Вот уже десять лет США не отпускает тема «зловещего русского вмешательства» в американские выборы, так называемый «Рашагейт». Запустили её в публичное пространство осенью 2015 года, потом задействовали на полную катушку в рамках последующей предвыборной кампании.

Ben Curtis/AP/TASS

Но теперь к ней подходят под новым углом: неудобные вопросы задаются уже тем, кто эту повестку активно навязывал всей Америке.

Демократы в США впервые заговорили о якобы имевших место связях Дональда Трампа с Россией после того, как последний в одном из интервью на старте своей президентской кампании высказал комплименты в адрес Владимира Путина.

Но в полный оборот «Рашагейт» вышел летом 2016 года, когда произошёл взлом серверов Демократического национального комитета и Хиллари Клинтон. Расследовали хакерскую атаку нанятые Демпартией аудиторы, ФБР же этим заниматься запретили.

Расследователи очень быстро стали уличать во всём Россию, хотя никаких реальных фактов в подтверждение теории о «русском взломе» не было.

В дальнейшем политтехнологи Клинтон использовали ситуацию для того, чтобы выстроить в медиапространстве очень примитивную, но рабочую схему — мол, Трамп сговорился с Россией, чтобы подорвать позиции демократов.

К расследованию одновременно подключились фирмы, находящиеся на финансировании у штаба Клинтон, и представители американских спецслужб. К концу 2016 года все они объединились в попытке представить Трампа «русским агентом», хоть это и было явным конфликтом интересов.

Либеральным журналистам слили пресловутое досье британского шпиона Кристофера Стила, которое выставляло Трампа одновременно и симпатизирующим России, и жертвой шантажа. Именно там публиковались скабрезные подробности якобы имевших место развлечений Трампа с женщинами низкой социальной ответственности в гостинице в Москве.

Впрочем, довольно быстро все эти жареные факты стали опровергаться.

Позже выяснилось, что автором досье являлся выходец из Перми Игорь Данченко, который переехал в США и устроился в демократический институт Брукингса.

Ему поручили нарыть компромат на Трампа, и Данченко недолго думая просто нафантазировал, причем часть идей ему подкинули либеральные журналисты из Москвы.

В дальнейшем ему пришлось давать показания под присягой, но уголовного дела за клевету и введение в заблуждение правоохранителей он всё же избежал.

«Рашагейт» сыграл эффект разорвавшейся бомбы и фактически подорвал весь первый президентский срок Трампа. Тому приходилось постоянно отбиваться от обвинений в связях с Россией и лишаться одного за другим своих соратников.

Взять того же первого советника Трампа по нацбезопасности Майка Флинна, сторонника нормализации отношений с Россией. Его под выдуманным предлогом обвинили в даче ложных показаний ФБР и заставили уйти в отставку с поста — всего лишь за один телефонный разговор с тогдашним послом России в США.

«Рашагейт» более двух лет нависал над Трампом как настоящий дамоклов меч. Бесконечное расследование «русского вмешательства» в американские выборы завершилось лишь весной 2019 года. Оно не выявило ни вмешательства, ни связей Трампа с Россией. Но дело было уже сделано — конгресс ввёл множество пакетов новых санкций против Москвы.

Возможностей договориться с Россией у команды Трампа тогда не оставалось. Да и во внутренней политике республиканцы потеряли очень много времени и сил, отбиваясь от всех выдуманных обвинений.

В 2020 году история с «Рашагейтом» снова повторилась и стоила Трампу уже победы на выборах. Соцсети и главные медиа отчаянно блокировали упоминания скандалов, касающихся сына президента Хантера Байдена, называя их «русской дезинформацией».

Позже выяснилось, что на самом деле все эти истории были более чем правдивы. Трамп же на излёте своей первой каденции решил расследовать истоки «Рашагейта», для чего назначил спецпрокурора Джона Дарема.

Продвинуться Дарему далеко не удалось: ему мешал весь либеральный прокурорский состав минюста США времён Джо Байдена. Нескольких аппаратчиков Дарем отдал под суд, но их всех оправдали. А штаб Клинтон отделался выплатой небольшого штрафа за продвижение фейковых историй о связях Трампа с Россией на свои деньги.

Казалось бы, демократы вышли сухими из воды после того, как устроили самую масштабную со времён маккартизма кампанию охоты на ведьм в США. Однако, как известно, месть — это блюдо, которое подают холодным: после своей второй инаугурации Трамп снова вернулся к «Рашагейту».

Он поручил назначенным главам спецслужб покопаться в документах периода начального этапа скандала. И очень быстро обнаружились сенсации.

Так, например, в декабре 2016 года в рамках президентского брифинга Барака Обамы вышел отчёт, где чёрным по белому было сказано — никаких реальных свидетельств вмешательства России в выборы США не обнаружено. Обама тогда запретил публиковать этот документ и поручил составить новый, в котором расплывчато говорилось о подозрениях в адрес России.

Нынешняя глава нацразведки Тулси Габбард, которую саму демократы яростно обвиняли в связях с Москвой, теперь подготовила рекомендации завести уголовные дела в отношении главных разведчиков эпохи Обамы. Среди них Джон Бреннан, Джеймс Коми, Джеймс Клаппер и другие.

Именно они негласно запустили расследование «Рашагейта» летом 2016 года. Теперь карма настигает всех устроителей липового скандала, их вполне могут затаскать по судам. А срок им грозит очень большой, ведь обвиняются они в сговоре с целью измены родине.

Команда Трампа целится и в мишень покрупнее — в самого Обаму. Он сейчас играет роль неофициального патриарха Демпартии и старается помочь демократам на следующих выборах в 2026 и 2028 годах.

И республиканцы были бы совсем не против создать Обаме проблемы, например заставить его дать показания в конгрессе по «Рашагейту». Вряд ли экс-президента удастся посадить, но вот его аппаратчиков уровнем пониже вполне могут отправить за решётку или под домашнее заключение.

А впереди ещё много всего интересного: Белый дом анонсирует и большое расследование о фальсификациях на выборах 2020 года. И вот там уже можно будет «принять» политтехнологов Байдена.

Демократы же толком не знают, как реагировать на стремительно разворачивающиеся события. Хотя именно они открыли ящик Пандоры с началом политизированных процессов против своих оппонентов. Так что нет ничего удивительного в том, что маховик репрессий в итоге настиг и либеральных элитариев США, привыкших быть выше любого закона.

Расследование «Рашагейта» — сильный удар и по украинскому лобби. Ведь, как известно, хоть русского вмешательства в американские выборы не было, но вот украинское как раз имелось.

Лоббисты Киева активно помогали демократам собирать компромат на штаб Трампа в 2016 году, в частности на его политтехнолога Пола Манафорта, успевшего поработать на Украине. Киев в лице тогдашнего президента Петра Порошенко* очевидно делал ставку на победу Клинтон, которой в итоге не случилось.

России же реквием по «Рашагейту» приносит как минимум моральное удовлетворение — не так часто правда и справедливость побеждают в современном мире. Но хотелось бы и чего-то большего. Ведь в связи с «русским вмешательством» было введено огромное число санкций, причину которых теперь в США опровергают на официальном уровне.

Российские консульства были закрыты, многие дипломаты высланы из Штатов, а кому-то из наших сограждан ломали судьбы из-за обвинений в шпионаже. Теперь, если по справедливости, санкции должны быть сняты, а отношения — восстановлены.

Найдётся ли на это политическая воля в Белом доме — покажет время. Но сейчас хотя бы появляется шанс на то, что Россию больше не будут так яростно демонизировать во внутриамериканском дискурсе. Даже если на внешнем контуре Москва останется оппонентом Вашингтона.

Теперь у Трампа больше нет нависающего над ним «Рашагейта», так что нормализовывать контакты с Россией в нынешних условиях ему явно будет политически проще.

*Физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов.