Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает свое большое восточноазиатское турне.

Иван Шилов ИА Регнум

Из Куала-Лумпура он прилетел в КНДР, где встречался со своим северокорейским коллегой Цой Сон Хи и Ким Чен Ыном. Новыми-старыми союзниками, отношения с которыми в последний год вышли на принципиально новый уровень.

Совпадение позиций

Такое ощущение, что в северокорейских аэропортах российские флажки уже далеко не убирают. В июне страну дважды посетил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. В начале июля с большим десантом российских артистов прилетела министр культуры Ольга Любимова — и если кто-то в РФ еще не смотрел потрясающий своей эмоциональностью совместный российско-северокорейский концерт, то он должен это сделать.

Сейчас же прибыл Сергей Лавров — обсуждать углубление сотрудничества не только в области обороны и культуры, но и в других сферах.

И в этом нет ничего странного. В июне 2024 года между Россией и КНДР был подписан по факту союзный договор. Подразумевающий в том числе и коллективную оборону от внешней агрессии.

По словам Сергея Лаврова, союзничество «обусловлено не только географической близостью, общей историей, но и совпадением позиций, интересов как по вопросам развития наших стран и народов, так и по главным проблемам международной и региональной повестки».

Ну и, конечно же, правильной позицией Северной Кореи по Украине. «КНДР — единственное иностранное государство, официально пославшие своих свои войска освобождать российские регионы от ВСУ.

Кроме того, КНДР — одно из очень немногих государств в мире, которое полностью и безусловно поддерживает политику России, а также полностью признает новые российские границы», — напоминает ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Интенсивность сотрудничества

Именно поэтому Россия готова к всестороннему торговому, гуманитарному и любому другому сотрудничеству с КНДР. «Восстановлено авиасообщение между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном. Планируется возобновить и морское сообщение. Это всё будет развивать контакты между людьми», — говорит Сергей Лавров.

Да, у оборонного сотрудничества есть свои границы. «Интенсивность российско-северокорейского военного сотрудничества будет, безусловно, зависеть в том числе и от политики Японии и Южной Кореи в отношении нас.

Если Токио и Сеул будут проводить более конструктивный курс в отношении России — уменьшать санкции, снижать поддержку Украины, меньше критиковать Россию на международной арене — то военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном будет развиваться менее интенсивно», — говорит Дмитрий Суслов.

Если же курс будет враждебный, то и интенсивность повысится. «Россия рассматривает отношения с КНДР не только в двустороннем контексте, но и в общетихоокеанском. В контексте отношений с Соединенными Штатами и их союзниками. Москва демонстрирует, что ей есть чем ответить на антироссийскую политику Вашингтона, Сеула и Токио», — продолжает Дмитрий Суслов.

И если Соединенные Штаты будут укреплять свое военное присутствие в Северо-Восточной Азии, то Москва будет это рассматривать как угрозу для российских интересов и встречно содействовать военному развитию КНДР.

Однако речь именно о степени интенсивности. Если кто-то на Западе считает, что Москва отвернется от КНДР в обмен на какие-то уступки со стороны США и их союзников, то этого не произойдет. Москва выбрала сторону и пойдет с ней до конца.

«Что касается отношений между Корейской Народно-Демократической Республикой и Сеулом, то будем действовать исключительно по тем приемлемым направлениям, в которых заинтересована КНДР. Это наш союзник. Будем из этого исходить», — заявил Сергей Лавров.

КНДР сделала выводы

Россия пойдет до конца не только потому, что не поверит в искренность Запада. И не только потому, что русские не забывают тех, кто им помогает в час великой нужды. Но и потому, что российская политика в последние годы стала предельно прагматичной.

В мире, где Запад хоронит мораль и международное право, Москва сотрудничает и будет сотрудничать с теми, с кем ей выгодно. Именно поэтому Россия признала «Талибан» — де-факто правителей Афганистана, сотрудничество с которыми поможет нивелировать угрозы наркотрафика и терроризма, исходящие из этой страны. Именно поэтому Россия выстраивает отношения с КНДР, которая помогает ей в войне.

«Задача победить на Украине для России кратно важнее, чем, например, сохранить доброе отношение к нам со стороны Дональда Трампа. А значит, содействие, которое нам оказывает КНДР, многократно важнее для нас, чем любые санкции ООН, мнения других государств и т.п.», — говорит Дмитрий Суслов.

Причем российский прагматизм выражается даже в тех моментах, которые еще недавно казались сакральными. Например, в отношении к обладанию ядерным оружием.

«Руководство КНДР сделало соответствующие выводы задолго до израильско-американских ударов по Исламской Республике Иран. Именно потому, что эти выводы были своевременно сделаны, никто не помышляет применять силу против Корейской Народно-Демократической Республики», — заявил Сергей Лавров. И, наверное, шокировал кое-кого на Западе.

«Россия не де-юре, но де-факто соглашается с ядерным статусом Северной Кореи. И даже отчасти поддерживает его», — поясняет его слова Дмитрий Суслов. Однако в этом США и их союзники должны винить только себя и свои действия. Которые уже привели к созданию ядерной КНДР — и в перспективе могут привести к созданию ядерного Ирана.

Ведь сейчас ядерное оружие — единственный гарантированный инструмент защиты суверенитета и достоинства. И будет оставаться таким до тех пор, пока коллективный Запад не вернется к соблюдению международного права. А пока что Россия и КНДР будут защищать свои права всеми силами. Вместе.