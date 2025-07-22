Американские аудиторы из комитета по судебным делам палаты представителей США опубликовали результаты предварительного расследования финансовой деятельности Агентства США по международному развитию (USAID, в России признано нежелательной организацией) в период работы администрации Джо Байдена. Обнародованные данные вызвали настоящий скандал.

Иван Шилов ИА REGNUM

По итогам аудита ряд израильских некоммерческих структур был обвинен в расшатывании ситуации в еврейском государстве. Причем на деньги американских налогоплательщиков.

Эти обвинения вполне могут стоить израильской оппозиции кресел на ближайших выборах, особенно если выяснится, что большая часть их «народной поддержки» была срежиссирована.

Впрочем, Тель-Авив пока сосредоточен на других угрозах. Но и те тоже исходят от некоммерческих организаций.

«Подкоп» под премьера

Инициированное комитетами по судебным делам и иностранным делам палаты представителей США расследование стартовало в марте и стало частью кампании Дональда Трампа по аудиту деятельности USAID.

По результатам изучения 380 финансовых отчетов было установлено, что шесть зарегистрированных в Израиле или косвенно связанных с ним некоммерческих организаций (НКО) участвовали в аккумулировании и перераспределении государственных ссуд и грантов.

Деньги в дальнейшем шли на финансирование дестабилизирующих акций в еврейском государстве. Помимо USAID, средства выделялись из фондов минтруда, минсельхоза, Госдепа и Пентагона и «транзитом» уходили в более мелкие НКО, задействованные для решения «демократических задач» в различных частях Израиля.

Одним из центральных звеньев теневой схемы, согласно заключениям аудиторов, является «PEF Israel Endowment Funds», служившая основным каналом для сбора и распределения пожертвований в пользу израильских НКО в США.

В скандале оказались замешаны другие «тяжеловесы» некоммерческой деятельности: «Blue White Future», продвигающая идею мирного сосуществования Израиля и Палестины, консалтинговая компания «Rockefeller Philanthropy Advisors», общественные фонды «Jewish Communal Fund» и «Middle East Peace Dialogue Network», а также молодежное движение «Movement for Quality Government in Israel», которое считается «кузницей гражданских активистов», работающих в интересах Израиля.

Аудиторы подсчитали: на дестабилизацию и «подкоп» под израильское правительство было под разными предлогами суммарно направлено около миллиарда долларов. Из них более 850 млн ушло на финансирование групп, раскачивавших протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его сторонников — как по «коррупционной» линии, так и в контексте конфликта в секторе Газа. Остальное получили критики судебной реформы.

В отчете отмечается, что перспективным направлением финансирования по линии USAID была раскачка протестных настроений среди ультраортодоксов («харедим») после вынесения Верховным судом Израиля в июле 2024 года вердикта о допустимости их призыва на военную службу. Однако в последний момент от этой идеи по неизвестным причинам отказались.

Козырь для правых

Несмотря на то, что большая часть выводов в опубликованном аудиторами отчете сделана с пометками «возможно» и «с высокой долей вероятности», их оказалось достаточно, чтобы подвергнуть ушедшую президентскую администрацию обструкции.

Так, например, «Республиканская еврейская коалиция», объединяющая лоббистов еврейского происхождения, сочла выводы расследования «возмутительными» и потребовала от бывших чиновников Белого дома «немедленных комментариев».

Сам факт финансирования протестов, организованных в стране, являющейся стратегическим союзником США (к тому же осуществленный «из карманов» американских налогоплательщиков), они назвали недопустимым и «подрывающим многолетнюю дружбу» Вашингтона и Тель-Авива.

Сторонники Нетаньяху тоже сочли обвинительную базу достаточной для критики «пятой колонны» внутри страны. Правда, пока она идет преимущественно по линии лояльных лидеров мнений — сами политики сохраняют молчание. Но лишь до поры до времени.

К тому же американские аудиторы подарили кабинету Нетаньяху долгоиграющий козырь, уличив несколько засветившихся в отчете НКО в «потенциальном финансировании» ХАМАС и других враждебных Тель-Авиву группировок и движений.

Например, неправительственная организация «Bayader Association for Environment and Development», поддерживавшая тесные контакты с рядом «умеренных» представителей ХАМАС, получила от USAID щедрый взнос всего за неделю до начала антиизраильской операции «Потоп Аль-Акса».

Другая общественно-политическая НКО, «Tides Network», связанная с Народным фронтом освобождения Палестины, за первый год операции в Газе стала адресатом ссуд на общую сумму более 2,6 млн долларов.

Примечательно, что часть траншей проходила через оскандалившийся «PEF Israel Endowment Funds» и иногда дополнялась пожертвованиями из других источников. Отследить, на что именно были потрачены гранты, аудиторы не смогли.

Как итог, вину за «укрепление позиций ХАМАС» кабинет Нетаньяху может, в случае чего, с легкостью переложить на американских демократов, обеспечивших подпитку оппонентов Тель-Авива не только внутри Израиля, но и на его «чувствительных рубежах».

Помощь для ХАМАС

Впрочем, пока Тель-Авиву нет необходимости полноценно разыгрывать карту вмешательства американских демократов во внутренние дела страны. Тем более что под носом зреет собственный схожий скандал.

На днях стало известно, что местная некоммерческая организация «AID48», связанная с «Объединенным арабским списком» (РААМ), оказалась вовлечена в финансирование организаций и НКО, которые считаются в Израиле террористическими.

«Локомотивом» обвинения выступает депутат-ультраконсерватор Цви Суккот (партия «Религиозный сионизм»). По его словам, через счета НКО шли «миллиардные транши», которые подпитывали казну ХАМАС и других палестинских сил, контролирующих сектор Газа.

Также, по данным парламентских обвинителей, часть средств через третьи руки уходила в округ Иудея и Самария под видом траншей на закупку оружия для еврейских поселенцев, осваивающих Западный берег. А уже оттуда через теневые каналы это оружие попадало в Газу.

Несмотря на то, что большая часть обвинений Суккота и его коллег базируется на выводах расследователей их организации «Choose Life Forum», представляющей интересы семей жертв терроризма, и не подкреплены серьезной доказательной базой, они получают активную поддержку со стороны консервативных сил.

Многим депутатам Кнессета не нравится соседство с «Объединенным арабским списком», в котором те традиционно склонны видеть «скрытых лоббистов» интересов палестинского населения.

Представители РААМ отвергают обвинения и считают их «политическим шантажом», а нападки на «AID48» называют попыткой «скрыть злоупотребление силой» в Газе.

Тем более что с началом операции в анклаве арабские политики направили средства НКО на предотвращение гуманитарной катастрофы в районах с высокой интенсивностью боевых действий, в то время как официальный Тель-Авив до последнего эту проблему игнорировал и начал заниматься ею лишь под давлением США и ЕС.

Нетаньяху и его окружение в конфликт не вмешиваются, видя в нем шанс перенаправить гнев ультраконсервативных сил с темы «харедим» (ранее поставившей правительство на грань легитимности) на арабское меньшинство.

Потенциальная потеря союза с РААМ, которая имеет порядка пяти мандатов, выглядит для коалиции Нетаньяху меньшим из зол, поскольку окончательный разлад с ортодоксальными партиями чреват потерей как минимум пятнадцати кресел, а в перспективе — досрочными выборами.

Оба расследования — в США и в Израиле — еще продолжаются.

Приведенные аудиторами суммы вливаний могут в ближайшем будущем измениться, причем в большую сторону. Кроме того, в деле могут появиться новые, до этого не засвеченные фигуранты. А потому израильские власти предпочитают немного подождать и в случае чего увеличить дивиденды от скандалов.

Скорее всего, полноценно разыгрывать этот козырь Нетаньяху и его сторонники будут ближе к выборам в Кнессет, давя на то, что «народная поддержка» оппозиционных лидеров была лишь фикцией, а его главные критики сами замешаны в скандалах и интригах, включая теневое финансирование ХАМАС. А это движение служит главным триггером для израильского общества после 2023 года.

В случае успеха такой комбинации ультраправое правительство не только сохранит контроль над страной, но и приумножит свои мандаты.