Ливан, страну, которая традиционно считается французской зоной влияния, не поделили две спецслужбы Пятой республики — Генеральный директорат внешней безопасности (DGSE) и Управление военной разведки (DRM).

Иван Шилов ИА Регнум Николя Лернер и Жак Ланглад де Монгро

В июне DRM заметно нарастила присутствие и активность в Ливане, что не понравилось резиденту DGSE. Между службами разгорелась борьба за территорию с использованием не самых этичных методов.

А спустя пару недель замятый было скандал получил неожиданное продолжение: «французский след» вдруг вывел Бейрут на сирийских нелегалов, которые почему-то получали финансирование из Франции.

Борьба за влияние

Несмотря на то, что DGSE и DRM формально приписаны к одному ведомству (Министерству обороны Франции), между ними существует негласное соперничество, обусловленное в том числе самовосприятием.

DGSE ведут историю со второй половины XIX века и считают себя одним из «столпов» французской безопасности. В то время как военная разведка, напротив, сравнительно молода и была выведена в самостоятельное ведомство лишь в 1992 году.

Отсюда и присущая оперативникам DGSE «собственническая» черта — территорию Ливана они считают «своей» и не терпят появления там «чужаков». Даже если это соотечественники и коллеги по цеху.

Так случилось и в июне, когда штаб DRM, толком не поставив в известность внешнюю разведку, отправил в Бейрут группу спецназовцев из столичного гарнизона «для усиления аппарата военного атташе». Прибывшие в Ливан военные разведчики получили задачу по сбору информации о ситуации в стране, реальных позициях «Хезболлы», активности иранских агентов влияния и темпах разоружения ливанских шиитских милиций.

Какое-то время резидентура DGSE закрывала глаза на работу гостей из Парижа. Однако те довольно быстро начали вести себя в Ливане по-свойски, начав проводить встречи с представителями местных политических и военных движений, тем самым взяв на себя функционал внешней разведки. Более того, руководство «прикомандированных» взялось перепроверять даже те сведения и доклады, что шли из Ливана по линии DGSE, что вызвало негодование у последних. Внешняя разведка обвинила военный аппарат в том, что те «поставили под угрозу» французские интересы на Ближнем Востоке.

А чуть позже две спецслужбы не поделили и местную агентуру. DRM пожаловались, что бейрутская резидентура «срывает встречи» с местными жителями и активистами, обвиняет военных разведчиков в «перехвате чужих информаторов». Представители DGSE в ответ заявили, что «аппарат военного атташе» зачем-то занимается политической разведкой и ищет новые связи в местных партиях, но совсем не работает с военными.

«Ливанский инцидент» интересен тем, что быстро принял опасный оборот — разведчики отступили от этики и стали грозить друг другу «засвечиванием» слишком ретивых оперативников.

Это было чревато политическими последствиями для Парижа, попади они в поле зрения официального Бейрута и функционеров «Хезболлы».

Разбирать конфликт пришлось на уровне штаб-квартир, с подключением руководителей спецслужб — Николя Лернера (DGSE) и Жака Ланглад де Монгро (DRM). «Третейским судьей» выступил глава оборонного ведомства Себастьен Лекорню.

В итоге ситуация была решена в пользу DGSE. Командование DRM уступило и согласилось «сбавить обороты» при работе в Ливане. Также к аппарату военного атташе в стране был дополнительно прикомандирован сотрудник DGSE, что должно было подчеркнуть «разрядку» между разведками.

Большую роль при урегулировании сыграл авторитет Лернера, который, хоть и считается одним из самых молодых начальников внешней разведки в истории Франции, имеет большое влияние на курс Елисейского дворца, пользуется расположением Лекорню и других министров.

К тому же оппонирующий ему де Монгро быстро понял, что конфликтовать с резидентурой внешней разведки в Ливане не целесообразно с точки зрения долгосрочных интересов Парижа. Если острие работы DGSE «нацелено» на Ближний Восток, то у военной разведки этот регион остается на вторых ролях.

Куда больше подчиненных де Монгро интересует Украина, из-за недостаточного внимания к которой предшественник генерала лишился погон. Объяснить, почему DRM распыляет усилия на Ближний Восток вместо работы «по приоритету», шеф военных разведчиков, видимо, не смог.

Несмотря на то, что осадок остался, шефы предпочли замять скандал до того, как тот станет достоянием мирового сообщества и потребует личного вмешательства французского президента. Для обоих начальников это сулило бы большие проблемы по службе.

Французский след

Несмотря на то, что конфликт двух французских разведок был оперативно улажен, он не прошел незамеченным для ливанских элит.

А причина — чрезмерная старательность оперативников DGSE. Желая уколоть оппонентов, они «слили» в ливанскую прессу колонку с критикой активности французской военной разведки в стране.

Подсадной журналист возмущался «обилием иностранных солдат» в Ливане (и особенно в Бейруте), задаваясь вопросом, не является ли это признаком подготовки к «чему-то крупному». И хотя для критической кампании специально была выбрана самая захудалая местная газета, пассажи из нее совпали с опасениями масс и быстро разошлись в ливанских соцсетях.

В ответ на брожения официальный Бейрут принял решение провести несколько контрразведывательных и полицейских акций — подчеркнуто публичных, чтобы показать, что ситуация на контроле и «шпионского разгула» никто не допустит.

Облавы прошли в лагерях для сирийских беженцев Анфе, Бишмезин и Амьюн — их ранее посещали французские военные разведчики. Причем делали это вполне официально, с инспекциями, которые велись в рамках совместной программы «укрепления рубежей» и с разрешения президента страны Жозефа Ауна.

Было арестовано более сотни человек, находившихся в Ливане на нелегальном положении. Некоторые задержанные впоследствии признавались, что контактировали с оперативниками DRM, но не получали от них каких-либо инструкций.

И хотя большинство задержанных на поверку оказались простыми нелегалами, среди них нашлись и сомнительные элементы. В частности, как минимум три выходца из Сирии были уличены в «подготовке дестабилизирующих акций» на ливанской территории и признались в получении иностранного финансирования и «инструкций из Израиля».

Последнее, вероятно, является дежурной формулировкой, выбранной ливанскими силовиками для дополнительного обличения Тель-Авива, наращивающего военную активность на юге страны.

Куда важнее тот факт, что в качестве «спонсоров» потенциальных диверсантов (чьи имена ливанские силовики не раскрывают) выступали фирмы, зарегистрированные во Франции. Это лишь укрепило подозрения Бейрута в том, что Париж планировал использовать завербованных беженцев в своих интересах. И для этих целей задействовал военную разведку.

Итоги конфликта

Резидентуру DGSE новый виток конфликта, на первый взгляд, не затронул. В том числе потому, что после падения режима Башара Асада в Сирии в декабре 2024 года она не слишком активно работает с сирийскими беженцами, опасаясь испортить отношения с новым Дамаском и усложнить работу агентуры.

«Козлом отпущения» стала военная разведка, которой в обмен на купирование скандала пришлось сокращать число прикомандированных к аппарату военного атташе офицеров. В обмен на это официальный Бейрут согласился не делать историю достоянием широкой общественности, сместив акцент на Израиль.

С другой стороны, выйти из воды полностью сухой внешняя разведка тоже не смогла.

Фирмы-прокладки, использовавшиеся для выплаты жалования потенциальным агентам влияния, ранее уже фигурировали в шпионских скандалах в Мали и Буркина-Фасо и имели связи с выходцами из DGSE.

Это наталкивает на мысль, что Париж был в курсе готовившейся акции и принимал в ней участие, хотя и задействовал ресурсы в очень ограниченном формате.

Не начни два ведомства борьбу за территорию, эта акция, возможно, и осталась бы без внимания. Теперь же Бейруту предстоит разобраться, какие цели преследовали заброшенные в страну сирийцы и с кем должны были сотрудничать после прибытия в Ливан.

А это значит, что французской внешней разведке на какое-то время придется тоже сбавить обороты в Ливане. По крайней мере, пока скандал не уляжется.