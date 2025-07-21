Видео принудительной мобилизации (как вариант — «бусификации» или «могилизации») регулярно появляются в социальных сетях и новостных репортажах с Украины уже давно, как минимум с середины 2023 года. Как же реагируют на них европейцы?

Иван Шилов ИА Регнум

К сожалению, в Германии механизмы самоцензуры медийного мейнстрима работают как часы, а потому большинство немцев, привыкших свято верить в печатное слово и черпать новостную информацию из вечерних сводок государственных телеканалов ARD и ZDF, до сих пор убеждено, что на фронте за Киев сражаются исключительно высокомотивированные «добровольцы».

Правда о реалиях рекрутского набора «по-бандеровски» на уровне слухов постепенно просачивается в немецкое общество. Однако актуальные кадры того, что происходит на улицах Украины, оказываются для большинства бюргеров настоящим шоком.

Как всё начиналось

К середине 2023 года наиболее пассионарная часть украинцев и иностранных «солдат удачи», выказавших желание сражаться и умирать под украинским «тризубом» и знаменами с околонацистской символикой, уже находилась на фронте.

Однако пресловутый «контрнаступ», призванный вернуть как минимум потерянные территории Запорожья и Херсонщины, а там — кто знает! — может быть, даже замахнуться на Крым, требовал от украинского руководства всё новых и новых порций пушечного мяса.

К тому времени в украинском обществе уже начал нарастать скептицизм относительно военных перспектив ВСУ. Прямо пропорционально этому начала падать решимость потенциальных новобранцев надеть военную форму и отправиться в окопы. Тем более что в тылу уже начали гулять нехорошие слухи об откровенно скотском обращении командного состава с бойцами, задержке зарплаты, офицерских поборах с рядовых и укоренившейся практике списывания погибших в бою солдат в пропавшие без вести, дабы избежать компенсационных выплат родным.

В условиях массового дефицита пехоты киевские власти прибегли к крайне непопулярной, но необходимой мере — принудительной мобилизации.

Чудовищные кадры того, как «рекрутеры» из ТЦК, наплевав на закон и права человека, заламывают на улицах несчастных бедолаг, которым не повезло оказаться не в то время не в том месте, повергают в натуральный шок.

Почему же в Германии, где так трепетно относятся к конституционным правам граждан, кадры принудительной мобилизации на Украине до сих пор не стали достоянием широкой общественности?

На то есть несколько причин.

Цензура и самоцензура мейнстримных СМИ ФРГ

Общественное мнение существует не в вакууме. Оно формируется средствами массовой информации.

Примерно 95% медийного рынка ФРГ контролируется телеканалами и издательскими концернами, которые условно можно отнести к политическому мейнстриму.

Если оставить за скобками медиа, считающиеся откровенно маргинальными (вроде «праворадикального» журнала Compact, который германское МВД недавно даже пыталось закрыть за «политический экстремизм»), в медийном поле Германии останется всего два более или менее популярных СМИ, которые отваживаются время от времени публиковать материалы, частично противоречащие общегерманскому нарративу в контексте Украины, — газеты Junge Welt и Berliner Zeitung.

Но даже в них авторы, при всем к ним уважении, стараются избегать наиболее острых тем, способных вызвать обвинения в «пророссийской пропаганде» и «распространении путинских нарративов».

Что же касается других популярных медиа, совершенно очевидно, что с началом российско-украинского конфликта их редакционная политика в контексте Украины координируется из единого центра.

Это наглядно продемонстрировано на кейсе с освещением удара ВСУ по центру Белгорода 31 декабря 2023 года, в результате которого погибло множество гражданских лиц. Тогда все германские медиа на несколько часов погрузились в гробовое молчание, прервавшееся лишь парой скупых строчек новостной ленты сайта Tagesschau о двух погибших после украинской атаки.

После этого в германском информационном пространстве на несколько часов установился информационный штиль, а затем ведущие медиа первого эшелона одно за другим начали выдавать свои версии событий. По какому-то непонятному стечению обстоятельств и язык, и формулировки, и акценты, используемые в публикациях германских СМИ, разумеется, оправдывающие украинскую сторону, были похожи, как близнецы-братья.

Обычно так получается, когда все медиа получают информацию из одного источника — например, пресс-релиза или новостной ленты информационного агентства — или же негласно решают по каким-либо причинам придерживаться единой версии событий.

Судя по всему, аналогичное решение — максимально замалчивать события и игнорировать реальность — были приняты в едином германском медийно-координационном центре и по поводу принудительной мобилизации на Украине.

Святая вера немцев в демократию и свободные медиа

Если поговорить со среднестатистическим бюргером о медиарынке ФРГ, можно реально удивиться тому, в каком сказочном мире живет германский обыватель.

Представления немцев о том, что в Германии нет государственных СМИ, а все газеты и телеканалы первого эшелона в своей деятельности придерживаются самых высоких профессиональных и этических стандартов, могли бы вызывать смех.

Однако немцы верят в эти догмы совершенно серьезно.

Не столь давно автор провел эксперимент с одним из своих немецких друзей — 50-летним адвокатом, членом партии Die Linke и членом городского совета, живущим и практикующим в одном из приморских городков Восточной Германии.

Показав ему публикацию в Spiegel от 5 июля 2025 года «Российские генералы и их конец», автор попросил его прочитать фрагмент, посвященный теракту в отношении Заура Гурциева, и указать технологии примитивной манипуляции, использованные гамбургскими журналистами:

«В июне губернатор Ставропольского края сообщил в Telegram об инциденте в одноимённом городе. Бывший командир Заур Гуржиев погиб в результате взрыва. 33-летний ветеран был награжден военными орденами за участие в бомбардировке украинского портового города Мариуполь. По оценкам, в результате российских атак на город погибли тысячи мирных жителей».

Как и было спрогнозировано, образованный человек с ученой степенью в области юриспруденции счел материал абсолютно корректным. И лишь после объяснения «на пальцах» сумел разглядеть манипулятивные технологии.

В публикации F. A. Z., рассказывающей о якобы систематических изнасилованиях 20-летними русскими солдатами 60-летних украинских бабушек, респондент также сперва не сумел разглядеть откровенно геббельсовских пропагандистских нарративов и более или менее прозрел лишь после подробного академического объяснения.

Тот же самый человек был искренне убежден, что десятки видео принудительной мобилизации на Украине, которые автор присылал ему в WhatsApp, сняты на «Мосфильме» и являются хрестоматийными примерами лживых технологий российской пропаганды.

Лишь после того, как материал о том, что принудительная мобилизация на Украине — не совсем миф, вышел в «рукопожатной» газете Die Welt, немецкий товарищ нехотя согласился допустить, что видео с кейсами «бусификации» несчастных украинских рекрутов могут оказаться правдой.

Ссылка на публикацию в российских медиа по умолчанию признается недостоверной. Равно как и ссылка, например, на американское медиа, бросающее вызов медийному мейнстриму. Fox News или The New York Post для среднестатистического бюргера также не являются авторитетными.

Ты что, прочитал об этом в Telegram?!

Telegram в Германии еще со времен пандемии коронавируса стигматизируется как социальная сеть террористов, торговцев наркотиками, антипрививочников и сторонников теорий заговора. Поэтому любая информация, опубликованная даже в верифицированном Telegram-канале, обладающем несколькими сотнями тысяч, а то и миллионов подписчиков, воспринимается немецким обывателем очень скептически.

В Германии в 2021 году немецкими спецслужбами и МВД даже поднимался вопрос о законодательном запрете Telegram, однако дело до этого тогда, к счастью, так и не дошло.

Однако ссылка на Telegram-канал в Германии до сих пор считается признаком моветона, недостойного серьезной дискуссии с претензией на академичность.

В более традиционных социальных сетях с жесткой модерацией и проукраинским настроем администрации — Facebook*, WhatsApp, Instagram*, X (бывший Twitter), популярных в Германии — публикация подобного контента просто не является возможной.

Даже если это правда…

Впрочем, даже если немца удалось убедить в том, что кадры принудительной мобилизации на улицах украинских городов — святая правда, всё равно в их арсенале остается последний аргумент:

«Да, но им же не хватает солдат на фронте… Если бы на Германию напали, возможно, у нас происходило бы то же самое… Ведь, согласно опросам общественного мнения, всего 19% немцев готовы защищать страну с оружием в руках в случае нападения врага… Правильно ли это? Я не знаю…»

Так что шок немцев от «бусификации» киевским режимом несознательных граждан Украины, не желающих становиться «героями», — не более чем незначительный эпизод, который вскоре будет вытеснен из новостной повестки более значимыми новостями.

Немцы вообще предпочитают не задумываться на не слишком приятные им темы.

*Принадлежат компании Meta Platforms Inc., признанной в России экстремистской