В Иране с новой силой разгорается шпионский скандал, замятый, казалось бы, в 2022 году. Журналистку франко-еврейского происхождения Кэтрин Перес-Шакдам обвиняют в многолетней работе на израильскую разведку. Виртуозно владея словом и даром обольщения, она якобы смогла втереться в доверие к более чем сотне высокопоставленных иранских чиновников и в конечном счете подвела их под израильский удар.

Иван Шилов ИА Регнум

Шпионка добывала секретные данные и посещала запретные объекты практически «под ручку» с военными и клериками — почти так же, как столетие назад легендарная Мата Хари.

Правда, в отличие от шпионки-танцовщицы, с которой сегодня активно сравнивают Перес-Шакдам, последней удалось не только вовремя ускользнуть от иранской контрразведки, но и оставить после себя много неразгаданных загадок, над которыми Тегеран бьется до сих пор.

Возвышение гостьи

Путь журналистки к вершинам был стремителен. Обратившись в ислам после замужества и добровольно перейдя в шиизм, Перес-Шакдам начала регулярно посещать Иран и к 2017 году уже стала там довольно известной фигурой.

Среди прочего, она сумела добиться аудиенции у Ибрагима Раиси (на тот момент — отставного генпрокурора Ирана), который в числе первых разглядел потенциал амбициозной журналистки и свел ее с редакторами нескольких крупных персоязычных СМИ.

За следующий год Перес-Шакдам наладила контакт со всеми мало-мальски влиятельными изданиями страны, став их постоянным автором. Завела знакомства среди силовиков и в дипкорпусе, заручилась поддержкой «тяжеловесов» иранской политики.

Была обласкана она и вниманием Верховного лидера Ирана Али Хаменеи — тот считал Перес-Шакдам «голосом исламской революции» на Западе и своим главным информационным оружием. В том числе в силу ее происхождения — еврейские корни Перес-Шакдам давали возможность иранским идеологам говорить, что в нынешнем курсе Израиля разочарованы даже их единоверцы в Европе.

В какой-то момент он даже позволил журналистке размещать некоторые ее работы на своем официальном сайте, а такой чести удостаивались далеко не все богословы из «ближнего круга» Хаменеи, не говоря уже о простых журналистах.

Саморазоблачение

Статуса «фаворитки» Перес-Шакдам лишилась в феврале 2022 года, когда блогеры, близкие к иранскому ультраконсерватору и экс-президенту Махмуду Ахмадинежаду, начали раскручивать в прессе историю о ее работе на израильскую разведку.

Согласно приводимым анонимами данным, журналистка втиралась в доверие к чиновникам и священнослужителям Ирана, с их помощью проникая на засекреченные объекты и получая конфиденциальную информацию из первых рук. А после — передавала полученные данные в Тель-Авив.

Примечательно, что за пару месяцев до этого Перес-Шакдам сама навлекла на себя подозрения консервативного крыла: в статье, опубликованной на одном из израильских ресурсов, она заявляла, что никогда не разделяла идей исламской революции и использовала «мусульманское прикрытие» лишь для того, чтобы проникнуть в Иран и другие страны, чтобы посмотреть на ситуацию «изнутри».

Уже этого было бы достаточно, чтобы обвинить журналистку в шпионаже. Однако тогда ее недоброжелатели предпочли не рубить сплеча, а подсобрать побольше информации о ее возможных неоднозначных связях.

Эффект от скандала превзошел даже самые смелые ожидания. Молва приписала Перес-Шакдам участие в «секретных операциях» Израиля, среди которых, например, ликвидация командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани в 2020 году.

И хотя роковой удар по машине Сулеймани нанесли американцы, о маршруте следования иранского офицера Пентагон проинформировали израильские оперативники, работавшие в Ираке.

А с учетом того, что незадолго до трагедии Перес-Шакдам общалась с Сулеймани тет-а-тет, именно ее сочли связной Тель-Авива.

Чудесное спасение

Февральский скандал стал точкой невозврата. Перес-Шакдам тут же была «отлучена от двора», а ее статьи исчезли с сайтов большинства иранских СМИ, где еще недавно украшали главные страницы. Однако на этом репрессии в ее отношении закончились, и страну она покинула без препятствий.

Сыграли свою роль деловые связи, которых у Перес-Шакдам к тому моменту набралось немало. Так, согласно одной из версий, в марте 2022 года — когда шпионский скандал достиг апогея — будущий президент Ирана Масуд Пезешкиан (на тот момент — один из лидеров оппозиционного крыла) взял опальную журналистку под крыло.

По другим данным, за Перес-Шакдам поручились экс-президент Хасан Роухани и «архитектор ядерной сделки», отставной глава МИД Мохаммад Джавад Зариф. Даже с учетом падения доверия к реформистам со стороны общественности, авторитета этих политиков якобы оказалось достаточно, чтобы от Перес-Шакдам на какое-то время отстали.

Однако куда вероятнее, что указание не преследовать журналистку дал лично Хаменеи. Верховный лидер явно не желал давать противникам повод посмеяться над собой (и над его несостоявшимся «информационным оружием»), а потому скандал довольно быстро замяли.

Но после этого случая Перес-Шакдам перебралась в Великобританию и в Иран больше не возвращалась. А с августа 2022 года (спустя примерно полгода после инцидента с Ахмадинежадом) в крупнейшей израильской газете The Jerusalem Post стали регулярно выходить колонки, в которых вчерашняя «певица исламской революции» громила политику Тегерана и превозносила успехи Израиля в секторе Газа, Ливане и Сирии.

Женские чары

О «деле Перес-Шакдам» вспомнили совсем недавно, после 12-дневного ирано-израильского конфликта. В Тегеране сочли, что Тель-Авив слишком уж умело вычислял и «выбивал» иранские объекты критической инфраструктуры (включая те, о которых не было известно широкой общественности), а также ликвидировал видных ученых и офицеров ключевых управлений Корпуса стражей исламской революции.

Это дало повод взглянуть на деятельность опальной журналистки под новым углом. Тем более что часть объектов, попавших в прицел, она ранее неоднократно посещала со своими высокопоставленными покровителями.

Тут же появились и новые подробности работы «супершпионки».

Так, например, бывший депутат иранского парламента Мустафа Кавакебиан утверждает, что Перес-Шакдам активно использовала женские чары для добычи необходимых сведений и за время поездок в Иран вступила в интимную связь с более чем сотней иранских элитариев.

Кроме того, журналистка активно общалась с женами высокопоставленных чиновников и ученых на светских приемах и в «салонах». Скучающие женщины с радостью делились с образованной собеседницей наболевшим, а та в свою очередь распоряжалась этой информацией по своему усмотрению.

Конечно, упоминаемые Кавакебианом факты еще предстоит доказать. Тем более что здесь вполне могут говорить личные обиды на государственную систему, которая срезала его кандидатуру на досрочных выборах 2024 года. Кроме того, с момента отъезда журналистки из Ирана прошло почти три года, и едва ли Тель-Авив стал бы полагаться на устаревшие сведения при нанесении первых ударов.

С другой стороны, в своих суждениях Кавакебиан не одинок: призывы перепроверить досье Перес-Шакдам звучат не только от реформистов, но и от консерваторов. И властям страны рано или поздно придется к ним прислушаться.

Примечательно, что сама Перес-Шакдам себя шпионкой не считает и отрицает работу на Тель-Авив, хотя регулярно делает неоднозначные намеки об «иранском периоде жизни», чтобы подогреть интерес аудитории к своим статьям.

С высокой долей вероятности у нее действительно нет шпионского прошлого, и Тегеран пытается таким образом переложить ответственность за провалы в организации обороны на вездесущую израильскую агентуру.

Такой подход, хоть и снимает общественное напряжение, чреват другой проблемой: гоняясь за придуманными шпионами, можно запросто упустить настоящих. Которых, судя по итогам израильской операции «Львиная сила», в Иран было заброшено немало.