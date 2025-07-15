Верховный суд Украины принял решение передать в собственность американских инвестиционных фондов крупнейший зерновой терминал Одесского порта — Olymрех, способный перерабатывать до 5 миллионов тонн грузов в год — это почти четверть от всего довоенного грузооборота порта в целом.

Иван Шилов ИА Регнум

Зерновые терминалы до начала СВО были одним из самых прибыльных видов портового бизнеса на Украине. Экспорт зерна, продукта, для выращивания которого нужны минимальные вложения и дающего максимальную прибыль на единицу инвестиций, стабильно увеличивался, и мощности по его хранению и погрузке на суда становились всё более и более востребованными.

Да и в строительство такого терминала нужно вложить существенно меньше, чем, к примеру, в строительство контейнерного или масложирового: несколько силосов, конвейеры для погрузки, кое-какое дополнительное оборудование — остаётся только перерезать красную ленточку, и можно запускать работу объекта! Отличный бизнес, дающий внушительный доход и быстро окупающийся.

Ранее терминалом Olymрех владела компания GNT Group бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. Созданием терминала они занялись ещё в 2003 году, в 2006-м терминал был введён в эксплуатацию, впоследствии его несколько раз расширяли и модернизировали: например, в 2015 году на эти цели взяли кредит в 53 миллиона долларов в Европейском банке реконструкции и развития.

В 2019 году GNT Group задумала очередной этап модернизации, для чего договорились об инвестициях с Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners — программа состояла из нескольких кредитов на общую сумму в 93 миллиона долларов.

Предполагалось, что после проведения работ по модернизации объёмы перевалки, а значит и прибыль, вырастут, что позволит быстро вернуть кредит, как ранее неоднократно возвращали деньги, взятые у других кредиторов в ходе предыдущих циклов модернизации.

Но началась война, и этот бизнес-план накрылся медным тазом: грузопотоки упали почти до нуля, доходы тоже. Вернуть кредит, соответственно, не получилось, но американцы не стали пытаться войти в положение украинских бизнесменов и потребовали вернуть долг натурой.

Важный нюанс: рыночная стоимость терминала Olymрех до войны, по самым скромным оценкам, составляла 150 миллионов долларов США, а по менее скромным — до 300 миллионов.

Проще говоря, американцы решили ловко воспользоваться ситуацией для того, чтобы по дешёвке получить в своё распоряжение стратегическое предприятие.

Долгое время ситуацию по традиции «волокитили» в украинских судах, однако в июле 2025 года события начали развиваться стремительно: начав рассмотрение дела 4 июля, уже 9 июля, всего через три заседания, Верховный суд постановил, что терминал должен быть передан в собственность американцев.

Даже по официальной статистике, среднестатистическое рассмотрение хозяйственных дел в Верховном суде занимает 3–6 месяцев, а в реальности, при сложных и запутанных спорах и в случаях, когда на кону стоят большие деньги, может затягиваться на годы.

Здесь же суд вынес окончательное решение всего за пять дней!

Financial Times пишет, что столь стремительным рассмотрением дела американцы обязаны вполне чёткой позиции Офиса президента Украины, который «оказывал координационную поддержку процессу». В издании также добавляют, что «это станет проверкой способности Киева привлекать капитал для восстановления экономики в четвертый год войны».

По факту же ни о каком «привлечении капитала» речи не идёт: налицо банальное рейдерство со стороны американской компании, на стороне которой выступили официальные власти страны.

Причём выступили достаточно жёстко и решительно: к примеру, один из владельцев GNT Group, Владимир Науменко, в июне 2025 года был арестован и помещён в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

История там, кстати, достаточно мутная: Науменко якобы провернул ряд мошеннических схем, чтобы вывезти с терминала зерно, которое там должно было находиться в качестве части залога по кредитам. Однако это зерно вывозили и продавали, по документам проводя как «испорченное».

Плюс, по слухам, GNT Group участвовали в схемах «короля одесской контрабанды» Вадима Альперина, которого еще на заре своего президентства намеревался посадить Владимир Зеленский. Через терминал по поддельным документам вывозили зерно, купленное у фермеров вообще за наличные. И это лишь несколько примеров того, что можно было инкриминировать владельцам терминала.

Однако подобные вещи есть нормальная практика на Украине (или, по крайней мере, была таковой до начала войны), и сложно найти оператора, который не промышлял подобным. В отношении многих из них проводились разного рода проверки, и даже заводились уголовные дела, однако вот такого, чтобы владельца терминала сажали за подобное в СИЗО, всё-таки не случалось. Правда, в других делах не были замешаны американские деньги…

И это выводит всю историю терминала Olymрех далеко за пределы простого хозяйственного спора: похоже, что на Украине стартует масштабная кампания по раздаче «западным партнёрам» оставшихся в распоряжении Киева стратегических активов.

К примеру, совсем недавно было объявлено о планах передать на 40 лет в концессию польским компаниям контейнерный и универсальный терминалы Ильичёвского порта, как раз по соседству с Одессой.

Следует понимать, что реально ценных активов на Украине осталось не так уж и много — порты, а также земли сельскохозяйственного назначения.

К примеру, по соседству с Olymрех находится другой крупный частный зерновой терминал — Brooklyn-Kyiv, рядом ещё один, поменьше, — Novotech. Ещё целая группа терминалов находится в соседнем Южном: помимо гиганта ТИС, здесь также работают терминалы MV Cargo, Дельта-Вилмар, Global Ocean Link Terminal и другие. Правда, ни о каких конфликтах с инвесторами вокруг этих терминалов уже довольно давно не слышно, но, как говорится, был бы человек, а статья найдётся!