Известная поговорка про жабу и гадюку получила практическое воплощение. В святая святых борьбы со злом коррупции — Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) — внезапно обнаружилось «гнездо антиукраинского заговора», в котором «агенты Кремля» буквально роились, строя свои коварные планы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщила СБУ, проводящая массовые обыски даже без решения суда (поскольку возбуждено дело о госизмене), разоблачена целая агентурная сеть, где главный подозреваемый в госизмене — действующий народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко. За ним по нисходящей — детективы НАБУ, как оказалось, годами избегавшие справедливого наказания и находившиеся под российским влиянием.

«Безпекари» вместе с офисом генерального прокурора уже провели около 70 обысков в различных региональных управлениях Бюро.

Сотрудников проверяют на предмет связей с Россией, утечки служебной информации и нарушения правил доступа к гостайне. Так, у руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, находившегося в тесном контакте с Христенко, при задержании нашли деньги, российские паспорта и папу в Дагестане, которому сын отправлял семена технической конопли для семейного бизнеса.

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Он скрыл информацию о родственных связях с гражданином РФ при получении допуска к гостайне, а еще отдыхал на Тенерифе, пока страна воюет.

Сообщается еще об одном фигуранте — Александре Скомарове, руководителе подразделения детективов НАБУ, который участвовал в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности. Он также мог иметь связи с Христенко и напрямую причастен к вывозу из страны партнера сидящего олигарха Коломойского — Геннадия Боголюбова.

А в самом элитном подразделении НАБУ «Д-2» работал российский агент, он уже задержан. По версии следствия, сотрудник Бюро регулярно передавал в Москву учётные данные украинских силовиков и других граждан, против которых потом ФСБ «планировала теракты и специальные информационные операции».

За это на карточку набушник получал деньги.

В СБУ отмечают, что цель России — дестабилизация антикоррупционной системы изнутри и дискредитация государственных органов. И выяснилось это почему-то спустя целых 10 лет существования НАБУ, которое было частью сформированной американцами параллельной системы власти.

Детективы все эти годы были «белой костью», с зарплатами в 5–6 раз выше, чем у обычных силовиков.

«Антикоррупционную вертикаль создали, чтобы давить на тех, кого не хочет трогать традиционная. Чтобы получить доступ в каждый офис и каждую квартиру, выбрали один из лучших мемов современности — коррупцию. Для этого заблаговременно запустили этот мем в оборот через многочисленных «антикоррупционеров», — пишет известный украинский журналист Сергей Лямец.

Теперь сами борцы с коррупцией стали жертвой стиля, ими же и созданного: все обвинения еще надо доказать, но медийно Бюро уже втоптано в грязь, и эта вертикаль, очевидно, будет разрушена. Заодно попали под каток и прежние неприкасаемые антикоррупционеры-общественники — главу «Центра противодействия коррупции» (ЦПК) Виталия Шабунина, ходившего в посольство США как к себе домой, наконец-то показательно карают за фиктивную службу в ВСУ и деньги, полученные за «боевые» дни, проведенные в киевских ресторанах.

С одной стороны, обычная для Украины ситуация, когда заядлые патриоты в итоге оказываются «агентами Кремля». Но с другой — это явная ликвидация угрозы, нависшей над Зеленским — нынешняя администрация в Белом доме давно обещала аудит военной помощи, и проводить его, естественно, должны были структуры, Белым домом и построенные.

Теперь им сделать это будет гораздо труднее.

Неприкасаемые

Через год после «революции гидности», когда «преступный режим Януковича» был изгнан, в плане коррупции ничего не изменилось — Украина оставалась самой коррумпированной страной Европы.

Поскольку борьба с ней была одним из главных аргументов новой власти, никто даже не попытался возразить против создания в 2015 году целой системы новых правоохранительных органов — НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Высшего антикоррупционного суда и целой сетки «антикоррупционеров»-общественников в помощь.

В частности, упомянутый Шабунин одно время возглавлял общественный совет при НАБУ. При этом создание Бюро было прямым требованием Международного валютного фонда.

С самого начала цели и задачи этой «ветви власти» были понятны: поиск денег, нажитых нечестным путем, и сбор компромата на украинский политикум. Который тут же ринулся декларировать свои часы, бриллианты, произведения искусства и миллионы долларов как имущество, нажитое до всяческих декларирований. Часто завышая реальные сбережения в счет будущих коррупционных доходов.

Соответственно, детективы тут же рьяно взялись противодействовать «коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности», в первую очередь, чиновниками класса «А». И каждое большое дело непременно становилось скандальным.

Постоянные скандалы крутились и вокруг руководства НАБУ, сильно раздражавшего «конкурентов». В первую очередь, СБУ, с которым свои оперативные действия, в том числе прослушку, набушники могли не согласовывать, и Генпрокуратуру, которую Бюро бесило полной неподотчётностью.

Назначенная уже при Зеленском генеральным прокурором Ирина Венедиктова пыталась подгонять НАБУ и САП, показывая, кто здесь начальник. Даже подвергла их критике за то, что «в некоторых актуальных процессах по два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении, а следствие до сих пор продолжается», а «по результативности у них не тот уровень активности, который ожидает от них общественность».

В ответ на такую дерзость в конце 2020 года НАБУ открыло уголовное дело в отношении Венедиктовой по факту возможного вмешательства в дело против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова (он курирует правоохранительные органы).

За ними стояли большие белые господа, и этим всё сказано.

В октябре 2019 года украинский политик Андрей Деркач обнародовал документы о влиянии посольства США на деятельность Бюро. Среди опубликованных материалов была представлена переписка, в которой содержались перечни уголовных производств, а также указания о предоставлении информации по делу бывшего министра охраны окружающей природной среды и владельца компании Burisma Николая Злочевского. По нему пришла команда «не трогать» лично от Джо Байдена — через эту фирму получал коррупционные доходы его сын Хантер.

А в апреле 2020 года бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин высказал мнение, что Байден и был инициатором создания НАБУ, чтобы забрать подследственность важных для него дел под надежную контору. Теперь же в ней страшно встревожены даже не столько арестами своих сотрудников, сколько новым законопроектом, подчиняющим НАБУ и САП генеральному прокурору, что «может уничтожить независимость антикоррупционной системы».

Но для Зеленского и его окружения, в том числе упомянутого Татарова, этот контроль критически важен: аудит по деньгам и вооружениям, выделенным США, неизбежен как восход Солнца. Поэтому, как и Джо, они стремятся всё организовать так, чтобы любые возможные дела находились в надежных руках.

Подлая атака

Все ленты новостей облетело красивое фото: топовый детектив НАБУ Магамедрасулов с женой сидят на диване в нижнем белье, а на полу перед ними симметрично и аккуратно выложены десятки долларовых купюр.

Внезапные утренние обыски 21 июля были координированы СБУ в момент, когда глава Бюро Семён Кривонос находился в Лондоне — формально в командировке. Это дало возможность изъять материалы, касающиеся негласных следственных действий, которые вели НАБУ и САП — данные о слежках, прослушках, закладках, криптокошельках, спецоперациях и прочую оперативную информацию.

Как считают осведомленные люди в Киеве, «избушка» зачистила всё, что могло бы лечь в основу будущих дел против людей с Банковой. В ЦПК Шабунина тоже считают, что это связано с расследованиями в отношении близких к Зеленскому людей, в частности задержания родственника его «кошелька», бизнесмена Тимура Миндича.

Кроме того, совсем недавно было на слуху дело против одного из самых близких к Зеленскому чиновников — вице-премьера Чернышова, который даже убегал за границу. При этом удар по нему поддерживали неподконтрольные ОП грантовые СМИ, в первую очередь «соросячий» холдинг Томаша Фиалы. А их западные коллеги открыли сезон информкампаний против главы офиса президента Андрея Ермака.

Плюс тучи сгустились вокруг минобороны (что, кстати, может быть одной из причин замены Умерова на Шмыгаля).

«Очевидно, вопрос существования и независимости НАБУ и САП поставят на уровень угроз нацбезопасности. Возможно, это станет вопросом СНБО, и власть попытается инициировать законодательные изменения, направленные либо на полное уничтожение антикоррупционных институтов, либо на превращение их в сателлитов Банковой», — заявляет ЦПК.

Дошло даже до самого страшного.

В одном из свежих интервью Шабунин пожаловался, что во время обыска следователи изъяли у него телефон с интимными фотографиями, которые он снимал для жены. И что теперь, мол, эти фотографии могут появиться на анонимных сайтах.

Но ему еще повезло: вовне транслируется сигнал, напрочь разрушающий репутацию НАБУ как структуры, инфильтрованной «агентами ФСБ» и зависимой от олигархов.

В заявлении СБУ о разоблачении экс-нардепа ОПЗЖ Христенко как агента ФСБ дважды упоминается Игорь Коломойский: по версии службы, детектив НАБУ Скомаров должен был закрыть его дела в случае назначения на пост главы Бюро экономической безопасности. А пока способствовал бегству за границу его бизнес-партнёра.

Временно поверенная в делах США на Украине Джули С. Дэвис проигнорировала происходящее — и это сигнал, что при Трампе не будут защищать структуры, построенные демократами. Так что внезапная поездка Кривоноса в Лондон может выглядеть как попытка найти защиту от самоуправства офиса президента. Поскольку теперь только британцы могут гарантировать хоть какую-то защиту от зачистки со стороны Банковой.

«Удар Зеленского по НАБУ — это способ переориентировать на Татарова Кривоноса и руководителя САП Клименко. Если эта переориентация не произойдет, то Зеленскому надо будет обращаться в Конституционный суд для упразднения всей антикоррупционной реформы», — вещает из своего СИЗО борец с режимом, народный депутат Александр Дубинский.

Так или иначе, власть закончит зачистку политического поля, оставив на нем только целиком лояльные силы. Бывшая «белая кость» превратится в очередной украинский правоохранительный орган без особого авторитета, и эту угрозу Зеленский уберет.

Хотя чем ему это поможет на фоне угроз куда большего масштаба — непонятно.