В затяжном конфликте между Израилем и йеменскими хуситами наступил первый заметный перелом. Проиранские повстанцы сумели нанести ощутимый удар по экономике противника.

Иван Шилов ИА Регнум

Тель-Авив фактически лишился ключевого логистического хаба на красноморском побережье и теперь будет вынужден полностью менять подход к управлению портом Эйлат, что потребует и времени, и дополнительных расходов. Что, впрочем, не гарантирует полного восстановления израильских торгово-логистических цепочек.

Южные ворота

Порт Эйлат функционирует со второй половины 1950-х годов и является единственным крупным морским хабом еврейского государства в Красном море. Опираясь на его инфраструктуру, израильские торговые суда могли беспрепятственно выходить в Индийский океан. И, что важнее, держаться в стороне от Суэцкого канала, который был закрыт для них из-за конфликта с Египтом и другими арабскими странами.

Впрочем, даже после нормализации отношений с Египтом Эйлат делал Тель-Авив менее зависимым от его настроений и исключал использование Каиром Суэцкого канала для давления на израильскую экономику.

Наличие собственных ворот в Индийский океан сыграло Израилю на руку в 2021 году, когда контейнеровоз «Ever Given» заблокировал Суэцкий канал, вызвав серьезные сбои в мировой логистике. Пока другие страны искали пути обхода, еврейское государство просто переориентировало часть цепочек на юг.

Примечательно, что порт Эйлат, несмотря на свою стратегическую значимость, является частным активом. Управление им через судоходную компанию Papo Shipping с 2012 года осуществляет израильская бизнес-династия Накаш, которая получила гавань в пользование в обмен на обязательство превратить его в крупный комбинированный авиа-железнодорожно-морской логистический центр и ключевой элемент транспортного проекта «Южные ворота».

Согласно договоренности, «Южные ворота» должны были связать воедино международный аэропорт Тимна, порт Эйлат и железнодорожный хаб Нахаль-Цин, обеспечив тем самым комплексную связь красноморской гавани с центральной частью страны. Завершить основную работу по проекту планировалось к 2027 году.

Удар под дых

До начала конфликта в Газе в 2023 году порт входил в тройку ключевых морских ворот Израиля. На него приходилось до половины импорта автомобилей, а также около 40% поставок нефтехимических продуктов в страну. Кроме того, значительную часть дохода порт получал от операций, связанных с контейнерными перевозками, разгрузкой и хранением грузов из Японии, Китая и Таиланда.

По оценкам министерства транспорта Израиля, в среднем за год там швартовались более 130 судов, что приносило владельцам до 63 млн долларов прибыли.

Интерес к «Южным воротам» стремительно рос, ввиду чего в израильском истеблишменте стали называть Эйлат «золотым портом» и строить планы по его превращению в главный торговый хаб Красноморского региона.

Правда, конфликт в Газе внес коррективы в эти планы.

После введения морской блокады Эйлата хуситами осенью 2023 года и начала «каперской охоты» за шедшими в Израиль торговыми судами доходы порта упали почти в двадцать раз. А к началу 2025 года приблизились к нулевым отметкам. За семь месяцев 2025 года Эйлат посетили всего 6 иностранных судов, что поставило управляющую компанию на грань разорения.

Последней каплей для внешнеторговых партнеров Израиля стало потопление хуситами в начале июля 2025 года сразу двух иностранных судов, шедших в Эйлат. С разницей в два дня на дно ушли сухогрузы «Magic Seas» и «Eternity C», хотя незадолго до этого официальный Тель-Авив гарантировал смелым судоходцам «безопасность гавани».

После этого немногочисленные оставшиеся контрагенты Эйлата предпочли не рисковать грузами и отправили свои суда по альтернативным маршрутам, без остановок в израильских портах. Заходов новых судов в Эйлат в настоящее время не прогнозируется.

Замкнутый круг

Помимо того, что порт давал работу нескольким десяткам тысяч человек, он еще и обеспечивал товарами жителей близлежащих населенных пунктов. Закрытие подстегнуло и без того значительный рост цен в Южном округе. Династия Накаш осталась один на один с миллионными долгами и была вынуждена серьезно сократить штат компании Papo Shipping, обслуживающей порт. А заодно — обращаться за помощью к центральным властям.

В конце июня правительство Израиля одобрило выделение компании срочного кредита в эквиваленте 4,5 млн долларов для закрытия основных долгов и выплаты зарплаты сотрудникам, однако из-за бюрократических неурядиц средства так и не поступили.

За неполный месяц, прошедший с момента одобрения кредита, внешний долг Эйлата вырос примерно на 35%, и выделенных властями средств уже не хватает для его покрытия. А запросить новую ссуду Papo Shipping не может, пока не будет перечислен первый правительственный транш.

Бизнесмены и израильское правительство перекладывают ответственность за задержки друг на друга, еще больше усложняя процедуру кредитования и увеличивая совокупный долг Эйлата.

Единственный выход, который видят власти из сложившейся ситуации, — срочная национализация порта.

Тем более что основания для этого присутствуют: рядом с Эйлатом расположены объекты военно-морских сил, и оставлять «Южный ворота» в подвешенном состоянии слишком долго нельзя. К тому же возросшая активность хуситов в Красном море требует от израильских властей ручного управления портом и прилегающими к нему территориями.

При этом возможная национализация Эйлата не станет нарушением обязательств перед династией Накаш, поскольку портовые распорядители нарушили ритм налоговых отчислений в бюджет и тем самым «нанесли ущерб экономической стабильности региона».

Подобная формулировка, высказанная гендиректором израильского Минтранса Моше Бен-Закеном, освобождает официальный Тель-Авив от прежних обязательств и исключает выплату неустойки.

Новые угрозы

Неспособность израильских властей спасти один из крупнейших портов страны, в развитие которого к тому же в прошлом были вложены немалые деньги частных подрядчиков, вызывает ропот у местного населения.

А попутно — недоверие у крупного бизнеса, являвшегося одним из столпов электората премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Тем более что быстро вернуть Эйлату былое величие не получится даже после национализации.

Кроме того, печальный опыт «Южных ворот» едва ли станет уникальным. Под прицелом оппонентов Тель-Авива с недавнего времени оказался крупнейший порт страны, расположенный в Хайфе.

О его блокаде хуситы заявили в конце мая 2025 года. И хотя «Ансар Аллах» пока не удалось нанести идущим через Средиземное море судам ощутимый урон, частота обстрелов портовой инфраструктуры Хайфы постепенно растет.

Как и Эйлат, Хайфа находится под управлением частного капитала — контрольный пакет с 2023 года принадлежит консорциуму, возглавляемому индийской компанией «Adani Ports» и израильским логистическим холдингом «Gadot».

Идти тем же путем, что и Papo Shipping, никто из бизнесменов не желает, а потому консорциум заблаговременно давит на правительство, требуя принять «исчерпывающие меры» и гарантировать стабильный трафик.

Правда, как удовлетворить запрос распорядителей Хайфы, в Тель-Авиве пока до конца не понимают.