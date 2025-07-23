Юг Украины накрыло полчищами саранчи: в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и даже Винницкой областях зафиксировано нашествие насекомых, которое уже местные жители назвали «фильмом ужасов в реальной жизни».

Сделано ИИ/ИА Регнум

Саранча пожирает буквально всё — злаковые, овощи, фрукты, ягоды, цветы. Местные жители даже не рискуют вывешивать для просушки хлопчатобумажную одежду, так как и она рискует быть съеденной.

Аграрии бьют в набат: весь урожай под угрозой. Тем более что такое масштабное нашествие стало самым серьезным за последние десятилетия на Украине.

По оценкам экспертов, плотность саранчи составляет в этом году 40–50 особей на квадратный метр. Хотя есть и места, где фиксируют вдвое больше. Такие показатели — существенно выше предельно допустимого порога размножения саранчи. И это совсем плохая новость для АПК Украины.

«Угроза для аграрного сектора значительная. Саранча может вредить как традиционным полевым культурам — подсолнечнику, свекле, картофелю, овощам, — так и дикорастущим растениям, которые формируют экосистему. В случае массового появления насекомых возможны потери урожая до 100%», — заявляет сотрудница Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Виктория Козаченко.

Интересно, что атакует Украину такой вид саранчи, как египетская, известная тем, что за летний сезон самка с потомством съедает столько, сколько две овцы. И, как говорят в народе, это действительно «казнь египетская».

Нашествие прожорливых насекомых в Библии — классический пример Божьей кары за плохое поведение фараона, отказавшегося дать евреям свободу: «И покрыла она поверхность всей земли, и потемнела земля! И поела она всю земляную траву и весь плод дерева… И не осталось никакой зелени ни на дереве, ни на поле…»

Отличие украинской ситуации заключается в том, что кару здесь создали сами себе, собственными руками. Главные очаги распространения вредителя в Запорожской области — поселки Малокатериновка и Кушугум, а на Днепропетровскую и Херсонскую области тучи стрекочущей беды плывут с территории пересохшего Каховского водохранилища.

Ученые-биологи подтверждают, что подрыв Каховской ГЭС с последующим опустыниванием затопленной территории — и есть причина бедствия. По словам кандидата биологических наук Виктории Бригадиренко, исчезновение водохранилища привело к природному дисбалансу, создавшему идеальные условия для размножения саранчи, и сейчас мы наблюдаем «взрывной рост популяции».

Напомним, что подрыв плотины произошел 6 июня 2023 года. Украинцы тут же обвинили в этом Россию, но «интернет все помнит». По информации МИД РФ, впервые сведения о минировании украинскими военными плотины и гидротехнических сооружений Каховской ГЭС появились еще 15 сентября 2014 г.

В сообщениях агентства Voenkor.Info указывалось, что саперы ВСУ начали установку на указанных объектах инженерных боеприпасов во избежание взятия их под контроль «сепаратистами» Новороссии. После начала СВО боевых действий в районе плотины не велось, она сразу перешла под контроль ВС РФ, и потому летом 2022 г. ВСУ приступили к регулярным обстрелам г. Новая Каховка и станции, постоянно отчитываясь об «удачных» попаданиях ракетами РСЗО HIMARS и крупнокалиберными снарядами.

Хронология показывает, что они случались практически через день: в течение лета — осени 2022 г. по Каховской ГЭС попало более 300 «хаймарсовских» ракет.

А 29 декабря 2022 г. газета «The Washington Post» процитировала генерал-майора ВСУ Андрея Ковальчука, командовавшего украинскими войсками в Херсонской области, который заявил, что «украинцы нанесли пробный удар из РСЗО HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три отверстия в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы, но не затопить близлежащие районы. Испытание прошло успешно».

Алексей Коновалов/ТАСС Вид на Каховскую ГЭС

14 марта 2023 г. глава Новокаховского района Владимир Леонтьев сообщил, что ГЭС не только подвергается регулярным обстрелам, но и украинские ДРГ регулярно пытаются проникнуть на ее территорию и на плотину. Методичные атаки в итоге привели к начавшемуся 6 июня 2023 г. разрушению конструкций ГЭС и «неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища вниз по течению Днепра».

В украинских медиа вы найдете лишь то, что в разрушении Каховской ГЭС виновата Россия.

Однако в этом событии патриотическая общественность нашла огромный позитив. Уничтожение водохранилища она расценивала как акт декоммунизации, «возврата к корням» и даже мистический промысел по воскрешению казачьего духа, который встанет на защиту украинской земли.

Вот что, к примеру, пишет известное информагентство «УНИАН», автор которого выдает тезис о том, что возведением ГЭС «коммунисты утопили родину запорожского казачества», ведь на месте «Каховского моря» когда-то находилось сакральная земля — Великий Луг:

«Давний казачий очаг, который столетиями подпитывал народную силу, был пламенным сердцем великого украинского тела, буквально вынырнул к нам из глубины истории… русский враг не знает, чьи тени он разбудил, но скоро узнает… Великий Луг — это один из ключевых символов Украины и украинской идентичности… он один из духовных стержней, часть станового хребта, на котором держится и всегда будет держаться Украина».

О том, что после уничтожения дамбы пострадали тысячи людей, а огромные территории юга остались без воды для земледелия — ни слова.

Еще дальше шли украинские ученые, которые от имени Украинской природоохранной группы выдали исследование флоры и фауны, почв и климата территории, освободившейся от днепровских вод. В традиционном русофобском и антисоветском стиле «ученые» заявили, что восстанавливать ГЭС не надо. Мол, пользы от нее было мало, электричества давала всего 5% от общего объема, производимого на Украине, а воду и в других местах найти можно.

Самым экзотическим аргументом против восстановления дамбы стал вот этот: «Фекалии моллюсков содержат значительное количество биогенных элементов, а это, в свою очередь, приводит к вспышкам произрастания донных водорослей».

Наиболее активным комментатором результатов данного исследования является заведующий кафедры ботаники Херсонского госуниверситета, профессор Игорь Мойсиенко. Как спикера по теме его очень любят привлекать так называемые «соросята» — журналисты и общественные деятели, существующие на иностранные гранты. Да и сам Мойсиенко с гордостью в одном из интервью признается, что исследование проведено при поддержке USAID.

И вновь — ни слова о том, как обеспечить водой засушливые земли? Как здесь жить людям? Как работать предприятиям при нехватке электроэнергии? Как рискованное земледелие теперь вновь сделать высокопродуктивным?

Профессор Мойсиенко уверен, что разрушение плотин — «современный тренд в Европе», сформулированный в рамках «Стратегии ЕС по биоразнообразию». «ЕС до 2030 года запланировал вернуть в естественное русло 25 тысяч километров рек. Это значит, что будут убирать дамбы, а не строить их», — заявил он.

А пропагандистский государственный канал «FrееДом» год назад запустил ролик «Великий Луг возрождается». На месте бывшего Каховского водохранилища, мол, выросла верба, возвращается «историческая природная среда».

Скептиков в публичной среде на Украине — совсем немного, скорее даже единицы.

Так гидролог Виктор Демьянов пытался достучаться до каховских хунвейбинов, доказывая, что без орошения там будет очень трудно вести сельское хозяйство. «Выращивать можно будет только ранние зерновые. Кукуруза, овощи, арбузы без орошения расти не будут. То есть территория превратится в полупустыню, большую Асканию-Нову», — поясняет последствия обезвоживания Демьянов.

При этом глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота неоднократно заявлял, что Днепровский каскад (а Каховская ГЭС — шестой ее порог) обеспечивает большую часть населения Украины пресной водой и поэтому дамбу восстанавливать необходимо. По данным минагрополитики Украины водохранилище было источником орошения для 94% систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях.

В целом водой «из Каховки» орошали 600 тысяч гектаров украинской земли.

Директор украинского «Центра исследования энергетики» Александр Харченко также обращает внимание на то, что без водохранилища крупные предприятия той же Днепропетровской области не смогут работать даже на 50% своей мощности, а кроме того, Каховская ГЭС балансирует энергосистему Украины. Без водохранилища перестал работать Днепровский шлюз, из-за чего речной транспорт теперь заперт в пределах верхнего и среднего течения Днепра.

Людям разумным очевидно, что восстанавливать Каховскую ГЭС придется. Это жизненная необходимость для всего юга, включая, конечно, и Крым. Правда, по предварительным оценкам, даже в мирных условиях на это может уйти не менее пяти лет и понадобится около миллиарда долларов.

Такие стройки подвластны лишь сильной экономике и консолидированному труду больших людских коллективов. В 50-е годы прошлого века при строительстве Каховской ГЭС было задействовано 12 тысяч рабочих. Рядом возник целый город — Новая Каховка. Возведение ГЭС стало одной из советских «великих строек века».

Сможет ли Украина — ограбленная, разоренная, нищая, бесправная и колонизированная — потянуть подобный проект? Вряд ли.

Такие возможности есть сейчас только у России, которая видит Северное Причерноморье перспективным во всех смыслах — и демографически, и логистически, и как житницу, способную обеспечить продовольственную безопасность не только нашей страны, но и ряда других.

А до того момента саранча и другие «казни египетские» неизбежно будут преследовать Украину, «вернувшуюся к корням». Пока кто-то, наконец, не даст ее народу освобождение от злой воли фараона.