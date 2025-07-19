Волна агрессии в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов не утихает. Свежий случай произошел в Биробиджане, где завуч одной из местных школ вместе с дочерью совершили нападение на сотрудницу ПВЗ.

Иван Шилов ИА Регнум

Мать угрожала работнице сканером штрихкодов, а дочь опрокинула стол с оборудованием. Инцидент, помимо возмущения в соцсетях, породил разговор о том, как такие люди могут иметь отношение к воспитанию детей.

История началась с того, что работница пункта выдачи приняла решение не обслуживать этих клиенток. Причина была в том, что женщины постоянно хамили персоналу и оставляли негативные отзывы о работе точки. В ответ мать и дочь потребовали выдать им посылки принудительно.

Когда сотрудница отказалась, завуч схватила сканер штрихкодов и направила его на девушку, словно пистолет, угрожая расправой. Дочь пошла дальше — набросилась на работницу и в приступе ярости опрокинула стол с компьютером и канцелярскими принадлежностями. Мать не только не остановила агрессивное чадо, но и похвалила за «правильные» действия.

Дебош попал на камеры видеонаблюдения, и запись мгновенно разлетелась по соцсетям. Полиция уже начала проверку по факту происшествия, но людей справедливо волнует другой вопрос: как такой человек может работать в школе?

Эпидемия агрессии

К сожалению, случай в Биробиджане — далеко не единичный. Пункты выдачи заказов все чаще становятся ареной для выяснения отношений между клиентами и персоналом. За последнее время в стране случилось множество подобных инцидентов.

В Мурине женщины подрались из-за отказа в возврате товара, дело дошло до применения перцового газа. В Новосибирской области пьяный покупатель размахивал металлической ножкой от стула, угрожая всем присутствующим. В Санкт-Петербурге беременная женщина вместе с мужем напали на сотрудника из-за нижнего белья.

В Волгограде драка между клиенткой и работницей попала на видео и стала вирусной. Из-за этого случая популярный маркетплейс официально запретил в ПВЗ материться и делать фото — и видеосъемки внутри без согласия снимающихся — сотрудников, курьеров и других участников процесса доставки.

«Агрессия в моём ПВЗ случается редко, но если и бывает, то, как правило, в вечерние часы в будние дни, — рассказывает ИА Регнум Анна Елезова, сотрудница столичного пункта выдачи заказов. — Люди приходят уставшие с работы, раздраженные, и любая мелочь может их вывести из себя. До рукоприкладства, слава богу, пока не доходило, но я всегда держу при себе перцовый баллончик на всякий случай. Работа сама по себе и так нелегкая, поток клиентов большой. А агрессивные эпизоды совсем выбивают из колеи и порождают желание уволиться».

Анна отмечает, что работники ПВЗ фактически остаются один на один с буйными покупателями: «У нас нет охраны, и если что-то происходит, мы можем рассчитывать только на себя. Маркетплейсы говорят о безопасности клиентов, но про безопасность сотрудников почему-то забывают. Обучение по работе с агрессивными клиентами? Ну, было, скажем так, наставление перед началом работы. Но ничего особенного я не услышала. Главный тезис был в том, что клиент — всегда прав».

Педагог «подаёт пример»

Биробиджанский случай выделяется на общем фоне тем, что в нем участвовала школьный завуч — человек, который по долгу службы должен воспитывать подрастающее поколение, прививать детям нормы морали и этики.

«Поведение этой женщины — настоящий позор для всего педагогического цеха, — поделился с ИА Регнум своей оценкой произошедшего учитель московской школы Егор Пищенко. — Мы каждый день говорим детям о том, что конфликты нужно решать мирно, что нельзя решать проблемы кулаками и угрозами. А тут завуч школы сама демонстрирует полную противоположность. Как она после этого может смотреть в глаза ученикам и их родителям?»

Педагог отмечает, что особенно тревожно поведение дочери завуча: «Девочка просто копирует модель поведения матери. Если в семье считается нормальным решать споры через агрессию, то что мы можем ожидать от такого ребенка в школе? А главное — если мать-педагог так воспитывает собственное дитя, то как она относится к чужим детям? Боюсь представить, какие методы она использует в работе».

Действительно, поведение дочери в этой истории не менее показательно. Девушка действовала с энтузиазмом, явно считая такое деструктивное поведение нормальным. Это говорит о том, что крики и «право сильного» в их семье, скорее всего, не редкость.

Психологи постоянно подчеркивают: дети копируют поведение родителей, особенно в стрессовых ситуациях. Если мама-завуч считает возможным решать конфликты через угрозы и насилие, то дочь усваивает именно эту модель поведения.

Возникает закономерный вопрос: может ли человек с такими методами решения проблем работать в школе? Ведь завуч — это не просто административная должность, это ответственность за воспитание сотен детей. Как доверить формирование личности подростков тому, кто сам не способен контролировать свои эмоции? Вне зависимости от того, права или не права была сотрудница, отказавшаяся обслуживать клиента.

«Зачем нужно воспитание?»

Биробиджанский инцидент высветил сразу несколько назревших болевых точек. Во-первых, растущую агрессию в сфере услуг. Принцип «клиент всегда прав» временами доводится до абсурда, и покупатели просто забывают о том, что сотрудники сферы обслуживания — тоже люди, заслуживающие уважения.

Во-вторых, проблему кадрового отбора в образовательной сфере. Если человек с такими методами решения конфликтов смог занять руководящую должность в школе, то это многое говорит о системе отбора и контроля кадров.

«От учителей требуются не только профессиональные знания, но и высокие моральные качества, — продолжает Егор Пищенко. — Педагог должен быть примером для детей во всем: в поведении, в отношении к людям, в способах решения проблем. Если завуч показывает детям, что любой конфликт можно решить криком и угрозами, то зачем вообще нужно воспитание?»

***

После того как видео попало в соцсети, среди комментариев нередко слышится призыв к немедленному увольнению завуча. И это понятно: кто гарантирует, что в конфликтной ситуации с учениками или родителями завуч не поведет себя так же агрессивно? Тем более в школе, где он обладает административной властью.

История с биробиджанским завучем и реакция на нее — обычное зеркало, в котором отразились многие проблемы общества: немотивированная агрессия, потеря базовых норм приличия, диктат потребителя и многое другое.

Пока полиция проводит проверку. А комментаторы в соцсетях уже говорят о том, что дети должны видеть в учителях образец культурного поведения, а не примеры того, как вести себя не нужно.