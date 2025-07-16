В Великобритании продолжается судебное разбирательство дела местного пенсионера Говарда Филлипса, обвиненного в работе на российские спецслужбы. На слушаниях, состоявшихся на днях в королевском суде Винчестера, он потряс обвинителей сенсационным заявлением.

Иван Шилов ИА Регнум

Оказывается, всё это время он якобы работал на Израиль, помогая Тель-Авиву в выявлении «русских шпионов». И действовал исключительно из чувства солидарности с еврейским государством.

Несмотря на то, что заявление Филлипса выглядело как попытка сместить фокус на другую тему и разжалобить присяжных, «израильский след» в истории всё же присутствует — пусть и не на первом плане. У Тель-Авива хватало поводов искать болевые точки британских консерваторов.

Охотник на шпионов

65-летний британец еврейского происхождения Говард Филлипс не обладал выдающимся служебным положением. Большую часть жизни он проработал на семейной меховой фабрике в Ист-Энде и вел дела о банкротстве.

Развить семейный бизнес ему так и не удалось — предприятие быстро прогорело. А карьера аудитора не сложилась из-за пристрастия к алкоголю.

Филлипс стал всё чаще испытывать проблемы с деньгами и перебивался случайными заработками. А в 2022 году начало СВО России на Украине, по словам домочадцев, и вовсе «ментально травмировало» впечатлительного британца.

Он якобы стал подозрительным и одержимым идеями мщения, постоянно искал следы «русской агентуры» и писал письма во все инстанции с призывами к аресту той или иной подозрительной личности. За это соседи даже прозвали Филлипса «охотником на шпионов».

Но по жестокой иронии он сам попал в поле зрения контрразведки.

Весной 2024 года Филлипс был арестован сотрудниками Контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда и передан МИ-5. Его обвинили в том, что он направил в российское посольство письмо с предложением продать ценные сведения о британском кабмине.

А после — собрал и пытался передать противникам Лондона (под видом которых выступили британские силовики) досье на Гранта Шэппса, министра обороны в консервативном кабинете Риши Сунака.

На флешке, предназначавшейся «заказчикам», содержались сведения о домашнем адресе и местонахождении частного самолета министра, его увлечениях, ближайшем круге общения, сильных и слабых сторонах.

Обвинение также замечает, что при разговоре Филлипс кичился личным знакомством с министром и его семьей, тем самым намекая на собственную ценность в качестве оперативного источника, а также обещал добыть новые сведения, если ему хорошо заплатят.

Однако, выступая перед присяжными в королевском суде Винчестера, обвиняемый изложил иную картину.

Он признал, что действительно направил в марте 2024 года письмо в российское дипломатическое учреждение, но сделал это не с целью преступной наживы.

Напротив, Филлипс хотел лично изобличить агентуру противника — раз его многочисленные призывы к властям остались без внимания. Аналогичное предложение «купить сведения» отправлялось им и в посольство Ирана, однако реакции не последовало.

Более того, на суде Филлипс заявил, что охотился за «русскими шпионами» еще и из солидарности с Израилем.

На вопрос прокурора, какую выгоду такая работа могла принести Тель-Авиву, обвиняемый заявил, что хотел отдать собранные сведения о российских агентах израильтянам, чтобы те «уведомили Великобританию» и таким образом «получили за это признание» Лондона.

Свое отношение к России Филлипс охарактеризовал как «резко негативное».

Израильский след

Несмотря на то, что «дело Филлипса» является «шпионским» только условно, оно, скорее всего, будет показательно доведено до финала. И «русский след» останется в нем основным — как наиболее выгодный Лондону в условиях противостояния с Москвой.

Вместе с тем в деле есть и другие тематические линии, которые пока британским правосудием игнорируются. В частности, «охотник на шпионов» явно преуменьшает масштабы своих контактов с израильской стороной.

Еще в декабре 2023 года — то есть почти за три месяца до обращения в российское посольство и попадания в поле зрения контрразведки — Филлипс отправил электронное письмо консульскому секретарю посольства Израиля в Великобритании с предложением провести личную встречу с кем-то из представителей дипломатического аппарата. Его запрос был удовлетворен.

После этого поведение Филлипса заметно изменилось.

Он завязал с алкоголем и внезапно попытался устроиться в Пограничную службу Великобритании — хотя, по заявлениям домочадцев, до этого терпеть не мог это ведомство, называя его сотрудников «бесполезными лодырями».

Улучшилось и его финансовое положение.

В частности, он смог снять небольшую квартирку в лондонском районе Харлсден (известном своими ресторанами ближневосточной кухни), в нескольких кварталах от израильского посольства.

Правда, последующие обыски по этому адресу ни к чему не привели — квартира оказалась необжитой, хотя задержанный и утверждал, что проводил там немало времени. В том числе и занимаясь подготовкой «ловушек для русских разведчиков».

«Чистота» жилища наталкивает на мысль, что потенциальные наниматели Филлипса узнали о его провале и поспешили замести следы до прибытия полиции.

Скрытый интерес

Несомненно, у Израиля могли быть свои мотивы для поиска глаз и ушей в окружении видных британских консерваторов. И министр обороны Шэппс выглядел приоритетной целью, поскольку именно он чаще других выступал критиком вмешательства Лондона в ближневосточные дела.

Также он торпедировал проекты операций против йеменских хуситов и затягивал передачу разведданных Тель-Авиву, чем лишал того тактических преимуществ. Имевшиеся у Филлипса конфиденциальные сведения вполне могли стать рычагом влияния и давления на министра обороны Великобритании, примени их Израиль в нужное время.

Впрочем, уже к весне 2025 года стало понятно, что консервативное правительство Сунака долго не протянет и с получением компромата на Шэппса можно не торопиться.

К тому же неопытность новообретенного агента и его стремление привлечь как можно больше общественного внимания к «охоте на шпионов» создавали риск разоблачения. Оттого со временем израильтяне и дистанцировались от неудобного информатора.

Разлад косвенно подтвердил и сам Филлипс, на одном из допросов отметивший, что к началу весны 2025 года он «всецело сосредоточился на поиске русских шпионов» в Великобритании, чтобы «подтвердить чувство солидарности» с еврейским государством.

С победой лейбористов во главе с Киром Стармером кабинет министров поменялся. В июле 2024 года Шэппс ушел в отставку, и ценность «архива Филлипса» для иностранной разведки упала до нуля.

К тому же новый глава оборонного ведомства Джон Хили оказался настроен более воинственно и поддерживал эскалационный курс Тель-Авива, расширив спектр оказываемой израильтянам помощи.

Израиль едва ли будет портить отношения с Лондоном. Нет нужды раскручивать эту версию и у британских властей. Вместо подпитки антисемитских настроений куда выгоднее поддерживать страх перед вездесущей русской разведкой и ее «коварными агентами».

А это значит, что заявления Филлипса о работе на Тель-Авив, скорее всего, спишут на помутнение рассудка или самовнушение и на отношения между Израилем и Великобританией его дело не повлияет.