходе Волынской резни и последующего переселения более 800 тысяч поляков в Польшу.

Это переселение происходило в рамках «Соглашения о взаимном обмене населением в приграничных районах» между Советской Украиной и Польским комитетом национального освобождения (временным правительством коммунистической Польши). Согласно этому же документу, почти более 480 тысяч русинов-украинцев были переселены со своих земель в Польше на территорию УССР.

При этом не далее как 16 июля Верховная Рада Украины признала переселение украинцев с территории Польши после 1944 года «депортацией». Закон предусматривает «восстановление прав депортированных», в частности, материальную и моральную компенсацию, а также социальные льготы.

Вспоминая прошлогоднее заявление тогдашнего главы МИД Украины Дмирия Кулебы о том, что восточная часть нынешней Польши — это «украинские территории», можно ожидать, что Киев потребует компенсации для депортированных и их потомков от Варшавы.

Если и не живыми деньгами, то возможностью не возвращать кредиты, предоставленные Польшей, особенно после начала СВО.

*Организации, признанные в России экстремистскими