Смена власти в Дамаске практически совпала с возвращением в кресло президента США Дональда Трампа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог лично похвалиться приходом к власти вооруженной оппозиции как своим крупнейшим внешнеполитическим триумфом. С тех пор с точки зрения интересов Турции любые события в Сирии должны рассматриваться с учетом двух ключевых переменных — победы Эрдогана и фактора Трампа.

Иван Шилов ИА Регнум

Доминирование Турции в Сирии и наиболее близкие связи с Ахмедом Аш-Шараа возлагали на нее и наибольшую ответственность за будущее новой страны.

Конечно, глава «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с первых дней президентства вовсю играет в многовекторность. Он принимал министров стран ЕС и Великобритании и представителя МИД России, первый визит совершал в КСА, жал руку всем лидерам Лиги арабских государств (ЛАГ) и даже Дональду Трампу.

Однако многие эксперты, как и Трамп, считают главным «виновником» госпереворота в Дамаске в декабре 2024 года именно Эрдогана. Соответственно, он в ответе за тех, кого приручил. Репутация Аш-Шараа влияет на репутацию Эрдогана, а с этим у президента Сирии сейчас неважно.

Еще не успели остыть следы кровавой бойни на западном берегу и убийства алавитов, не забыты недавние инциденты с участием друзов в апреле, нет полного прогресса на переговорах с курдами. Целостность страны, как и режима, находится под постоянным давлением.

Все это время Сирия жила и под нажимом со стороны Израиля, который в качестве превентивной меры после свержения Асада ввел войска на Голаны и требовал от новых властей полной демилитаризации к югу от Дамаска. В апреле ЦАХАЛ нанесла авиаудары по турецким военным базам в Сирии.

С середины апреля Сирия снова находится под угрозой новой гражданской войны и внешнего вторжения.

Бытовые конфликты между несколькими друзами и бедуинами в Эс-Сувейде привели к масштабным столкновениям друзов с силами безопасности Сирии, в которые вмешался Израиль. После того как события вышли за пределы региона и израильские ВВС разбомбили генштаб и президентский дворец в Дамаске, Эрдоган обязан занять сторону своего союзника.

МИД Турции, рассчитывающий на способность Аш-Шараа достичь согласия с друзами, видит в ударах ЦАХАЛ «акт саботажа против усилий властей Сирии по обеспечению мира, стабильности и безопасности».

В день установления перемирия в Сувейде с Аш-Шараа созвонился Эрдоган и приветствовал режим тишины. Он обрушился с обвинениями на Израиль, считая его атаки угрозой не только Сирии, но и всему региону, а Дамаск заверил в поддержке.

Обстоятельно по Израилю прошлось Великое национальное собрание Турции, назвав его авиаудары «подлыми» и припомнив Тель-Авиву «геноцид в Газе», а также атаки на Ливан и Иран.

Критичные ноты из турецкого правительства и парламента важны с дипломатической точки зрения.

Эрдоган и его коллеги по правящей коалиции демонстрируют солидарность и показывает, что не бросят свое детище на произвол судьбы. Необходимость реакции стимулирует фактор Израиля.

Сейчас в любых конфликтах с участием Биньямина Нетаньяху симпатии отдаются его противникам — даже Ирану, хуситам и «Хезболле», хотя последние явно не союзники Турции.

Израиль и Турция в последние годы стали реальными геополитическими противниками.

После свержения Асада Турция начала проецировать свою геополитику на всю Сирию, а не только на север страны. Вероятность лобового столкновения с Израилем выросла. Апрельские инциденты доказали серьезность ситуации.

Пойдет ли Турция дальше дипломатической поддержки?

В определенной степени — да.

Анкара, по данным газеты Sabah, уже передала Дамаску сигналы о готовности помочь с укреплением сирийской армии. «Если нас попросят, мы окажем посильную поддержку в укреплении обороноспособности Сирии и поддержке ее борьбы с терроризмом», — отметили в МИД Турции.

На самом деле турки и так уже занимаются строительством сирийской армии и строят свои базы. Речь идет, вероятно, об усилении и ускорении обоих процессов.

Пределы поддержки Сирии все же имеются. При всей ненависти к Нетаньяху, который, по словам Эрдогана, «превзошел Гитлера», прямого боестолкновения никто не желает.

Не то чтобы Турция боится. Турецкие вооруженные силы, в отличие от Ирана, могут угрожать Израилю прямо через границу. Сложность в том, что, в отличие от того же Ирана, турецкая экономика завязана на европейские рынки и американские банки.

Минфин США периодически показывает зубы, блокируя компании, занимающиеся параллельным импортом-экспортом с Россией или участвующие в проекте «Аккую». Конфликты Израиля с Ираном показали, что при всей критике Нетаньяху в «час Х» и европейцы, и американцы забывают о справедливости и выражают солидарность с еврейским государством.

Отдельным пластом в сдерживающих переменных идет фактор Трампа.

Злить республиканца опасно. В 2018 году он не обрушил турецкую экономику, но причинил боль падающей лире. При этом «нынешняя версия» президента Трампа более лояльна Эрдогану.

Именно с подачи Эрдогана Трамп признал Аш-Шараа и благословил турецкого коллегу на проведение стамбульских переговоров России и Украины. Турция верит в возможность реанимации сделки по F-35 и поэтому будет дозировать свои антиизраильские действия, даже если Трамп и сам горазд отругать Нетаньяху и призывал того к благоразумию.

Глава Белого дома способен выступить миротворцем между Эрдоганом и Нетаньяху.

Кстати, как раз спустя пару дней после поездки израильского премьера в Овальный кабинет в середине апреля в Баку стартовали переговоры между турецкими и израильскими представителями о деэскалации в Сирии.

В нынешнем конфликте вокруг друзов Анкара явно рассчитывает на посредничество Трампа. Министр иностранных дел Хакан Фидан 16 июля сообщил, что турецкая разведка передала свое мнение относительно ударов ЦАХАЛ региональным державам и США. Анкара находится в тесном контакте с послом США Томом Барраком, добавил он.

Надежды Турции пока оправдываются.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация США ожидает деэскалации между Сирией и Израилем. Готовность Аш-Шараа идти на прекращение боев вкупе с давлением Вашингтона на Израиль дают шанс на стабилизацию ситуации.

Объективно, ситуация в Сувейде не настолько взрывоопасная и драматичная, как в Латакии и тем более в Газе. Если уж в Палестине Эрдоган не двинулся со своей «исламской армией» на Израиль, то сейчас вероятность такого сценария еще меньше.

Эрдогану выгодно, чтобы конфликт между Сирией и Израилем сошел на нет. Возобновление же конфликта будет вынуждать турецкую армию реагировать. Ведь, в отличие от Газы, в Сирии есть турецкие военные и оборона от ЦАХАЛ — вопрос имиджа и геополитического влияния.

Нарастание конфликта в Сирии опасно не только противостоянием с Израилем, но и дестабилизацией самой арабской страны. На фоне столкновений в Сувейде лидер курдов Салех Муслим поставил под вопрос легитимность Аш-Шараа. В случае активизации борьбы друзов, а возможно, еще и алавитов, с Дамаском, курдский сепаратизм, с которым Эрдоган и Турция воюют уже полвека, получит новое дыхание.

Потому-то Эрдоган и посылает и самим курдам, и Израилю мягкий, но однозначный сигнал о том, что не будет в этой ситуации сидеть сложа руки. «Как курды в пределах границ нашей страны, так и курды в Сирии — наши братья. Мы не позволим, чтобы они стали предметом в руках сионистов, — заявил турецкий лидер. И добавил: «Мы не давали согласия на дезинтеграцию Сирии вчера и точно не дадим сегодня и завтра».