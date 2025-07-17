На фоне смены правительства в Киеве практически незамеченной осталась ротация руководителей небольшого, но очень важного ведомства — офиса Уполномоченного по защите государственного языка. Чиновника, действующего независимо от других государственных органов и должностных лиц, и в простонародье называемого «шпрехенфюрер».

Иван Шилов ИА Регнум

Пятилетняя каденция одиозного Тараса Кременя, чуть ли не ежедневно устраивавшего шумные скандалы по «защите мовы», завершилась, и контракт с ним могли продолжить, но не стали. Не спасло расово верного патриота и бывшего школьного учителя из Николаева даже обращение 30 известных украинских деятелей культуры, среди которых — писатели Юрий Андрухович и Оксана Забужко, поэт Сергей Жадан, актриса Ада Роговцева, режиссеры Олесь Санин и Виктория Степанкова.

Один из главных авторов драконовского закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», продавивший его через Конституционный суд (вопреки очевидной антиконституционности), уходит очень довольным собой.

«В условиях Великой войны украинская мова стала доминирующей, а обязанность ее использования является символом борьбы, маркером самобытности, инструментом консолидации нерушимой нации и величайшим сопротивлением на континенте. Неудивительно, что цивилизованный мир заговорил с нами по-украински, то есть, на языке непоколебимых борцов, нобелевских лауреатов, оскароносных художников, легенд-олимпийцев, победителей языковых конкурсов им. П. Яцика и Т. Шевченко, Шевченковских лауреатов, всех, для кого родное слово бесценно», — грянул Кремень в социальной сети, и никто даже не удивился уровню претензий.

Попривыкли к его бесцеремонной придурковатости: весь мир говорит на языке никогда не пользовавшихся мовой Ильи Мечникова и Льва Ландау — да и ладно.

А вот на смену ему идет, на первый взгляд, совершенно травоядная барышня — доктор филологических наук, преподаватель кафедры фольклористики Киевского национального университета имени Шевченко 57-летняя Елена Ивановская.

Новый Уполномоченный далека от правозащитной деятельности. В 1990 году закончила филологический факультет КНУ, в 1995 году — аспирантуру кафедры фольклористики. Тут же осталась работать, и вся ее научная карьера связана с этим вузом.

Кандидатскую диссертацию новый языковой омбудсмен посвятила фольклорной деятельности украинской писательницы-мемуаристки Анны Барвинок, докторская диссертация касалась темы «Субъектно-образная система фольклора: категориальный аспект».

Она — автор почти 100 научных работ, учебников и методичек по преподаванию фольклора, украинской этнографии и народного творчества. В публичных выступлениях теперь уже вступивший в должность омбудсмен русофобии как таковой не проявляет, позиционирует себя исключительно как ученого. На эфиры украинских телеканалов почти не ходит, на видеоплатформах размещены лишь ее комментарии насчет научной работы, а также декламирование стихов.

Ивановская считает, что «мова — это территория, которую необходимо защищать». Вот и вся милитаристская риторика. То есть за знатоком народных песен и коников из соломы пока валькирию нацификации не видно, хотя уходящий министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, представляя начальницу коллективу, сообщил, что среди всех кандидатов именно фольклористка представила наиболее содержательную и реалистичную программу действий.

И в этом заключается главный интерес.

Ведь офис «шпрехенфюрера» изначально был создан как карательный орган, призванный железной рукой не защищать украинский язык, а вычищать русский из всех сфер общественной жизни. Наиболее примечательной его особенностью является централизованная обработка доносов. Согласно закону, Уполномоченный «рассматривает жалобы физических и юридических лиц на действия и бездействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, других юридических и физических лиц по соблюдению требований законодательства о государственном языке».

«Офис шпрехенфюрера» за пять лет стал настоящим карательным отрядом

И даже имеет полномочия составлять протоколы об административном правонарушении и взимать штрафы.

Ввели этот орган лингвоцида на закате президентства Порошенко** — в апреле 2019 года, но в полную силу он заработал именно при Зеленском. Первым его руководителем стала некая Татьяна Монахова, которая через полгода распрощалась с должностью по собственному желанию, объяснив, что «нет денег и возможности работать».

Настоящим шпрехенфюрером стал именно сменивший её Кремень, взявшийся за дело просто с остервенением.

В числе его заслуг, перечисленных благодарным коллективом, указано следующее: «Полностью отменены незаконные решения органов местного самоуправления относительно функционирования региональных языков, оставшихся в наследство от антиконституционного закона Кивалова — Колесниченко; отражены все законодательные попытки ухудшить нормы закона и ослабить положение украинского языка; проведены все волны поэтапного внедрения норм языкового закона; тема государственного языка стала одной из приоритетных в публичном и медийном пространстве».

Если без витиеватостей, то это была бесконечная череда истерик: то Кремень выступил с запретом школьникам говорить на русском языке на переменах, в туалетах и столовых; то потребовал от известного эстрадного фрика Андрея Данилко (Верки Сердючки) не петь на суржике и русском; то обвинил тренера сборной Украины по биатлону за «неправильный» комментарий в телеэфире; то атаковал киевский театр «Созвездие» за фразы на русском языке в одном из спектаклей.

А в 2024 году дошел до того, что по доносу пассажирок оштрафовал русскоязычного таксиста.

Естественно, всё это не могло не вызывать встречного недовольства, поскольку на этом фоне в окопы на защиту режима отправляют и православных, и католиков, и русскоязычных, и украиноязычных, и традиционалов, и гомосексуалистов. Только внутренняя повестка, направленная на вытравливание православия, русскоязычности и традиционализма, давно стала мощным демотиватором, подтачивающим моральный настрой в ВСУ.

Гонения на каноническую церковь приводят пока к единичным, но очень ярким и знаковым акциям со стороны военных. Несколько дней назад боевой медик из 94-го батальона 10-й бригады ВСУ Лариса Бродецкая публично отказалась от государственных наград и вернула их Зеленскому в знак протеста против лишения гражданства главы УПЦ митрополита Онуфрия.

И предложила лишить ее украинского гражданства тоже.

Та же тенденция, но намного ранее, наметилась и в отношении языковой политики. Русскоязычные вояки ВСУ неоднократно записывали видео, в которых выступали за право говорить на русском языке.

Так, к примеру, в апреле 2023 некая сбежавшая за границу неонацистка Василиса Мазурчук поиздевалась над погибшими, которые говорили перед смертью на русском языке. По мнению сидящей в Ирландии патриотки, украинцы даже перед лицом смерти обязаны говорить исключительно на мове.

Вэсэушники тут же сняли в ответ несколько роликов, где выразили своё презрение, указав, что имеют право говорить на том языке, на котором думают, то есть на русском. Один из солдат заявил, что «воюет за свободу, в том числе за право говорить на том языке, на котором хочет». В противном случае он предложил всем русскоязычным «положить автомат, спалить военник и пойти домой».

Покойница Ирина Фарион (вероятно, из-за этого и покинувшая этот мир) по случаю заявила, что не считает украинцами тех, кто говорит на русском языке, в том числе и военнослужащих бригады Нацгвардии «Азов»* и 3-й отдельной штурмовой бригады. Пока она травила, скажем, детей за неправильные имена, ей всё сходило с рук.

А тут случился взрыв в соцсетях — и дошло до того, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец вступился за русскоязычных военных и подал обращения в СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, а также в Нацполицию с просьбой защитить вэсэушников, которые общаются «на языках нацменьшинств».

«Ведь нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков — наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины», — написал он в своём телеграм-канале.

Военных трогать стали меньше, сосредоточившись на гражданских, но на Украине до смены одного статуса на другой, как известно, всего один короткий шаг.

И, к примеру, малоизвестная украинская блогерка Тереза Дрозд на своем невеликом уровне устроила скандал по поводу того, что военный заговорил с ней на русском языке и попросил водителя маршрутки высадить его на «астановке». «Для чего он идет воевать? Чтобы было больше астановок? Он родился в независимой Украине! За что он будет бороться? Чтобы мои будущие дети приносили с улицы русские слова? И чтобы их спрашивали, киевляне ли они?» — практически рыдала Тереза и пообещала записаться к психотерапевту, чтобы он ей помог перестать ненавидеть русскоязычных украинцев.

Её пример здесь приведен как типичный, поскольку такая позиция в определенной среде является стандартной. То есть, постоянно сталкиваясь с унижением, оскорблениями и нарушением своих прав дома, «неправильный» гражданин Украины продолжает получать это и после (насильственной) мобилизации.

Которой, соответственно, нужно избегать любыми способами — как и службы в армии, которую, только по официальным данным, на 1 июля самовольно оставило 230 804 человека. У русскоязычных мужчин и женщин нет никакого желания защищать страну, в которой им и их детям нет места.

Возможно, именно этим и объясняется то, что украинского шпрехенфюрера заменили на профессора фольклористики. С мобилизацией у режима Зеленского колоссальные проблемы. Но если вопрос с ликвидацией УПЦ находится уже за пределами его компетенции, то ослабить гайки в мовных делах власти вполне по силам. Плюс на Банковой побаиваются армейского бунта и лишние «спички» в армейской среде им не нужны.

Ну и не стоит забывать, что сглаживание противоречий по языковому вопросу может быть заблаговременной подготовкой к президентским выборам, которые когда-то да могут состояться. Ведь абсолютно все выборы на Украине выигрывал тот кандидат, который публично давал обещания не трогать русский язык и дать ему равные права с мовой.

Так обманывали украинского избирателя все президенты, включая самого Владимира Зеленского, так что схема считается рабочей. А излишнее давление на несчастного и забитого украинца ничего не добавит, кроме очередных проблем. Всенародное ликование после попадания ракет по ТЦК может перерасти и в согласие с тезисом, что ВС России действительно идут освобождать русскоязычных.