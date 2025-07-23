Кровавые события в сирийской провинции Сувейда, начавшиеся еще 13 июля как конфликт между друзами и племенами бедуинов, привели к крупнейшему перемещению населения со времен падения режима Башара Асада.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ООН, свои дома были вынуждены покинуть 93 тыс. жителей провинции. Однако если друзы уже начали возвращаться после того, как было объявлено прекращение огня, то бедуины и представители арабо-суннитских кланов Сувейды стали беженцами, которых размещают во временных лагерях в соседней провинции Даръа, что создает предпосылки для продолжения конфликта уже в самом ближайшем будущем.

Очевидно, что сирийские племена крайне не удовлетворены подобным исходом, хотя недавно, казалось бы, они были в шаге от того, чтобы войти в город Эс-Сувейда, административный центр провинции, и расправиться с лидером друзов Хикматом аль-Хиджри.

Он считается не только ставленником Израиля и организатором вооруженного сопротивления новым сирийским властям, но и ответственным за многочисленные акты насилия и расправы над бедуинами Сувейды.

Но после очередного вмешательства правительственных войск и МВД, которые на этот раз заблокировали приход подкреплений сирийских племен в Сувейду, бедуины были вынуждены согласиться с достигнутым между правительством и лидерами друзов перемирием и начали вывод своих сил.

Однако это же привело и к исходу арабо-суннитского населения Сувейды, которое опасалось расправ и мести со стороны боевиков-друзов. То есть бедуины могут считать, что у них не только украли победу, но и заставили покинуть свои дома, и теперь они ожидают момента для реванша.

Если в ближайшее время ситуацию не удастся разрешить и между правительством и друзами не будет достигнуто соглашение, которое бы учитывало интересы всех сторон, то, вероятно, Сувейду ждет новое нашествие сирийских племен. Остановить его правительство не сможет, да, возможно, и не захочет.

На первом этапе противостояния, когда начались бои арабских племен с друзами, в провинцию были введены армия и МВД, которые, вместо того чтобы разделить противоборствующие стороны, стали поддерживать бедуинов в их атаках на друзов.

Это привело к многочисленным жертвам, в том числе и среди гражданского населения. Так, по данным правозащитников, армия и ополчения племен участвовали в расправах над мирным населением. Тогда были убиты около 200 друзов, десятая часть из них — это женщины и дети.

Тогда удары ВВС Израиля, покровителя сирийских друзов, смогли остановить продвижения сирийских войск и МВД и заставили их отступить из провинции. Но вскоре сам Тель-Авив был вынужден обратиться через посредников к официальному Дамаску, чтобы он вновь вмешался в конфликт и остановил наступление бедуинских племен.

Пробуждение племен остановило Израиль

После ухода армии ополчения племен отказались покидать Сувейду, где, по словам их представителей, происходило насилие над их соплеменниками. Они, наоборот, призвали к мобилизации, которая коснулась не только кланов в этой провинции, но и по всей Сирии. Это продемонстрировало, что сирийские племена являются важным самостоятельным фактором, который нельзя недооценивать.

17 июля Совет сирийских племен объявил о начале операции «Рассвет племен», которая ознаменовала масштабное наступление бедуинов на Сувейду. Друзы без поддержки Израиля остановить его были не в состоянии.

Дело в том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже не могла наносить удары в интересах друзов. Это спровоцировало бы более серьезную региональную эскалацию и распространение конфликта на соседние страны, например Иорданию.

Ведь ЦАХАЛ пришлось бы бомбить не «террористов» и «джихадистов», как в Израиле называют сирийскую армию, а бедуинов, с которыми солидаризировались их соплеменники из соседних стран, пообещав свою помощь в случае внешнего вмешательства.

В конце концов, и в самой ЦАХАЛ служат не только друзы, но и бедуины из пустыни Негев. Последние также могли быть недовольны тем, что, выступая защитником друзов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проигнорировал их интересы.

В свою очередь, Совет племен Иордании «ясно и недвусмысленно» предупредил, что «любое прямое военное вмешательство сионистского образования на сирийской территории, особенно на юге, будет встречено немедленными действиями со стороны иорданских племен в защиту достоинства нации, верности арабскому и исламскому завету и неприятия любого посягательства на арабский географический суверенитет и процесс принятия решений».

В отличие от Сирии, Нетаньяху не хотел бы дестабилизировать дружественную Иорданию, население которой состоит из палестинцев и бедуинов. Иорданские палестинцы в большинстве и так уже выступают за ХАМАС. Если бы к ним присоединились бедуины, это ослабило бы правящую Хашимитскую династию.

Таким образом, массовое движение сирийских бедуинов в поддержку арабо-суннитских кланов Сувейды могло выйти из-под контроля и превратиться в серьезную трансграничную угрозу. Однако риски подобного сценария и сейчас еще не купированы, а шансы на то, что новая волна бедуинского восстания захлестнет не только Сувейду, но и соседние страны, по-прежнему остаются.

От Лоуренса Аравийского до «Ас-Сахвы»

Можно вспомнить времена Лоуренса Аравийского и пробуждение арабских племен, которое показало, что они являются грозной силой, когда объединены общими интересами. Без их поддержки британцам сложно было бы прорвать фронт турецких армий в Палестине в 1917–1918 годах.

Но и в более близком прошлом есть примеры того, как бедуины были в шаге от того, чтобы изменить регион.

Как рассказал ИА Регнум научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов, «еще до того, как появился ИГИЛ*, американцы нанимали племена сирийско-иракского пограничья для борьбы с террористами «Аль-Каиды» (АК)*, а затем и с Исламским государством Ирака (ИГИ)»*.

Эти племена действовали весьма успешно, им удалось искоренить АК* и ИГИ* в самой цитадели террористов — провинции Анбар, а бедуины Ирака обрели репутацию охотников за «Аль-Каидой»*. Они оказались единственными, кто сумел подавить активность ее боевиков и загнать их далеко в пустынные убежища.

По словам Лукьянова, это привело к росту властных и финансовых запросов со стороны племенных группировок, которые рассчитывали закрепить свою роль и место в управлении Ираком и получить доступ к его ресурсам.

Однако исход американцев в 2011 году и прекращение финансирования племенных ополчений превратило их из ведущей контртеррористической силы в базу тех же самых джихадистских группировок, с которыми они еще недавно так успешно боролись.

Конечно, здесь сыграла роль и сектантская антисуннитская политика оказавшейся во главе Ирака радикальной шиитской партии «Дава» во главе с премьер-министром Нури аль-Малики. Он видел в «Ас-Сахва» угрозу своей власти и отверг предыдущие договоренности о превращении ополчения племен в национальную гвардию, попытавшись их разоружить.

Как отметил Григорий Лукьянов, это привело к тому, что авторитеты суннитских племен Ирака и их шейхи ничего не смогли сделать, чтобы остановить массовый уход рядовых членов в радикальные антиправительственные группировки.

Таким образом, сперва суннитские племена Ирака сыграли решающую роль в разгроме террористических группировок и позволили начать американцам вывод войск из Ирака под предлогом завершения своей миссии по подавлению террористической активности, которая была выполнена руками племен.

Но затем те же самые племена, а точнее, вышедшая из них молодежь, обратила свое оружие против правительства и поддержало террористов, с которыми только недавно вела борьбу, превратившись в социальную базу ИГИ*, а затем и ИГИЛ*.

Это позволило террористической организации восстановить свои силы и спустя два года с новым напором обрушиться на правительственные войска, которые, теперь уже лишенные поддержки племен, не выдержали натиска и стали сдавать город за городом.

Американские «инвестиции»

Что касается Сирии, то, по словам Лукьянова, сейчас там наблюдаются схожие явления — племена ищут свое новое место и новую роль.

Как отмечает эксперт, отсутствие полноценного функционального государства, партий, профсоюзов, утрата горизонтальных связей, действовавших в партии БААС, привели к запуску процессов формирования новых форм социализации, активности и консолидации, которые могут предложить племенные структуры.

Однако, как отмечает Лукьянов, пока консолидация сирийских племен основана на реакции на угрозы со стороны их противников — друзов. Поэтому говорить о долгосрочном характере подобных племенных объединений еще рано. Следовательно, по словам востоковеда, потенциал племен «ситуативен и ограничен».

Действительно, несмотря на наличие весьма значительного количества «штыков и сабель», сирийские племена так и не смогли выступить с общей позицией во время гражданской войны. Они создавали различные альянсы с оппозицией, режимом Асада и курдами и в зависимости от ситуации переходили от союза с одними к союзу с их противниками.

При этом кланы часто менялись местами: один сегодня поддерживал Асада, а завтра оппозицию, а другой — сегодня оппозицию, завтра правительство.

Например, некоторые кланы племени Шайтат, которые сперва поддерживали антиасадовскую Сирийскую свободную армию, затем перешли на сторону правительства, создав группировку «Львы восточной провинции» во главе с Абдуль Бассетом Алхалафом.

Иные избрали «третий путь» и оказались в рядах прокурдских Сирийских демократических сил (СДС), где, например действовали две племенные армии — «Джейш Ас-Санадид» из крупнейшего племени Щаммар и «Куват аль-Нукба».

При этом режим Асада пытался использовать племена для того, чтобы подорвать единство «Сирийских демократических сил», и настраивал племена против курдов, в чем ему помогал Иран.

Частично это им удалось осенью 2023 года.

Тогда вспыхнуло восстание племен, которые смогли изгнать курдские формирования СДС из многих районов Заевфратья после того, как курды арестовали одного из племенных лидеров, возглавлявшего аффилированный с СДС военный совет Дейр аз-Зора.

И лишь американские «инвестиции» смогли остановить расползание конфликта, поставившего под угрозу само существование курдской автономии на сирийском северо-востоке, и заставить племена вернуться в ряды СДС.

Поэтому, несмотря на ситуативность и временность альянсов, способность сирийских племен создать ополчение в 50 тысяч вооруженных мужчин может поставить под угрозу существование не только друзского образования в Сувейде, но и Сирийских демократических сил, с которыми Дамаск безуспешно пытается договориться.

Собственно, альянс СДС, состоящий из курдов и арабских племен, между которыми давно уже существует нескрываемая неприязнь, держится лишь на американских вливаниях. Но Вашингтон в последнее время пересматривает свое отношения к сохранению автономности СДС, на чем продолжает настаивать ее курдское руководство, и подталкивает его к интеграции в сирийскую армию.

А племенной инструмент остается фактором влияния в руках в том числе Вашингтона, как можно было убедиться и в период деятельности движения «Ас-Сахва» в Ираке.

При дальнейшей несговорчивости друзов и курдов именно деньги американцев, неожиданно проявивших интерес к сирийскому единству, могут стать тем триггером, который заставит племена обернуть свое оружие против курдов и друзов и «загнать» их под эгиду официального Дамаска.

Трансграничная угроза

Даже временные вспышки племенной активности в Сирии представляют серьезную угрозу для соседних стран.

Например, в Ираке до сих пор достаточно много противоречий между суннитами и шиитами и, осознав способность решать задачи регионального масштаба, сирийские племена могут прийти на помощь своим иракским собратьям.

Причем собратьям в самом прямом смысле, так как многие семьи и кланы разделены сирийско-иракской границей и проживают по обе ее стороны. Это же касается и Иордании.

Поэтому сирийские племена — это «самурайский меч», который, с одной стороны, можно использовать против врагов, а с другой — всегда есть риск нанести смертельные раны самому себе.

А заигрывание слабого и неспособного навести порядок в собственной армии режима Дамаска с племенными ополчениями в более отдаленной перспективе может обернуться против него самого, как в свое время иракская «Ас-Сахва» обернулась против иракского правительства.

*Террористические организации, запрещённые в России