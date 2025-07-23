Несколько дней назад в США экстрадировали Адольфо Масиаса по прозвищу Фито — одного из самых известных наркоторговцев Эквадора.

Иван Шилов ИА Регнум

Мало того что Фито стал первым за последние годы эквадорцем, которого не будут судить в родной стране, так еще и администрация Дональда Трампа планирует устроить пиар на судебном процессе над иностранным преступником.

Его обвиняют и в наркоторговле, и в продаже американского оружия латиноамериканским вооруженным бандам, с которыми в последние месяцы рьяно борются американские силовики.

Судебные заседания в отношении Фито будут проходить в Нью-Йорке, где чаще всего и выносятся приговоры наркоторговцам. А местные эксперты уже начали строить предположения о том, какие же дивиденды принесет команде Трампа осуждение эквадорца.

Как оказалось, достижения нужны повесомее, чем просто «борьба с наркоторговлей», ведь последние инициативы в области безопасности — в основном пенитенциарные — уже начали вызывать вопросы у общественности.

Лагерь среди болот

В июле команда Трампа подарила конкурентам новый повод поговорить о «зверствах режима». Американский президент с помпой посетил открытие нового центра временного содержания мигрантов во Флориде.

Центр вроде бы как центр — но с изюминкой.

Заведение располагается в национальном парке Эверглейдс, прославившимся на все Соединенные Штаты своими болотами, а заодно и кишащими в них аллигаторами и змеями.

Фишка в том, что центр содержания находится на территории заброшенного аэродрома среди болот. Любой, кто захочет сбежать, будет вынужден пробираться через «естественную среду», рискуя попасть на обед к крокодилам.

Рассчитан лагерь на мигрантов, которые будут ожидать здесь депортации. Вместить здесь можно около пяти тысяч человек, но, зная способности американской администрации утрамбовывать тюрьмы по полной, можно смело предполагать, что людей здесь может оказаться и больше.

Впрочем, центр в Эверглейдс, с легкой руки журналистов прозванный «Алькатрасом с аллигаторами», играет в большей степени медийную роль и призван показать, что власти готовы в любой момент перейти к абстрактным «крайним мерам» и будут держать в напряжении всех, кого только смогут.

Пустая база Гуантанамо

На фоне историй про аллигаторов и смешков Трампа на тему, что «мигрантам лучше сбегать из Эверглейдса по кривой» вспоминается история с другим центром временного содержания — в Гуантанамо.

На военной базе США — как раз там, где располагается известная на весь мир тюрьма для террористов — в январе 2025 года устроили масштабное расширение центра временного содержания мигрантов, который ранее здесь уже был (туда отправляли беженцев из Гаити).

Согласно подписанному президентом меморандуму, на базе планировали запуск объекта на 30 тысяч мест для содержания мигрантов с криминальным прошлым (и интригующим настоящим).

В первую очередь речь шла о нелегалах с судимостями или подозреваемых в связях с преступными группировками. В приказе отмечалось, что меры принимаются «для остановки вторжения, демонтажа криминальных картелей и восстановления национального суверенитета».

Однако уже к маю стало ясно, что заявленных целей достигнуть не удалось. Депортации шли слишком быстро, и в какой-то момент мигрантов в центре временного содержания было меньше пятисот человек.

Потом их количество приблизилось практически к нулю, однако дополнительные солдаты для охраны, палатки, а заодно и средства из бюджета в Гуантанамо продолжали поступать исправно.

На фоне пустующего Гуантанамо обращает на себя внимание перепалка, случившаяся в конце мая в американском конгрессе во время защиты бюджета министерства внутренней безопасности на финансовый 2026 год, который должен начаться 1 октября.

Белый дом запросил дополнительные 44 миллиарда долларов для реализации мер по борьбе с нелегальной миграцией.

При этом министр внутренней безопасности Кристи Ноэм не смогла ответить на вопрос о том, во сколько американским налогоплательщикам реально обходится содержание одного нелегала в Гуантанамо.

Изначально речь шла о 165 долларах на человека в день, но демократы из конгресса, быстренько прикинув потенциальные расходы, связанные с доставкой мигрантов на базу и последующей депортацией оттуда в страны происхождения, назвали совершенно другие цифры.

Примерно сто тысяч долларов в день. А то и больше.

Миллиарды на стройку

Всё вышеперечисленное кажется цветочками на фоне потенциального возрождения легендарного тюремного комплекса на острове Алькатрас, которое Трамп анонсировал уже несколько раз.

Согласно последним сводкам, нынешние постройки — как тюремные, так и предназначенные для проживания персонала — планируется снести, а на их месте построить суперсовременную и сверхохраняемую тюрьму. Завозить сюда, как и в прежние времена, предлагается членов мафиозных группировок, особо опасных убийц и рецидивистов.

В настоящий момент рассматриваются два финансовых сценария такой постройки. Один — «позитивный», с общей стоимостью в два миллиарда долларов. В эту сумму планируют уместить строительство нового пирса, вертолетной площадки, полную автоматизацию системы наблюдения и внедрение цифрового контроля.

Другой вариант, из разряда «эконом», предусматривает консервацию исторических корпусов, капитальный ремонт систем жизнеобеспечения, автоматизацию системы безопасности. Потратить в таком случае планируется один миллиард.

При этом уже сейчас самой желанной новостью является вовсе не информация о том, кто из наркобаронов или террористов отправится в обновленный Алькатрас. Гораздо интереснее, кого выберут подрядчиком для возрождения знаковой тюрьмы.

Наказание для налогоплательщика

Все вышеупомянутые истории — начиная от экстрадиции Фито до возрождения Алькатраса — бросаются в глаза в первую очередь как ориентированные на создание медиашума и откровенно дорогие истории.

Эффективность всех заявленных мер никем не доказана и не оправдывает гигантских расходов, выделяемых на тюремные игрища Трампа из федерального бюджета. Внятного результата — кроме сезонной пустоты в приграничье — пока всё еще нет.

Наркотики продолжают поступать на территорию Штатов, американское оружие появляется у латиноамериканских банд, а население начинает беднеть еще стремительнее. Последнее, к слову, вполне коррелирует с резким ростом преступности, за который отвечают не только нелегальные мигранты.

Таким образом, жесткие меры Белого дома сейчас подвергают наказанию в первую очередь обычного американского налогоплательщика. К чему это приведет еще через полгода, когда станут понятны реальные расходы на весь этот «праздник», остается только догадываться.