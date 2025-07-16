На фоне продолжающейся с 13 июля эскалации в сирийской провинции Сувейда (оплот этноконфессионального меньшинства — сирийских друзов) в среду 16 июля израильские ВВС не только продолжили осуществлять удары по сирийским военным объектам в районах Дараа и Эс-Сувейды, но и бомбардировали Дамаск, выведя конфликт на новый уровень.

Иван Шилов ИА Регнум

В Сувейде продолжаются бои между правительственными войсками, группировками друзов и племенами бедуинов. А в столице Сирии под удар попала центральная часть города, включая правительственные объекты, такие как президентский дворец, комплекс министерства обороны и др.

Тем не менее, несмотря на растущую напряженность и поляризацию вражды между суннитским большинством и друзами, нынешний конфликт в Сувейде всё еще имеет шансы вернуться к status quo. Именно так и произошло в ходе предшествующей эскалации в апреле–мае 2025 года, когда удалось не допустить роста насилия.

Международный резонанс

Израильское руководство объясняет свои действия необходимостью защиты друзского населения от правительства в Дамаске и создания демилитаризованной зоны на юге Сирии. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выдвинул требование о немедленном выводе сирийских войск из региона, предупредив о возможной интенсификации военных операций в случае отказа.

В распространенном через израильские СМИ заявлении Кац настаивал на полном прекращении присутствия сирийской армии в Эс-Сувейде и обеспечении безопасности друзов. Он подчеркнул решимость Израиля не оставлять друзскую общину без поддержки и последовательно реализовывать политику демилитаризации в указанном районе.

В свою очередь, в своем резком заявлении министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли призвал к отстранению сирийского президента, обвинив его в терроризме и проведя параллели с движением ХАМАС. Чикли охарактеризовал сирийское руководство как «экстремистский террористический режим», призывая к активному противодействию ему.

Параллельно израильские силы усилили группировку на сирийской границе. Сообщается о переброске дополнительных подразделений пограничной стражи и бригады «Голани».

На этом фоне специальный посланник США по Сирии Томас Баррак сообщил о ведущихся интенсивных переговорах с различными сирийскими сторонами, направленных на деэскалацию. Баррак выразил обеспокоенность событиями в Эс-Сувейде, отметив стремление Вашингтона к мирному урегулированию, учитывающему интересы друзов, бедуинских племен, сирийских властей и Израиля.

По информации израильского журналиста Барака Равида, Израиль обещал США прекратить атаки по Сирии.

Новая стратегия Израиля

Если рассматривать действия ЦАХАЛ в Сирии в стратегической перспективе, то они направлены на поддержание перманентного хаоса и недопущения создания и укрепления в стране центральной власти.

После атаки ХАМАС 7 октября 2023 года Израиль пересмотрел свои приоритеты в области безопасности.

Теперь управляемый хаос по периметру границ Израиля считается более предпочтительным чем создание устойчивых государственных структур. По мере укрепления эти структуры смогут угрожать еврейскому государству, в то время как отдельные проявления хаоса, даже способные «выплеснуться» на Израиль гораздо легче курировать.

Для этого, в частности, Биньямин Нетаньяху хотел бы создать на юге Сирии демилитаризованную (для сирийской армии) буферную зону, которую бы контролировали лояльные Израилю группировки друзов. Подобное марионеточное христианское государство при поддержке Израиля существовало до 2000 года в Ливане.

Однако это весьма опасная игра, так как в случае потери Сувейды, а затем и всей южной Сирии, режим в Дамаске сможет не устоять, чего, собственно, и хочет Израиль.

Это приведет к распаду зачатков так и не состоявшейся новой сирийской государственности, чем и воспользуются наиболее радикальные силы, которые скорее всего консолидируются вокруг ячеек ИГИЛ*, действующих в сирийской пустыне.

Это может стать отправной точкой к восстановлению территориального «халифата» ИГИЛ* в Сирии, так как активность террористов ИГИЛ* и близких им группировок таких как «Сарайя Ансар ас-Сунна» уже значительно выросла.

Собственно, поэтому Соединённые Штаты и не разделяют подходов Израиля по поддержке друзов и раскола в Сирии, опасаясь реинкарнации и новой экспансии террористического «халифата», как это уже случилось в 2013-14 гг. в Ираке, когда никто этого не ожидал.

Друзы против бедуинов

Причиной нынешнего конфликта между официальным Дамаском и друзами стал инцидент, случившийся 11 июля.

Если верить информации, озвучиваемой друзами, банда бедуинов ограбила торговца-друза и захватила его, а затем, избив, с завязанными глазами оставила в пустыне, где его обнаружили и спасли.

В ответ вооруженные формирования друзов захватили в заложники несколько представителей бедуинских племен.

Бедуины, в свою очередь, атаковали контрольно-пропускной пункт в районе Аль-Маквас на востоке от города Эль-Сувейды, где они взяли в плен нескольких членов местных вооружённых группировок друзов. Их обвинили в нападениях на бедуинов с целью грабежа и захвата заложников.

Вскоре в этот район стали стягиваться новые отряды друзов и бедуинов, которые, начиная с 13 июля, вступили между собой в открытое вооруженное противостояние с применением тяжелой техники и минометов.

Конфликт захлестнул новые территории провинции после того, как туда вошли прибывшие на помощь своим соплеменникам кланы бедуинов из соседних регионов.

Вмешательство Дамаска

Вместе с тем МВД и МО Сирии 14 июля начали ввод в провинцию Сувейда своих подразделений под предлогом предотвращения конфликта между друзами и бедуинами.

В то же время в риторике заявлений официальных представителей Дамаска содержались очевидные указания на то, что целью операции также является разоружение группировок, которые «намерены расколоть Сирию» и «призывают к сепаратизму». Под ними имелись в виду сторонники одного из трех духовных лидеров друзов Хикмата аль-Хиджри и связанного с ним т. н. «Военного совета» (в этой группировке собрались прежде всего бывшие сторонники Асада).

Следует отметить, что с самого начала вооруженного противостояния с бедуинами аль-Хиджри обвинил во всем правительство в Дамаске, которое, по его мнению, «натравило» племена бедуинов на друзов.

Он же призывал к неподчинению Дамаску и сопротивлению входящим в провинцию сирийским войскам. Показательно, что прежде он же обвинил власти в неспособности обеспечить безопасность на трассе Эс-Сувейда — Дамаск, но одновременно не допускал присутствия самих сирийских войск или сил безопасности, которые должны были эту безопасность обеспечивать.

Поэтому, как только сирийские войска начали заходить в провинцию Сувейда, они тут же подверглись атакам со стороны сил «Военного совета», что привело к значительным потерям и сделало конфликт необратимым.

«Досадные нарушения»

Ситуация усугублялась тем обстоятельством, что многие подразделения сирийской армии и МВД по-прежнему состоят из боевиков радикальных формирований и склоны рассматривать противостояние с друзами через сектантскую призму.

Появившиеся в сети видеоролики с радикальными призывами некоторых представителей армии и МВД Сирии подливали масло в огонь противостояния, как и преступления в отношении гражданских лиц со стороны сирийских военных.

Боевики нового сирийского режима устраивали расправы над гражданскими лицами из числа друзов.

По различным оценкам, в результате подобных преступных акций было убито от 10 до 20 человек, включая 3 женщин. Кроме того, многие друзы столкнулись с избиениями и унижениями, когда им насильно состригали усы, которые имеют важный религиозно-символический смысл.

Как сообщил ИА Регнум специалист по Ближнему Востоку, эксперт РСМД Игорь Субботин:

«Действующие власти в Дамаске и так с большим трудом преодолели те репутационные проблемы, которые создала им резня в прибрежных районах Сирии в марте. Сейчас же, после вспышки насилия на юге, которая привела к небывалой активизации израильских друзов и самого Израиля, сирийским властям придется объяснять миру, что друзскому населению Сирии ничего не угрожает. Хотя нет сомнений, что в эти дни сирийские войска пытались встать на сторону бедуинов-суннитов и, по словам мониторинговых организаций, злоупотребляли своими полномочиями».

В то же время, в отличие от алавитов, в отношении друзов того, что можно назвать «консенсусом неприятия» у суннитского большинства Сирии нет.

Сектантские призывы в отношении друзов звучат от отдельных представителей наиболее радикальных фракций, вошедших в новую сирийскую армию, в то время как у иных какого-либо предубеждения к друзам как этноконфессиональному меньшинству нет.

Многие из них по-прежнему воспринимаются как соратники по борьбе с режимом Асада, в то время как обвинения в отношении алавитов носили огульный характер и звучали от имени всех суннитских кругов, в том числе и вполне светских, а не были прерогативой исключительно религиозных радикалов.

Именно поэтому резня алавитов на побережье и стала возможной в подобных ужасающих масштабах.

Тем не менее, как уже отмечалось, оппозиционность многих друзов к Асаду не спасает их от отдельных актов расправ со стороны наиболее радикальных представителей сирийских сил безопасности и армии, на что уже был вынужден обратить внимание президент переходного периода Ахмед аш-Шараа, который осудил эти, по его словам «постыдные акты», и подтвердил свою приверженность их расследованию.

«Сирийское государство с большим вниманием следит за досадными нарушениями, которые недавно имели место в некоторых районах провинции Эс-Сувейда. Эти действия, представляющие собой преступное и противоправное поведение, не могут быть приняты ни при каких обстоятельствах и полностью противоречат принципам, на которых основано сирийское государство», — говорится в заявлении президента переходного периода Сирии.

Обманный маневр

Конечно, действия Израиля и Хикмата аль-Хиджри также способствуют радикализации взглядов части сирийского суннитского большинства по поводу решения проблемы друзов.

Хотя взвешенная и умеренная позиция иных лидеров друзской общины дает шанс на нормализацию. Они не допускают сотрудничества с Израилем и выступают за продолжения диалога с Дамаском, власти которого, пусть и с оговорками, они считают легитимными.

Такой подход создает преграду и для открытого вторжения ЦАХАЛ в Сувейду, чего так добивается аль-Хиджри, так как вместо встречи израильских военных с цветами, они могут оказаться под огнем самих же группировок друзов, которые не разделяют взглядов аль-Хиджри.

Последнему ставится в вину и срыв договоренности о прекращении огня и нормализации обстановки между лидерами друзов и правительством в Дамаске ночью 15 июля: после того как этот шейх заручился поддержкой Тель-Авива, он тут же нарушил соглашение.

Напомним, что после того, как сирийским правительствам войскам и МВД удалось взять под контроль большую часть административного центра провинции города Эс-Сувейда к вечеру 14 июля, было достигнуто соглашение о прекращении огня и нормализации между лидерами друзов и Дамаском.

В частности, духовные руководители друзов, включая и шейха аль-Хиджри объявило о своём согласии на ввод правительственных войск в Эль-Сувейду с целью прекращения продолжающегося насилия. Они призвали все вооружённые группировки в этом районе к сотрудничеству и сдаче оружия.

По всей видимости, эти переговоры служили для аль-Хиджри и его людей из «Военного совета» прикрытием для того, чтобы выиграть время и осуществить перегруппировку во время проведения переговоров с Израилем о военной поддержке.

До этого в самом Израиле еще не было принято решения начать агрессию против Сирии под предлогом защиты друзов и шли консультации политического руководства с ЦАХАЛ.

Кроме того, после объявления о прекращении огня тяжелая техника и подразделения министерства обороны были выведены из города, где остались только силы МВД и военная полиция.

Удары ЦАХАЛ

Как только Тель-Авив принял решение о начале операции против сирийской армии, шейх Хикмат аль-Хиджри опубликовал видео, в котором призвал бойцов-друзов «противостоять жестокой кампании (официального Дамаска) всеми доступными средствами», тем самым нарушив договоренности с Дамаском под аккомпанемент израильских бомбардировок.

Удары израильских ВВС прежде всего пришлись по позициям сирийских войск, выведенных из города, которые не смогли оказать поддержку силам МВД и военной полиции, вытесненным друзскими формированиями из Эс-Сувейды с большими потерями.

Эти действия аль-Хиджри многими сирийцами воспринимаются как откровенное предательство, как и поднятие израильских флагов в Эс-Сувейде отдельными боевиками-друзами вместо низвергнутых сирийских.

Кроме того, удары ВВС ЦАХАЛ 16 июля по Дамаску, по комплексу МО и генерального штаба, а также району президентского дворца и иным объектам в сирийской столице, вызвали «ненависть и возмущение» сирийцев и теперь есть угроза того, что эти «возмущения и ненависть» будут канализированы в отношении друзов.

С другой стороны, видимо, Аль-Хиджри и Израиль и сами рассчитывают на это. То есть для них чем хуже ситуация и чем больше жертв и особенно расправ над гражданскими лицами, тем более весомый повод для прямого вмешательства Израиля в конфликт и создания в южной Сирии израильской «буферной зоны» с опорой на друзов.

Но даже несмотря на бомбардировки сирийской столицы позиция Соединенных Штатов, выступающих за урегулирование ситуации между друзами и Дамаском, несколько связывает Нетаньяху в действиях.

Пока акты расправ, к которым приковано внимание мирового сообщества, носят единичный характер и не превышают числа гражданских же сирийцев, погибших от израильских ударов по Сирии, то у Нетаньяху нет аргументов, чтобы убедить Дональда Трампа поддержать его более активные действия под предлогом спасения друзов от геноцида.

Новая надежда

Дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от того, насколько очередная попытка прекращения огня и заключения нового соглашения между друзами и Дамаском окажется жизнеспособной.

Так, вечером 16 июля шейх Юсуф Джарбу, один из трех духовных лидеров друзов, объявил о соглашении с сирийским государством по урегулированию ситуации в Сувейде.

Согласно заявлению, стороны договорились о немедленном прекращение всех военных действий, сирийская полиции и силы внутренней безопасности, включая местных сотрудников, будут размещены в городе Эс-Сувейда и его окрестностях, а группировки друзов обязуются не атаковать их посты.

Также предполагается создание совместной наблюдательной комиссии из представителей государства и духовенства друзов для контроля за соблюдением соглашения.

Кроме того, в соглашении подчеркивается «назначение честных и профессиональных полицейских из Сувейды на руководящие должности в органах безопасности провинции».

Также государство обязуется защищать жильё и имущество граждан от нападений и грабежей и создать совместную комиссии по расследованию преступлений и нарушений, с компенсацией пострадавшим и привлечением виновных к ответственности.

Именно от реализации последнего пункта во многом и будет зависеть успех договоренностей.

Риск эскалации

Хотя Дамаск уже сделал определенные шаги и продемонстрировал задержанных за преступления сирийских военных (что к слову во время резни на побережье сделано не было), важно довести эти дела до судебного решения.

Кроме того, наличие салафитско-джихадистских групп в рядях новой сирийской армии и МВД по-прежнему представляет угрозу сирийцам.

Хотя не меньшую угрозу представляют и иные радикальные элементы в рядах сил безопасности, пусть и не исповедующие радикальных трактовок салафизма и даже вполне светские, но выступающие с позиций радикального сирийского суннитского национализма и призывающих к расправам над сирийскими меньшинствами, как «пособниками режима Асада», возлагая на них коллективную ответственность.

Хотя набор новобранцев в сирийскую армию и МВД снизил в них процент радикалов, тем не менее, они по-прежнему сгруппированы в ряде дивизий и бригад новой сирийской армии и их используют в том числе в операциях против меньшинств.

С другой стороны сохранение ведущих позиций в Сувейде аль-Хиджри и связанным с ним «Военным советом» грозит превратить любой небольшой инцидент в сфере безопасности в полномасштабный конфликт между друзами и Дамаском с перспективой втягивания в него Израиля.

*Террористическая организация, запрещенная в России