Едва структурам ЕС удалось подавить «суверенистское восстание» в Румынии, как перед ними замаячила перспектива утраты абсолютного контроля над политикой соседней Болгарии.

Иван Шилов ИА Регнум

Причём, казалось бы, сегодня София переживает апогей евроинтеграции.

В нынешнем году Болгария стала полноправным членом Шенгенского соглашения, а сформированное несколько месяцев назад правительство Росена Желязкова, несмотря на все происки оппозиции, уверенно ведёт страну ко вхождению в «зону евро».

11 июля парламент республики безрезультатно рассмотрел четвёртый за полгода вотум недоверия кабинету министров, в сентябре ожидается пятый, но и его перспективы призрачны.

И это при том, что Железяков возглавляет «правительство меньшинства», которое официально опирается на три парламентские фракции из девяти. В их распоряжении лишь 102 депутатских мандата из 240.

Живучесть нынешнего, на первый взгляд довольно хлипкого, кабинета министров как раз и объясняется тем, что ему удалось увязать собственное будущее с перспективой введения Болгарией евро. Мол, если команда Железякова не устоит, то присоединение страны к европейскому валютному союзу будет отодвинуто как минимум на несколько лет.

В данном случае болгарским правящим элитам удалось воспользоваться ослабленным состоянием самого ЕС.

Кризис легитимности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, почти открытый конфликт брюссельской бюрократии с администрацией Дональда Трампа, усиление внутриевропейской фронды — Венгрии и Словакии, тяготение к ней Румынии и Польши — всё это повысило цену болгарской лояльности к институтам ЕС.

Воспользовавшись явным запросом руководства Евросоюза на сохранение позитивной интеграционной повестки, Болгария смогла выгадать для себя одобрение на введение евро. Причём произошло это несмотря на то, что по основным макроэкономическим показателям страна введению евровалюты не соответствует.

Критики этого спорного шага говорят о запредельной по нормам ЕС болгарской инфляции. Но разве это имеет значение, когда пережившая болезненную критику за «пфайзергейт» и безоглядную поддержку Украины фон дер Ляйен нуждается в громкой пиар-победе?

Главной жертвой, которую уже сегодня простые болгары вынуждены платить за вступление их страны в еврозону, является режим жёсткой экономии на социальных расходах. Это сильно ударило по популярности проевропейского правительства. Для его сохранения в парламенте потребовалась мощная подпорка.

Парадокс в том, что таковой стала политическая сила, которая считается не соответствующей стандартам европейской демократии. Речь о партии «Движение за права и свободы — Новое начало» во главе с олигархом Деляном Пеевским.

Это одно из двух объединений, на которые в прошлом году раскололось протурецкое «Движение за права и свободы» (ДПС).

Та часть движения, которая ориентируется на голоса граждан Болгарии, проживающих в Турции, осталась за многолетним лидером ДПС Ахмедом Доганом (также обвиняемым европейскими политиками в коррупции).

Пеевский же опирается в основном на этно-религиозные меньшинства в самой Болгарии — турок, болгар-мусульман и цыган.

На прошлых парламентских выборах, осенью 2024 года, среди проголосовавших за политсилу Пеевского около 25% являлись цыганами. Это дало основание оппонентам политика обвинить его в подкупе избирателей, поскольку обычно ромы особого интереса к политической жизни не проявляют.

Но, конечно же, в пресловутый «список Магнитского» в США Пеевский угодил за куда более очевидные проступки с присвоением публичных финансовых средств, злоупотреблением государственной собственностью и тому подобные действия.

Если бы во время третьего вотума недоверия, в начале текущего месяца, «Новое начало» не поддержало правящую коалицию, то «не было бы ни правительства, ни еврозоны».

Эти слова принадлежат лидеру партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии) Бойко Борисову — экс-премьеру и фактическому лидеру нынешней проевропейской парламентской коалиции. Наряду с ГЕРБом в неё входят Социалистическая партия и популистское движение «Есть такой народ».

Борисов — патриарх болгарской политики, чей первый премьерский мандат начался ещё в 2009 году, многие годы он умело маневрировал между разными геополитическими центрами.

К примеру, ГЕРБ, входящая в Европейскую народную партию, внесла свой вклад в продление полномочий нынешней главы Еврокомиссии и недавнее преодоление ею вотума недоверия. В то же время у себя на родине Борисов считается едва ли не самым протурецким политиком и другом Реджепа Эрдогана.

Во внутриболгарской политике Борисову долгое время приходилось считаться с наличием других проевропейских либеральных партий, с которыми ГЕРБ был обречён на создание правительственных коалиций. Для Брюсселя и демократической администрации США это было весьма удобно, так как позволяло держать в узде политиков в Софии.

Однако, используя потрясения в лагере евроатлантистов в начале 2025 года, Борисов смог увернуться от создания уже традиционного альянса с леволиберальной и ориентированной на американских демократов партией «Продолжаем перемены» (ПП).

В Брюсселе распад «демократической коалиции» вызвал нескрываемое раздражение. Но жёстко отреагировать на это в условиях начинавшегося противостояния с республиканской администрацией США руководство ЕС не могло.

Тем более что и Борисов подстраховался.

С одной стороны, правительство его однопартийца Железякова провозгласило курс на еврозону, а с другой — возник неформальный альянс с ДПС-НН.

По сути, в Болгарии налицо появление двуумвирата Борисова — Пеевского.

В ходе предстоящих через год президентских выборов и очень вероятных внеочередных парламентских этот союз может может оформиться официально: Борисов — глава государства, Пеевский — руководитель правительства.

Недавние замеры популярности партий показывают, что ГЕРБ имеет уровень поддержки на уровне 24,5%, а ДПС-НН занимает вторую строчку в рейтинге — 15,7%. Третье место принадлежит находящемуся в оппозиции блоку «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария (14,2%).

Поглощение последнего, вероятно, и будет являться основным элементом достижения уверенной победы Борисова, ГЕРБа и ДПС-НН на предстоящих выборах.

Неделю назад ПП была фактически обезглавлена, поскольку из-за коррупционного скандала был вынужден подать в отставку лидер леволиберальной партии, выпускник Гарварда Кирил Петков.

9 июля по подозрению в коррупции был взят под стражу соратник Петкова, мэр Варны — третьего города Болгарии Благомир Коцев. Под следствием находятся высокопоставленные чиновники и столичной мэрии, где также сильны позиции ПП.

Соратники преследуемых чиновников заявляют, что их дела политически мотивированы. Они попытались организовать протесты в Софии и Варне и обратились за защитой в Брюссель.

Реакция последнего является большой политической интригой, так как монополизация политической власти в Софии для него несет ряд угроз, но и срыв процесса введения единой европейской валюты в Болгарии также чреват серьёзными издержками.