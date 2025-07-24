Во время штурма авдеевского укрепрайона в ДНР бойцами одной из действующих на этом направлении бригад в украинском блиндаже была сделана неожиданная находка. Военнослужащие ВСУ украсили помещение кителем генерал-лейтенанта Советской армии с наградными колодками — явно откуда-то вынесенным.

ИА Регнум

Так случайно получилось, что среди тех, к кому попал предмет униформы, оказались бывшие поисковики, увлеченные историей люди, которые заинтересовались его принадлежностью. И по старой памяти показали находку коллегам.

Следующие несколько дней были посвящены расшифровке колодок, в чём принял участие и корреспондент ИА Регнум. И в итоге нам удалось определить, что владелец мундира был награжден двумя боевыми орденами — Красного Знамени и Красной Звезды, который вручался «военнослужащим, сотрудникам органов госбезопасности и другим гражданам СССР за заслуги в деле обороны страны, обеспечения государственной безопасности и укрепления обороноспособности, как в военное, так и в мирное время».

Еще один орден генерал получил по выслуге лет — «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени. Кроме того, он был полным кавалером медали «За безупречную службу» и имел ряд юбилейных наград.

По этой комбинации с высокой степенью вероятности можно утверждать, что в украинском блиндаже была найдена форма легендарного командира дивизии им. Дзержинского Игоря Рубцова, уроженца Авдеевки, умершего в 2023 году.

То есть Игорь Николаевич еще был жив, когда его китель перекочевал в руки украинских военнослужащих, ограбивших, скорее всего, местный музей — передавать такие вещи в музеи по месту рождения героя (в том числе школьные) всегда было распространенной практикой.

6 апреля, в день похорон генерала, пресс-служба Росгвардии сообщила, что «он относился к той яркой плеяде военачальников внутренних войск МВД СССР и внутренних войск МВД России, на долю которой выпало отстаивать территориальную целостность и суверенитет нашего государства в пору распада СССР, межнациональных конфликтов и отражения террористических угроз».

О его авторитете всегда говорила фраза одного из старших начальников: «Обстановка накаляется? Надо направить Рубцова…»: в 90-е он занимал должность заместителя командующего ВВ МВД России по чрезвычайным ситуациям.

Его служба началась в 1963 г. в Орджоникидзевском военном училище Министерства охраны общественного порядка РСФСР, готовившего кадры для внутренних войск. Став командиром взвода во 2-м полку Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф. Э. Дзержинского, он в итоге стал её командиром, с дивизией связана самая продолжительная часть офицерской службы Рубцова.

Росгвардия

При нем была сформирована и учебная рота специального назначения, из которой потом вырос отряд «Витязь».

Со своими подчиненными с 1988 г. он побывал во всех горячих точках СССР и России: во время конфликтов в Армении и Азербайджане, в период осетино-ингушского конфликта, в военных операциях на территории Чеченской Республики.

В 1997 году в интервью для журнала ВВ МВД «На боевом посту» генерал делился памятными событиями:

«Баку, Ереван, Фергана, Нагорный Карабах — это одно. Чечня — иное. И везде много пришлось пережить. В мае 95-го года мы провели в Старом Бакаюрте специальную операцию. Результат и для меня как начальника ВОГ (войсковой оперативной группы. — Прим. ред.), и для моих подчиненных был ошеломляющим. Разгромив боевиков, удалось захватить у них несколько реактивных зенитных установок, сотни стволов стрелкового оружия и более 200 тысяч боеприпасов. Такое не забывается».

В общем, человек легендарный.

Однако попытки найти его потомков (известно, что у Рубцова есть сын, тоже ветеран МВД) успехом не увенчались. Еще с конца мая текущего года мы пытались получить помощь Общероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел, но за истекшие два месяца ничего не произошло. Последнее, что удалось выяснить — председатель Совета ветеранов войск правопорядка Пётр Ровенский уехал по делам.

Армейцы, у которых хранится генеральский китель, тоже сообщили, что по ветеранской линии «всё заглохло».

Как рассказал ИА Регнум представитель 68-го армейского корпуса Алексей Ясинский, артефакт находится у него на хранении и пока является экспонатом закрытого музея СВО. При этом офицер выразил готовность передать предмет родне, если она найдется, и от дальнейших комментариев отказался.

Так что мы искренне надеемся, что хотя бы эта публикация поможет непростому делу поиска членов семьи генерал-лейтенанта Рубцова и принятию решения о дальнейшей судьбе вещи, уже получившей собственную интересную биографию.

Ну а кителем поиск не ограничивается.

Как рассказал агентству известный донецкий поисковик Александр Мальцев, бывший руководитель РПО «Донбасс», там же, в районе Авдеевки бойцами был найден комплект наград и документы младшего сержанта Федора Доронина. Тоже украденные вэсэушниками в квартире его сына.

Боец 24-го пограничного полка войск НКВД, земляк Рубцова, был награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что «лично из своего оружия уничтожил трех солдат противника. Будучи в группе по ликвидации вооруженных мелких групп противника, вышедших из Ясско-Кишиневского окружения, также смело действовал по их уничтожению. Выполняя службу по охране тыла действующей Красной Армии, проявил способность в задержании враждебно-преступного элемента, в результате чего имеет на своем счету ряд ценных задержаний».

Вторая боевая награда — медаль «За взятие Вены».

Как уже удалось установить, сын героя Александр оставался в Авдеевке и в августе 2022 года был ранен, наступив на мину «Лепесток». Пока его дальнейшая судьба неизвестна, но мы очень надеемся, что и в этом случае удастся отыскать родных ветерана и передать то, что принадлежит им по праву.