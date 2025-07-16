Финны завязали переговоры с США на предмет возможной поставки ледоколов для американского арктического флота — речь идёт о пятнадцати судах. Однако многие восприняли это известие скептически. В том числе президент России Владимир Путин, отметивший, что Финляндия в данном случае не сможет поставить американцам продукт должного качества.

Иван Шилов ИА Регнум

Технологиями атомного судостроения финны не владеют, а дизель-электроходы, которые они могут построить для американцев, в суровых арктических морях далеко не так эффективны.

Сегодня лишь Россия умеет строить ледоколы, достаточно мощные для того, чтобы действовать в Арктике в сколь угодно суровых условиях. Финские же суда хороши для борьбы со льдами лишь во внутренних морях вроде Балтики.

Расцвели на русские деньги

Финны, которые бахвалятся своим опытом в сфере ледокольного флота, в свое время начали получать его под сенью Российской империи и на российские же государственные деньги. Первые ледоколы, обслуживающие балтийские порты Великого княжества Финляндского, строились по заказу в Швеции и Великобритании. В эксплуатации ледоколов финны были не одиноки — подобными судами обзавелись и другие порты Российской империи, причем не только морские, но даже те, что располагались на Байкале.

При этом России принадлежит честь строительства первого в мире большого океанского ледокола «Ермак» (1898), предназначенного для работы в далеких арктических морях. В дальнейшем Россия, а потом и Советский Союз в большом количестве обзаводились крупными судами ледокольного класса, способными трудиться, в частности, на Северном морском пути.

Однако в силу суровости арктических условий окончательную победу над льдами удалось одержать лишь в 1959 году, когда в эксплуатацию был введен первый в мире атомный ледокол «Ленин». Все ледоколы предыдущих поколений не имели полной гарантии от того, что в какой-то момент не окажутся затерты особо мощными льдами.

Что же до финнов, то они, хоть и обладали до 1944-го маленьким кусочком арктического побережья в районе Петсамо (Печенга), по-прежнему делали свои ледоколы для работы в куда менее суровых условиях зимней Балтики.

Со временем финны все же освоили строительство собственных ледоколов. Первое судно чисто финской постройки «Сису» было создано в 1938 году. В 1954-м был введен в эксплуатацию «Войму» — дизель-электрическое судно, отличавшееся некоторыми весьма прогрессивными чертами в конструкции, которые заинтересовали СССР. По заказу Советского Союза финны построили три аналогичных ледокола, также не предназначенные для арктических вод.

Советский контракт послужил хорошей рекламой фирме «Вяртсиля», и она начала получать заказы и из других стран — в частности, из Швеции и Германии. Но приоритетным заказчиком по-прежнему оставался СССР. В последующие годы «Вяртсиля» создала для него ещё 23 судна, включая и ледоколы арктического класса (для них финны строили лишь корпуса без «начинки», а атомные реакторы ставили уже в СССР), и ледоколы, построенные для обслуживания замерзающих портов, и речные ледоколы, и ледокольно-транспортные суда.

«Вяртсиля» продолжила работу и после крушения СССР: выпускала двигатели, приборы рулевого управления и электрические системы для нужд российского торгового флота, занималась сервисным обслуживанием судов. Но в 2022-м, как и прочие финские фирмы, сбежала из России, понеся урон от разорванных контрактов в размере 440 млн евро.

Погнались за длинным долларом

Финское судостроение сейчас переживает явный упадок. Но недавно представители отрасли оживились: перед ними забрезжила возможность заключения баснословно дорогого контракта с США.

У Соединенных Штатов остались лишь два ледокола очень преклонного возраста (один из которых сейчас пребывает в починке). Это перечеркивает амбиции Вашингтона развивать арктическое судоходство и зарабатывать на ледовой проводке торговых караванов.

В США есть планы строительства трех новых больших ледоколов, но даже приблизительных сроков их ввода в строй никто не озвучивает. Кроме того, больше чем в два раза выросла и ожидаемая стоимость реализации проекта. Если в 2020 г. постройка всех трех судов оценивалась в 2,673 млрд долларов, то сейчас говорят уже про 6 млрд.

Между тем американские эксперты все чаще заявляют: такие суда очень нужны — и чем скорее, тем лучше. Например, Джереми Гринвуд, бывший офицер береговой охраны США и научный сотрудник одного из институтов в Вашингтоне, настаивает: без ледоколов невозможно выстроить нормальную арктическую инфраструктуру.

Ледоколы играют ключевую роль в морской транспортной системе и необходимы, чтобы такая инфраструктура на Аляске и во всей Арктике начала выстраиваться быстрее. На строительстве ледоколов настаивает и руководство Береговой охраны — там предупреждают, что арктическое судоходство растет, да и рыба уходит на север.

В этих условиях американцы начинают поглядывать на Суоми. США уже пытались договориться с Финляндией о покупке или аренде ледокола во время первого президентского срока Дональда Трампа, но безуспешно.

Летом прошлого года также было заявлено, что США, Канада и Финляндия намерены сотрудничать в строительстве ледоколов, но никакой конкретики, равно и никаких сроков озвучено не было.

25 июня на пресс-конференции, устроенной в связи с саммитом НАТО в Гааге, Трамп сообщил, что Соединённые Штаты обсуждают с Хельсинки возможность приобретения нескольких ледоколов, один из которых «доступен уже сейчас». По словам американского президента, они намереваются со временем обойти Россию по числу ледоколов (сейчас у нас их более сорока).

При этом представитель финского министерства занятости и экономики Антти Суоянен заверил, что страна точно не отдаст американцам «Поларис», свой самый крупный и современный ледокол, построенный в 2017 году. Этот 110-метровый дизель-электроход очень нужен самой Финляндии, ибо обеспечивает зимнее судоходство на Балтике.

Хельсинки хотел бы добиться того, чтобы США заказали у них новые ледоколы. Суоянен заявил, что такие обсуждения ведутся, но стороной переговоров является не государство, а судостроительные компании.

Ледоколы для США можно было бы построить на верфи Раума или на верфи в Хельсинки, которую в 2023 году приобрела канадская фирма Davie. В марте Davie уже получила заказ от канадского правительства на большой ледокол стоимостью более 2 млрд евро. Строительство судна начнётся в Хельсинки, но будет завершено в Канаде.

Не самые лучшие перспективы

Недавно президент Суоми Александр Стубб допустил, что финны могут поставить США ледоколы до конца президентского срока Трампа. Причем если еще недавно речь шла о трех-пяти судах, то из недавних заявлений президента США можно сделать вывод, что они готовы заказать их аж пятнадцать.

Для Финляндии, измученной навалившимся экономическим кризисом, который сопровождается оттоком инвесторов, это действительно была бы хорошая сделка. Финские СМИ распаляют своих читателей обещаниями, что страна сможет заработать миллиардные суммы.

Но затем темы коснулся Владимир Путин.

Он усомнился в том, что финны смогут поставить именно такие ледоколы, которые требуются США. Президент России напомнил, что, хотя раньше финское судостроение и развивалось благодаря советским и российским заказам, атомных ледоколов там никогда не строили.

«Это совершенно другая тема, отдельная технологическая школа. Здесь нужны компактные атомные реакторы, особые материалы, специальные технологии. У них просто нет соответствующего опыта», — добавил российский лидер.

Это заявление, естественно, не осталось незамеченным финской прессой — там с обостренным вниманием следят за тем, что россияне говорят об их стране. Финские СМИ разразились негодующими комментариями — мол, они и не предлагали американцам строить атомные ледоколы — предлагали строить обычные.

Однако на данный момент перед американцами и впрямь вырисовываются не самые перспективные варианты, например, приобретать у финнов дизель-электрические ледоколы. Вариант откровенно так себе. Эти суда подходят для Балтики, где толщина ледового покрова не превышает метра. В Арктике же она в несколько раз больше.

И, как показывает наработанная десятилетиями практика, дизель-электрические суда в арктических условиях гораздо менее эффективны, чем атомоходы. Так, например, вскоре после того, как заказанные СССР в Финляндии «Капитан Белоусов» и «Капитан Воронин» были переведены для работы в Арктику, они получили тяжелые повреждения и были вынуждены остаться на зимовку.

Финляндия не обладает технологиями создания атомных установок: даже для строительства своих АЭС она приглашала иностранцев.

Правда, Суоми может поставить США корпуса ледоколов без атомной «начинки». Прецедент есть: в конце 80-х «Вяртсиля» создала для Советского Союза корпуса ледоколов «Таймыр» и «Вайгач».

Но сейчас и этот вариант тоже выглядит и для финнов, и для американцев не очень привлекательным. Во-первых, на «коробках» финны много не заработают, а во-вторых, у американцев никогда не было своих атомных ледоколов, соответственно, нет у них и «обкатанных» силовых установок.

Такие установки придется создавать с нуля, потому что снять готовый атомный двигатель, к примеру, с субмарины класса «Огайо» или с авианосца типа «Джеральд Р. Форд» и переставить его на ледокол не получится. Это совершенно разные суда с разными задачами и спецификой.

Разработка же двигателей может затянуться надолго, в то время как нужны они прямо сейчас — ввиду как обилия нуждающихся в проводке судов, так и обширных планов США на Гренландию.

Поэтому в целом заявления Дональда Трампа о покупке ледоколов у финнов можно рассматривать как очередное проявление столь присущего этому политику популизма ради популизма. Главное — сделать громкое заявление в надежде, что рядовой избиратель не станет углубляться в суть.

А до заключения реальной сделки по ледоколам, по крайней мере столь широкомасштабной, как сейчас говорится, дело дойдет вряд ли.

Все-таки Трамп деньги считать умеет и вряд ли пожелает выкинуть огромные суммы на финские ледоколы, которые годятся лишь для работы во внутренних морях.