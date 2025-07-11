Ужасная гибель пятилетнего жителя Курска Толи 8 июля на городском пляже стала колоссальным потрясением для всей страны.

Иван Шилов ИА Регнум

От украинских ракет, дронов и пуль погибли уже сотни детей, но эта трагедия оказалась какой-то особенно невыносимой: малыш погиб, пытаясь закрыть маму своим телом от летящего на них дрона, — так говорят очевидцы.

Потом уже мама спасала его — голыми руками тушила огонь. Малыш получил тридцать процентов ожогов площади тела и после оказания первой помощи умер по дороге в Москву. Его мама, художница Полина выжила: сейчас она в реанимации.

Явление героя

Явление необычного героя почти всегда сопровождается и всплеском народного творчества: пытаясь осмыслить удивительный подвиг, люди начинают писать стихи, песни, баллады, сочинять истории, которые уже через несколько поколений станут легендами, новым героическим эпосом.

Так бывает и тогда, когда люди проживают огромное чужое горе как личную, персональную трагедию.

Эти стихи боец СВО с позывным Поэт прислал в телеграм-канал врио главы Курской области — и они мгновенно разошлись по интернету:

О мальчике Толе пытался стихи написать,
Который взрослее любого, хоть мальчику пять,
Который закрыл своим тельцем любимую мать,
А стих не выходит… мне хочется выть и орать…
Мне хочется вырвать глаза отдававшим приказ,
Я требую, чтобы они умирали не раз,
А тысячу раз! Каждый день! Ровно тысячу раз!
Стихи не выходят… Прости меня, мальчик, прости,
Прости, что на пляже не встал у огня на пути.
Мне вторят сейчас сотни тысяч служивых ребят:
«Нам стыдно, что мы не смогли умереть за тебя…»
И в рост поднимаются роты российских солдат!
Прости, Анатолий, и знай —
За тебя отомстят…

Имя Поэта уже известно: стихи написал костромич Михаил Душин, член Союза писателей России, автор множества стихов об СВО. «Я считаю, что люди должны пропустить это через себя… особенно те, кто ещё что-то не понимает», — написал он в своем блоге.

Но множество прочувствованных поэтических посвящений мальчику Толе создали и так называемые самодеятельные поэты (или интернет-поэты, как их называют). Талантливые, хотя и местами неумелые, в чем-то вторичные — эти стихи неизменно трогают искренней сердечной болью и глубиной переживания.

И жизнь без раздумий поставил на кон

Курская земля рыдает,
мать, борясь за жизнь, страдает.
Вместо смеха — только стоны,
мир разбит на миллионы.
Толя, ангел, спи спокойно,
в небе ясном и раздольном.
Курск запомнит эту рану,
эту боль, что рвёт упрямо,

написал на платформе Стихи. ру автор Сергей Юрьевич Давыдов.

Так трудно на свете родиться героем
И сложно ребенку им, кажется, стать!
Не думая долго, он маму собою
Закрыл от удара! Не важно что пять!
Не важно, что больно!
Не важно, что ранит!
Там сердце родное и надо успеть,
Ее, накрывая «большими» руками,
Не думал мальчишка от взрывов робеть!
Секунды! Не больше — он все понимает
И жизнь без раздумий поставил на кон!
Любимые плечи уже обнимает,
А тело мальчонки съедает огонь.
Быть может внутри еще пышет надежда,
Что маму спасут, ну а сам чуть живой.
На маленьком Ангеле тлеет одежда,
На юном Герое с огромной Душой!

-пишет Николай Янин из Челябинска.

Отозвалась на трагедию и автор Ольга Владимировна Казакова:

Быть мужчиной можно и в пять лет,
Если есть основа, стержень, свет,
Защищать слабей себя и мать
Своим телом от осколков закрывать.
Гибнут наши дети тут и там,
Уходя от нас в небесный храм,
Боль оставив в сердце россиян,
Как и в Курске смелый мальчуган.

Попомнит наших дошколят

Поэт Александра Палубова восхищается не только Толей, но и всем его поколением:

Какие мальчики растут!
Достойные сыны России!
Как будто у дедов берут
Сердца огромные, живые.
Они умеют так любить!
Им жизнь за жизнь отдать — награда,
Хоть начинают только жить,
Мальчишки эти — дошколята.
Один, постарше, был в подполье,
Он в Курске за врагом следил,
Другой, малыш совсем, собою
От смерти маму заслонил!
По мирным детям враг стреляет,
Их детство превращая в АД!
Чуть погодя — время настанет…
Попомнит наших дошколят!

Откликнулся на гибель малыша и поэт Дмитрий Солдатов — уроженец Курска, инженер, работник атомной станции.

… День семьи, любви и верности на пляже,
Вместе с мамой отдыхает Толя,
Не шумит на пляже ветер даже,
Не сулит беды и моря горя.
Выход слышен, воздух сотрясая,
Беспилотник сбит над Курским пляжем,
Анатолий, мамочку спасая,
От осколков стал для мамы стражем.
Не по возрасту поступок для мальчишки,
Для мужчины по-другому быть не может,

………………………………………………….

И теперь на тысячах снарядов,
Танков, пушек, что везут по полю,
На боекомплекте наших «Градов»
Пишут надпись: «Это вам за Толю»….
Светлый Ангел, я прошу прощенья,
Что тебя спасти мы не сумели,
Плачут дяди с бородами без смущенья,
За поступок твой, не детский, в самом деле…
Эту боль не передать стихами,
Льются слёзы от таких историй,
Плачет Курск горючими слезами,
Спи спокойно, мальчик Анатолий….

Так, плача о маленьком Анатолии, Россия скорбит обо всех убитых детях — жертвах войн и конфликтов.

И вспоминает тех, кто стал не только образом безвинного страдания, но и символом новой героики: той, где именно из предельной беззащитности и малости вырастает исключительный дух.

Главный редактор ИА Регнум, член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова внесла предложение наградить Толю орденом Мужества. В лице Толика Россия получила нового национального героя — самого юного, самого хрупкого, нежного и бесстрашного, и отдавшего жизнь во имя той безусловной любви, которая, собственно, и есть Родина.