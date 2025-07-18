Под боями между друзскими ополченцами в сирийской провинции Эс-Сувейда и местными бедуинами, поддержанными официальным Дамаском, подведена черта. Правда, пока «пунктирная»: несмотря на договоренность о прекращении огня, главная причина напряженности остается на повестке.

Иван Шилов ИА Регнум

А пока участники конфликта, пользуясь затишьем в друзских горах, ищут способы выставить себя главным потерпевшим. И попутно подготовиться к будущей эскалации.

Пять дней боёв

По степени кровопролитности июльские события уже значительно превзошли предыдущую склоку между сирийскими друзами и Дамаском, имевшую место в начале мая 2025 года. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, число погибших превысило 500 человек. Из них как минимум треть — гражданские лица, не занявшие ни одну из сторон.

Хотя отдельные источники склонны увеличивать число жертв до полутора тысяч человек, из которых более 400 — некомбатанты.

С точки зрения потерь воюющих фракций, по «очкам» явно ведут друзы.

По оценкам того же центра мониторинга, им удалось уничтожить около 250 правительственных солдат и ополченцев, потеряв при этом 79 бойцов. Также как минимум два десятка человек попали к друзам в плен. Из них по меньшей мере двое являются сотрудниками так называемого «Департамента общественной безопасности», созданного на базе вчерашних исламистских повстанческих группировок, а также боевиками запрещенных в России джихадистских группировок, выходцами с Кавказа и Средней Азии.

Друзы активно демонстрируют общественности кадры с этими пленниками, тем самым развенчивая недавние заявления сирийского руководства, что в рядах сторонников «новой республики» не осталось радикалов.

Попутно обе стороны обвиняют друг друга во внесудебных казнях и целенаправленном убийстве мирных жителей. Так, друзские старейшины жалуются на «систематические расправы» над безоружными пленниками со стороны вчерашних радикалов и призывы к геноциду и резне «по алавитскому сценарию».

В ответ Дамаск предъявляет кадры из центральной больницы города Эс-Сувейда, где после отхода друзских ополченцев было обнаружено «несколько десятков тел» лоялистов. Некоторые из них — со следами пыток.

Кроме того, Минздрав Сирии направил в ООН жалобу, в которой сообщил, что друзско-израильские силы якобы препятствовали заходу в Эс-Сувейду колонны машин скорой помощи, нанеся по ним удары. И тем самым поставили под угрозу жизнь и здоровье мирного населения района.

Впрочем, друзы в ответ на обвинения заявляют, что обнаруженные в центральной больнице трупы — дело рук лоялистов Дамаска, которые пытаются переложить ответственность за собственные преступления на местные меньшинства.

В пользу этой версии говорит, например, тот факт, что несколько погибших «узников больницы» впоследствии были идентифицированы как бойцы друзского отряда, попавшего в окружение сирийских армейских сил в первый день столкновений.

И Дамаск, и местные ополченцы преследуют одну и ту же цель — показать, что правда в этом конфликте исключительно на их стороне, в то время как оппонент, напротив, нарушил все принципы ведения войны и заслуживает международного порицания. А потому активно раскручивают историю с центральной больницей Эс-Сувейды, продвигая в массы собственную реконструкцию событий.

Главный выигравший

Обострение ситуации в Сирии по-своему сказалось на позициях основных наблюдателей за сирийским конфликтом. Евросоюз и США, которые еще недавно называли переходного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа «демократическим лидером новой волны», испытали заметное разочарование от «пещерного» подхода Дамаска к решению проблем и задействовали доступные ресурсы для быстрого купирования конфликта.

Под давлением Вашингтона сирийские силы вынуждены были покинуть Эс-Сувейду и пойти с друзами на мировую.

Ущерб интересам ощутила и Турция, основной союзник «новой Сирии». Анкаре не хватило влияния и сил, чтобы сдержать натиск вставшего на сторону друзов Израиля — равно как и обеспечить сирийским властям надежное «прикрытие» на международной арене.

Впрочем, турецкие власти все же смогли в итоге конвертировать перемирие в Эс-Сувейде в дипломатические очки, объявив себя гарантами режима прекращения огня в друзских горах.

Иран, вытесненный из Сирии после свержения Башара Асада, наблюдал за конфликтом с плохо скрываемым воодушевлением.

Ослабление власти кабинета аш-Шараа на местах сулит Тегерану возможность нарастить активность своих прокси-группировок на сирийской территории, а в перспективе собрать противников Дамаска в единый фронт.

Однако пока иранские власти предпочитают не вмешиваться в ситуацию, по всей видимости, ожидая более серьезной эскалации.

Больше других от событий в окрестностях друзских гор пока выиграл Израиль. Тель-Авив ставит себе в заслугу срыв «очередного акта геноцида», который якобы готовили сирийские временщики, и подтверждает роль защитника местных меньшинств.

С активизацией боев на юге Сирии премьер-министру Биньямину Нетаньяху удалось на какое-то время отвлечь население от внутренних проблем — будь то расколовший правительство закон о призыве в войска ультраортодоксов, буксующая сделка по Газе или шлейф коррупционных скандалов, связанных с деятельностью премьера и его коллег.

Кроме того, Израиль воспользовался возможностью объявить занятое им пространство «от Дамаска до Голан и друзских гор» зоной, в которую запрещен доступ сирийским войскам.

Фактически Тель-Авив завершил формирование буферной зоны на границе с Сирией, попутно закрепившись на спорных территориях и создав там мощную базу лоялистов. В таких условиях израильским властям можно не торопиться с перезагрузкой отношений с Дамаском.

«Идлибские блогеры»

Несмотря на то, что стороны достигли договоренности о прекращении огня, а Дамаск вывел из Эс-Сувейды большую часть своих подразделений (включая сотрудников Департамента общественной безопасности, чье присутствие в провинции вызывало у друзских командиров нервозность), сторонники аш-Шараа явно не удовлетворены итогами операции.

В окружении сирийского президента убеждены, что друзский опыт послужит дурным примером для других энто-конфессиональных меньшинств и в конечном счете приведет к распаду Сирии.

Рациональное зерно в этих суждениях действительно есть. На фоне событий в друзских горах лидер курдской партии «Демократический союз» Салех Муслим поставил под сомнение легитимность аш-Шараа.

А командующий «Сирийскими демократическими силами» Мазлум Абди назвал произошедшее в Эс-Сувейде «уроком для всех нас». С учетом сложных отношений с курдами Дамаск трактует эти сигналы скорее в негативном ключе.

Раваншистские настроения активно подогреваются «идлибскими блогерами» — пропагандистами незаконных вооруженных формирований, влившимися в ряды сирийских вооруженных сил после победы вооруженной оппозиции.

Интернет пестрит роликами с призывами «покарать отступников» и мини-проповедями, на которых обосновывается правильность жестких действий Дамаска.

Поводом для выступлений радикалов стал в том числе захват друзами в плен нескольких боевиков дружественных им группировок. И хотя большая часть таких блогеров выступает в качестве частных лиц, репутационный ущерб от их действий несет в первую очередь кабинет аш-Шараа.

Столкновения продолжатся

Стоит отметить, что в самой Эс-Сувейде неспокойно даже после того, как провинцию покинули лоялисты аш-Шараа. Так, на юге периодически случаются новые стычки между друзскими милициями и бедуинами-ополченцами, лояльными Дамаску.

Значительная их часть якобы инициируется самими друзами, которые жаждут мести и притесняют оставшиеся в районе бедуинские кланы. За неполные двое суток с насиженных мест было согнано более сотни человек.

Изгнанники в свою очередь ищут защиты у местных полевых командиров или сами сбиваются в ватаги (иногда даже не дожидаясь появления противника), что создает опасность нового витка столкновений.

При этом стоит учитывать, что бедуины юга Сирии — это не просто пастухи и земледельцы. Многие из них в прошлом прошли серьезную военную подготовку в рамках арабо-курдской антитеррористической коалиции, спонсировавшейся США.

Более того, в районе друзских гор в последние годы осели и некоторые зачинщики восстания против курдских «Сирийских демократических сил», перебравшиеся туда с северо-востока после череды поражений в конце 2023 года.

При должной мотивации вчерашние борцы с радикалами вполне могут возглавить бедуинское движение и нанести друзам более ощутимый урон — при молчаливом согласии Дамаска.

Ситуацию усугубляет и факт, что у друзов нет единого командования. Население Эс-Сувейды разделено на фракции, каждая из которых ориентирована на своих старейшин. И далеко не все духовные авторитеты пошли на сделку с Дамаском.

Тем паче, что эта сделка — уже пятая с начала 2025 года, что вызывает обоснованные сомнения в способности новых властей выполнять свои обязательства.

Общины друзов в сопредельных странах трактуют события в Сирии по-своему, призывая собратьев то с оружием в руках защищать свободу (с перспективой создания на территории Эс-Сувейды независимого друзского государства), то не слишком доверять «новым друзьям» в лице Тель-Авива — что также формирует линии раскола.

Как бы то ни было, ключевой вопрос повестки отношений Дамаска с сирийскими меньшинствами (гарантии безопасности и свобода вероисповедания) по-прежнему не снят. И новые власти не спешат вырабатывать долгосрочную стратегию решения проблемы, предпочитая силой купировать отдельные ее критические проявления.

А это значит, что новые витки столкновений в друзских горах не заставят себя ждать.

Тем более что племенные ополчения, кажется, перевели дух и, перегруппировавшись, вновь двинулись на Эс-Сувейду. Их представители настроены решительно и утверждают, что им удалось поднять в ружье не менее 50 тысяч человек — включая побратимов из других частей Сирии, а также частично из Ирака. Примечательно, что в этот раз официальный Дамаск предпочитает не вмешиваться в конфликт, а пока понаблюдать со стороны.

Хотя представители друзов и утверждают, что подконтрольные Дамаску силовики сменили форму со знаками отличия на традиционную для бедуинов одежду, чтобы смешаться с толпой, официальных подтверждений тому пока нет.

Затишье постепенно перерастает в бурю.