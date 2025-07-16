Квартира мечты в Сочи за 10 миллионов вместо 50 — кто устоит перед таким предложением? Но автор объявления на звонки почему-то не отвечает. Зато через неделю телефон разрывается от предложений купить совсем другую недвижимость по совсем другим ценам.

Иван Шилов ИА Регнум

Так выглядит реальность российского рынка недвижимости, где 80% объявлений в южных регионах оказываются фальшивками. За красивыми фотографиями и заманчивыми ценами скрывается отлаженная машина по сбору персональных данных.

Организованный «бизнес»

Юлия Усачёва, генеральный директор сочинского агентства недвижимости в разговоре с ИА Регнум говорит, что действительно примерно восемь из десяти объявлений о продаже недвижимости в ее городе — ненастоящие.

При этом речь идет не только о продаже несуществующих квартир — манипуляторы также играют с ценами, используют чужие фотографии, создают видимость реальной сделки. Подобная ситуация наблюдается и в Крыму. По наблюдениям нашей собеседницы, за последние два-три года количество таких объявлений увеличилось.

Схема работает просто: создаются десятки фейковых объявлений с привлекательными ценами — обычно в 3-4 раза ниже рыночных. Человек откликается, оставляет номер телефона, и контакт попадает в базу «горячих» клиентов, заинтересованных в покупке недвижимости.

Дальше эти базы продаются риелторам и застройщикам, а люди, фигурирующие в них, становятся «лидами». Причем приманка для клиентов не ограничивается объектами недвижимости — подобные схемы активно используются в сфере юридических услуг («спишем долги», «дадим консультацию юриста», «решим проблемы после ДТП»), медицины («бесплатный онлайн-прием у врача»), финансовых услуг и даже эзотерики.

В беседе с ИА Регнум эксперт по информационной безопасности Александр Вураско объясняет системность явления: «Это организованный «бизнес». Одиночек на этом рынке практически нет. Если мы говорим о киберпреступности или таких сетевых явлениях, то эпоха одиночек давно прошла. На сегодняшний день все контролируется группами».

Кто составляет основную социальную базу таких схем? «Если говорить о лидогенерации, то здесь в первую очередь интересуют платежеспособные люди или люди, которые попали в трудную ситуацию. Поэтому в ход идет «списание долгов» или выгодные предложения — например, касательно недвижимости», разъясняет Вураско.

Он также отмечает, что стоимость «грязного» лида (просто номер телефона, без предварительной оценки «качества» собеседника) может составлять всего несколько рублей при покупке большими партиями. Усачёва называет цену от 300 до 3000 рублей за «качественный» контакт — проявившего заинтересованность в конкретной покупке человека.

Самую весомую ценность представляют не просто номера телефонов, а категоризированные базы — данные покупателей БАДов, гомеопатии, любителей мистики… «Бытует мнение, что люди, которые пользуются такого рода услугами, более доверчивы», — отмечает Вураско.

Кстати, многочисленные утечки персональных данных из интернет-магазинов как раз и позволяют узнать интересы человека, что существенно упрощает установление контакта. Главная задача мошенника — войти в доверие к жертве, а знание её интересов этому способствует.

Помимо объявлений на популярных платформах, ежемесячно появляются сотни поддельных сайтов, имитирующих ресурсы известных компаний. Человек находит такой сайт через поисковик и оставляет заявку, думая, что обращается в реальную компанию. А на самом деле его данные попадают к сборщикам лидов.

Вураско отмечает, что только в сфере недвижимости обнаруживают 100-200 таких сайтов в месяц.

Правовой вакуум

Юридическая квалификация таких схем вызывает споры. Сергей Вишняков, юрист и эксперт в безопасности сделок с недвижимостью, в комментарии для ИА Регнум объясняет сложность ситуации: «Квалифицировать фейковое объявление как мошенничество практически невозможно. Потому что для этого нужно доказать массу малодоказуемых вещей. Начиная с намерений».

По его словам, если человек разместил объявление и не ответил на звонок или не ответил на ваши вопросы — это не мошенничество. А доказать связь между фейковым объявлением и последующими звонками с предложениями крайне сложно. «В данном случае вопросы могут быть только к тем, кто звонит вам со спамом — они-то как раз нарушают закон о защите персональных данных», — уточняет юрист.

Попытки квалифицировать те же объявления с заниженной ценой как недобросовестную рекламу также неуспешны: в России нет ограничений на указание цен в частных объявлениях.

Более того, даже организации в рекламе часто делают оговорку «не является публичной офертой», фактически снимая с себя обязательства продавать по указанной цене. Таким образом, стоимость заинтересовавшего товара становится лишь «информацией», а не конечным ценником.

Клиент ждёт, что всё будет так, как в обычном магазине — вот цена, вот товар, вот купля-продажа. На деле же процесс часто сильно отличается от ожиданий.

Ответственность платформ — больших сервисов, на сайтах которых размещаются объявления и через которые идут продажи — отдельная болезненная тема. Формально такие площадки не несут ответственности за содержание объявлений. В пользовательских соглашениях четко прописано, что за достоверность информации отвечает тот, кто её разместил. Площадки лишь соединяют продавцов и покупателей.

В итоге парадокс: все понимают, что происходит какое-то жульничество, но юридически доказать его крайне сложно. Закон оказывается бессилен перед «схемами», которые формально ничего не нарушают. Единственное, за что можно реально привлечь к ответственности — последующий спам и использование персональных данных без согласия гражданина, но и здесь доказать вину конкретных лиц непросто.

Вишняков считает, что ситуация может измениться, только если всерьез возьмутся за тех, кто использует незаконно полученные данные для организации массовых обзвонов — когда начнутся наказания рублем, покупка баз перестанет быть выгодной.

99% — это ловушки

Крупные площадки оказались в сложной ситуации. С одной стороны, им нужно бороться с недобросовестными подателями объявлений ради репутации и доверия пользователей. С другой — отличить поддельное объявление от настоящего крайне сложно даже для опытных модераторов.

Вураско приводит классический пример: «Вы видите десять объявлений о продаже смартфона, два из них мошеннические. Они выглядят абсолютно идентично. Пока не вступишь в переписку и не получишь ссылку на фишинговый сайт, отличить их невозможно».

Площадки стараются своими силами бороться с такими явлениями. Например, на одной из площадок-лидеров начали скрывать номера телефонов, запустили верификацию через Госуслуги, добавили возможность жаловаться на подозрительные объявления. Это снизило количество явных фейков с ботами, но до конца не решило проблему, потому что проверить тысячи ежедневных объявлений физически невозможно.

В Сочи пытаются бороться с мошенниками в ручном режиме. По словам Усачёвой, «местные риелторы создали рабочую группу и вручную блокируют фальшивые объявления — эффект пока незначительный».

Как отмечает Вураско, платформы заинтересованы в борьбе с фейками, чтобы исключить серьезные репутационные риски. К тому же они упускают прибыль: вместо комиссии за реальную сделку пользователь попадает к мошенникам, теряет деньги и доверие к платформе.

Но техническими средствами проблему полностью не решить — злоумышленники умеют втираться в доверие.

Для защиты от неприятных последствий собеседники ИА Регнум рекомендуют предпринять комплекс мер. Главное — не торопиться с звонком и сопоставлять информацию. Если предложение слишком выгодное — в 99% случаев это ловушка.

Квартира с видом на море не может стоить втрое дешевле рынка. Это «сыр», на который попадается «мышь», добровольно отдающая жуликам и свой номер телефона, и важную информацию о себе. И отбиваться от нежелательных звонков она потом будет очень долго.

Для защиты от спам-звонков Вураско советует установить приложения-антиспам — они отсекают до 95% нежелательных звонков. Если раньше ему звонили 1-2 раза в день, то после установки — раз в две недели.

При постоянных звонках от конкретных компаний можно жаловаться в ФАС на нарушение закона о рекламе и персональных данных.

При поиске недвижимости Усачёва рекомендует работать только с проверенными агентствами, которые могут подтвердить репутацию реальными сделками.

Честные риелторы показывают аналитику по сделкам, привязываются к реестрам, делают фото и видео с адресом, ведут клиентов через личный контакт — так проще доказать, что объект существует, а цена — рыночная.

В целом же прогнозы пока неутешительны. Вураско приводит данные, согласно которым объемы киберпреступности растут примерно на 20% в год.

С развитием технологий появляются новые возможности — использование нейросетей для создания дипфейков, вредоносного ПО, генерации фишинговых страниц; автоматизация всех процессов через голосовых роботов. Принципиально новые схемы почти не появляются — совершенствуются существующие.

По словам Усачёвой, фальшивые объявления не только крадут данные, но и сбивают у покупателя ценовые ориентиры: «он видит красивую квартиру за нереальную цену, в голове откладывается «значит, можно дешевле». Это мешает работе с реальными предложениями, затягивает сделки».

Для подрыва экономической составляющей подобного бизнеса, по мнению Александра Вураско, необходимо формирование глобальных списков спамеров и мошеннических ресурсов, а также продуманные изменения в законодательстве.

Иначе пользоваться досками объявлений станет совсем невозможно — реальные предложения утонут в море фейков, а честному бизнесу придется искать новые каналы коммуникации с клиентами.