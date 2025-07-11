«Какие мальчики растут!»: Россия слагает стихи о пятилетнем Толе из Курска
Ужасная гибель пятилетнего жителя Курска Толи 8 июля на городском пляже стала колоссальным потрясением для всей страны.
От украинских ракет, дронов и пуль погибли уже сотни детей, но эта трагедия оказалась какой-то особенно невыносимой: малыш погиб, пытаясь закрыть маму своим телом от летящего на них дрона, — так говорят очевидцы.
Потом уже мама спасала его — голыми руками тушила огонь. Малыш получил тридцать процентов ожогов площади тела и после оказания первой помощи умер по дороге в Москву. Его мама, художница Полина выжила: сейчас она в реанимации.
Явление героя
Явление необычного героя почти всегда сопровождается и всплеском народного творчества: пытаясь осмыслить удивительный подвиг, люди начинают писать стихи, песни, баллады, сочинять истории, которые уже через несколько поколений станут легендами, новым героическим эпосом.
Так бывает и тогда, когда люди проживают огромное чужое горе как личную, персональную трагедию.
Эти стихи боец СВО с позывным Поэт прислал в телеграм-канал врио главы Курской области — и они мгновенно разошлись по интернету:
Имя Поэта уже известно: стихи написал костромич Михаил Душин, член Союза писателей России, автор множества стихов об СВО. «Я считаю, что люди должны пропустить это через себя… особенно те, кто ещё что-то не понимает», — написал он в своем блоге.
Но множество прочувствованных поэтических посвящений мальчику Толе создали и так называемые самодеятельные поэты (или интернет-поэты, как их называют). Талантливые, хотя и местами неумелые, в чем-то вторичные — эти стихи неизменно трогают искренней сердечной болью и глубиной переживания.
И жизнь без раздумий поставил на кон
написал на платформе Стихи. ру автор Сергей Юрьевич Давыдов.
-пишет Николай Янин из Челябинска.
Отозвалась на трагедию и автор Ольга Владимировна Казакова:
Попомнит наших дошколят
Поэт Александра Палубова восхищается не только Толей, но и всем его поколением:
Откликнулся на гибель малыша и поэт Дмитрий Солдатов — уроженец Курска, инженер, работник атомной станции.
………………………………………………….
Так, плача о маленьком Анатолии, Россия скорбит обо всех убитых детях — жертвах войн и конфликтов.
И вспоминает тех, кто стал не только образом безвинного страдания, но и символом новой героики: той, где именно из предельной беззащитности и малости вырастает исключительный дух.
Главный редактор ИА Регнум, член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова внесла предложение наградить Толю орденом Мужества. В лице Толика Россия получила нового национального героя — самого юного, самого хрупкого, нежного и бесстрашного, и отдавшего жизнь во имя той безусловной любви, которая, собственно, и есть Родина.