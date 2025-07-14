Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозила заблокировать 18-й санкционный пакет Евросоюза, направленный против России. Ранее аналогичные угрозы воплотили Венгрия и Словакия, которые считаются лояльными Москве, но от антироссийской Эстонии такой прыти никто не ожидал.

Иван Шилов ИА Регнум Маргус Цахкна

Ведь маленькая Эстония всеми силами пытается создать впечатление брутального борца с «агрессивной Россией». А сейчас главным «фронтменом» этой борьбы стал глава МИД Маргус Цахкна, член партии «Эстонии 200», рейтинг которой снизился в последнее время до 2%.

Поэтому угрозы блокировать антироссийские санкции имеют прямо противоположное значение.

Потолок не устраивает

Эстония хочет блокировать 18-й санкционный пакет потому, что в нынешнем виде считает его слишком мягким в ключевом вопросе — уровне допустимой цены на российскую нефть.

Установление потолка цен означает, что Евросоюз запрещает торговым судам входящих в него государств перевозить российскую нефть, если она продается по цене выше этой планки. Также и страховым компаниям, и прочим поставщикам услуг из ЕС запрещается предоставлять свои услуги таким судам. Сейчас этот потолок составляет 60 долларов — слишком много, по мнению эстонцев.

По словам Цахкны, одной из главных своих целей он считает лишение России прибылей, получаемых ею от нефтегазового комплекса. И именно сейчас, по мнению эстонского министра, наступило время сделать решительный шаг в этом направлении — Евросоюз готовится принять 18-й пакет санкций.

Министр напоминает, что снижение потолка с нынешних 60 долларов за баррель до 45 долларов было включено в предложенный Европейской комиссией санкционный проект уже изначально, но нашлись бунтари, попытавшиеся сорвать этот замысел.

В частности, против предложения восстали некоторые средиземноморские страны с крупным судоходным сектором, зарабатывающие на транспортировке российской нефти — прежде всего Мальта. Свое особое мнение выдвинула и Словакия, которую не устраивает план Еврокомиссии RePowerEU по полному отказу от российских энергоносителей к 2027 году. Решения же, принимаемые в сфере внешней политики Евросоюза, требуют согласия всех стран-членов.

Цахкна настаивает на том, чтобы принять предложенный Еврокомиссией санкционный пакет в его первоначальном виде. Главу эстонского МИД решительно не устраивает, что существующий потолок в 60 долларов действует уже два года и не снижался, поскольку большинство западных стран не поддерживали этот шаг.

Однако теперь, по его мнению, «появились признаки того, что и страны G7 готовы установить еще более низкий потолок цен на российскую нефть». Цахкна добавил, что «кроме того, в последние дни из США поступили сигналы о готовности также оказать давление на Россию». Эстонский министр говорит, что будет очень доволен, если окажутся одновременно приняты пакет мер, инициированный Линдси Грэмом (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричардом Блюменталем в Сенате США, и новый пакет санкций Евросоюза.

Поиск оснований

Чем чревато установление «потолка» в 45 долларов?

Можно ожидать, что в этом случае балтийские страны НАТО приступят к более агрессивным попыткам перехвата танкеров под флагами третьих стран, перевозящих российскую нефть (так называемый «теневой флот»).

Движению этих судов уже сейчас пытаются чинить помехи. Германская пресса пишет, что ФРГ «проверяет» суда «теневого флота», проходящие через Балтику. «Контроль», правда, выглядит пока весьма беззубо. «Суда не останавливают, это юридически невозможно. С ними связываются по радио и задают вопросы», — рассказал эксперт Института политики безопасности в Киле Йоханнес Петерс.

По его словам, запрашивается информация о страховом покрытии, которую обязан предоставить экипаж, причем основное внимание уделяется судам, перевозящим российскую нефть. «Международное морское право не позволяет просто так останавливать и обыскивать суда в открытом море», — подчеркивает Петерс. Однако, по его словам, можно пытаться искать основания для задержания танкеров.

Существуют международные договоры, гарантирующие (вне зависимости от степени вины) возмещение владельцами танкеров ущерба, причиненного морю разливом нефти. В соответствии с принятым ещё несколько десятилетий назад соглашением TOVALOP (Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil polution) владелец нефтеналивного судна обязан принять меры к ликвидации загрязнения или возместить потерпевшему лицу ущерб от загрязнения моря, побережья и иных объектов нефтью.

Страхование ответственности судовладельца и возмещение ущерба строятся по принципам клубов взаимного страхования (P&I clubs)

Как отмечает Петерс, если следующие через Балтику танкеры не застрахованы от загрязнения нефтью, то они нарушают международные требования — и тогда против этих судов «можно применить меры воздействия».

Германский эксперт уточняет, что особенность Балтийского моря заключается в том, что оно очень узкое и «в нем практически нет того, что называется открытым морем». Из-за этого суда, проходящие вблизи принадлежащего Германии острова Фемарн, оказываются «в зоне влияния немецкого права».

Между тем, западные издания давно уже внушают, что страховка «теневого флота» не покроет расходов на устранение последствий возможного разлива нефти в результате какой-либо аварии.

Другими словами, страны Запада пытаются обеспечить себе юридические основания для охоты на «теневой флот». А если будет принят новый ценовой потолок для российской нефти в 45 долларов, то это даст дополнительные аргументы сторонникам жестких мер в его отношении.

Усилятся крики о том, что «русские нарушают санкции», что «нельзя терпеть у наших берегов танкеры без страховки» и что «необходимо что-то делать». В первых рядах этих крикунов окажутся правительства Эстонии, Латвии и Литвы.

Какими силами обладает НАТО для перехвата танкеров?

В начале этого года Североатлантический альянс направил в Балтийское море сводную эскадру, в которую входили до десятка судов разных стран. Вскоре последовали контрмеры — 24 мая министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что «Россия начала обеспечивать военное сопровождение танкерам своего «теневого флота», проходящим через Финский залив».

А аналитик новозеландской компании Starboard Maritime Intelligence Ltd Марк Дуглас сообщил, что автоматические идентификационные системы (AIS) НАТО с 16 июня показали скоординированные движения трех судов: двух танкеров и конвоировавшего их военного корабля. Они синхронно вошли в Ла-Манш, направляясь к российским портам на Балтике.

НАТОвцы тогда опознали российский корвет «Бойкий» (тип «Стерегущий»), танкер Selva (также известный как Nostos/Naxos), находящийся под санкциями Великобритании, и танкер Sierra (прежде «Суворовский проспект»), против которого введены санкции Великобритании и ЕС.

По мнению Дугласа, конвойная операция стала «проверкой готовности международного сообщества к эскалации и решимости в вопросах принуждения к исполнению санкций».

Конечно, совокупно НАТО располагает куда большими силами, чем российский Балтийский флот, и альянс может стянуть эти силы на Балтику. Но дело не в соотношении сил, а в преодолении психологического порога, в готовности открыть огонь по кораблям российского ВМФ, что может спровоцировать полномасштабную третью мировую войну.

Спихнуть всё на Украину

Однако нельзя до конца исключить применение против танкеров диверсионных средств, когда нельзя будет достоверно назвать авторов атаки. Недавно в СМИ появилась информация о том, что НАТО испытывает в Финском заливе новые морские дроны.

В июне в акватории к западу от финского полуострова Порккала и вплоть до полуострова Ханко прошли учения альянса Baltops-2025. Район Порккала — самое узкое место Финского залива, именно отсюда легче всего «закупорить» его горловину.

В 1941-44 гг именно здесь находился северный конец гитлеровских минных заграждений. На Ханко и на Порккала в разные годы размещались советские военные базы, позволявшие СССР контролировать этот стратегически важный участок.

В ходе учений альянс испытал новые морские беспилотники WAM-V производства американской компании Marine Advanced Robotics, французские Exile Drix X-8, Voyager от американцев из Saildrone, а также HSMUSV — авторства американской же Metal Sharkin.

Две недели назад ВМС Дании заключили с Saildrone договор по использованию четырех беспилотников Voyagers. Эти роботизированные суда, длина которых достигает десяти метров, работают на ветряной и солнечной энергии и могут функционировать в море в течение нескольких месяцев.

Беспилотники, помимо прочего, хороши тем, что вину за произведенную ими атаку всегда можно спихнуть на какую-то третью сторону. Тем более, что и подходящая страна есть — это, конечно же, Украина. Тут можно вспомнить о том, как настойчиво западные государства пытались возложить на украинцев ответственность за подрыв «Северных потоков».

Главная задача проста: вытеснить танкеры с Балтики, внушить их владельцам мысль о том, что использование этой акватории чревато слишком большими рисками. Возможный экологический ущерб сторонников решительной борьбы с «теневым флотом» не страшит, хотя на словах они постоянно апеллируют как раз к экологии.

Более того, вину за разлив в нефти в море, возникший в результате удара дроном, можно возложить на хозяев танкера, обвинив их в «отсутствии страховки».

Впрочем, есть одна страна НАТО, власти которой достаточно «отморожены» для того, чтобы осуществлять атаки на танкеры совершенно открыто, под своим собственным флагом. Это, разумеется, Эстония, которая в недалеком прошлом уже производила такие нападения.