Россию захватила волна аномальной жары, которая принесла с собой не только рекордные дневные температуры, но и опасные для здоровья ночные показатели. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждает о том, что жаркая погода продержится в южных регионах до конца недели.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Московские ночи Вильфанд назвал «египетскими», так как температура воздуха в темное время суток не опускается ниже 20-25 градусов. В Москве, в спальных районах, столбики термометров показывают около 20 градусов, а в центре города — все 23-26 градусов. Причина различия кроется в городской застройке: высотные здания накапливают солнечную энергию днем и отдают ее ночью.

Воздушные массы, как объясняет Вильфанд, действительно приходят из стран Ближнего Востока и Африки, поэтому сравнение с египетскими ночами вполне оправдано. Антициклон обеспечит высокие температуры до 42 градусов в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае вплоть до пятницы.

В разговоре с ИА Регнум метеоролог Татьяна Позднякова дала прогноз для Московского региона: уже в субботу начнется постепенное понижение температуры — атмосферный фронт южного циклона принесет облачность и дожди. В воскресенье и понедельник ожидаются сильные дожди с грозами, температура снизится с нынешних 33-35 до 30-32 градусов.

К середине недели ситуация и вовсе нормализуется: ночная температура составит 15-20 градусов, дневная — около 26-28. Температура воздуха останется выше климатической нормы, но не на 7-8 градусов, как сейчас, а всего на пару. На юге России понижение температуры также ожидается, но более медленное.

Когда жара становится смертельной

Экстремальная жара представляет серьезную угрозу для здоровья человека, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии Оксана Драпкина предупреждает, что в условиях аномальной жары обостряются практически все хронические заболевания, особенно патологии сердечно-сосудистой системы, диабет и легочные заболевания.

Наибольшему риску подвергаются пожилые люди, у которых с возрастом снижается устойчивость организма к жаре. Чувство жажды у них возникает позднее, реакция потоотделения замедляется, а количество потовых желез уменьшается. Кроме того, многие лекарства могут влиять на терморегуляцию организма.

В беседе с ИА Регнум врач Антонина Максимова отметила, что возможность смерти от жары — не преувеличение. Если человек получил солнечный удар и потерял сознание, а помощь не была оказана своевременно, это может привести к летальному исходу. Поэтому в периоды экстремальной жары лучше избегать одиночных прогулок.

Основные симптомы солнечного удара включают головокружение, сильную головную боль, повышение температуры тела, рвоту и диарею. В тяжелых случаях возможна потеря сознания.

Тепловой удар развивается из-за общего перегрева организма и может произойти не только на солнце, но и в любых условиях высокой температуры и влажности. Для оказания первой помощи необходимо переместить пострадавшего в прохладное место, снять излишнюю одежду и дать воды.

Правила выживания

Основой безопасности в летнюю жару является правильный питьевой режим. Антонина Максимова рекомендует прислушиваться к своему организму и пить столько, сколько хочется, поскольку потребности в жидкости в жару значительно возрастают из-за обильного потоотделения.

Защита кожи от солнечных лучей — еще один критически важный аспект. Использование солнцезащитного крема с фактором защиты не менее 50 SPF обязательно, особенно для людей с тонкой и светлой кожей. Максимова подчеркивает, что кремы с более низким фактором защиты малоэффективны для чувствительной кожи.

Самые опасные часы для пребывания на солнце — с 11 до 16. В это время лучше находиться в тени или в прохладных помещениях. Обязательно ношение головного убора для предотвращения солнечного удара. Одежда должна быть из легких, натуральных тканей светлых тонов.

Особое внимание следует уделить детям и пожилым людям. Дети, особенно младенцы, жару переносят тяжелее из-за тонкой кожи и несформированной системы терморегуляции.

При первых признаках солнечного ожога следует использовать пантенол. Максимова рекомендует ежедневно осматривать кожу, особенно плечи и спину — самые уязвимые места. Путешественникам необходимо брать с собой аптечку с основными препаратами от ожогов, отравлений и жаропонижающими средствами.

Заболевания и туристический бум

Жаркая погода создает благоприятные условия для распространения инфекций. Роспотребнадзор сообщает, что в 2025 году сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями начался раньше обычного, а пик ожидается в июле–августе.

Ротавирусная инфекция особенно активизируется в жаркие месяцы. Врач Максимова объясняет это тем, что жара способствует быстрой порче продуктов, а высокие температуры делают организм более уязвимым к патогенам. Немытые фрукты, некачественная вода, неправильное хранение продуктов создают идеальные условия для заражения.

Для профилактики кишечных инфекций необходимо тщательно мыть фрукты и овощи, избегать сомнительных источников воды, следить за сроками годности продуктов. Обязательно соблюдение правил личной гигиены.

Разумеется, никакая жара не остановила россиян, желающих провести свой отпуск на юге, у моря. В Сочи на период с июля по сентябрь забронировано 73% номерного фонда. Пик загрузки ожидается в конце июля и августе — до 95%. В настоящее время в городе отдыхают около 175 тысяч туристов.

К началу сезона 51 пляж получил высший знак качества «Синий флаг». Однако высокая загрузка курортов в условиях жары требует особой осторожности. Максимова рекомендует не посещать дикие пляжи в одиночку и выбирать организованные зоны отдыха с медицинскими пунктами.

Жаркое лето, конечно, стало серьезным испытанием. Но ничего страшного не будет при соблюдении простых правил безопасности. Главное — не недооценивать опасность экстремальных температур, всегда иметь при себе достаточное количество воды, избегать длительного пребывания на солнце в пиковые часы и быть готовым к оказанию первой помощи себе и окружающим.

По прогнозам метеорологов, облегчение уже не за горами — с середины следующей недели температура должна войти в более комфортные рамки.