Ужасная гибель пятилетнего жителя Курска Толи 8 июля на городском пляже стала колоссальным потрясением для всей страны.

Иван Шилов ИА Регнум

От украинских ракет, дронов и пуль погибли уже сотни детей, но эта трагедия оказалась какой-то особенно невыносимой: малыш погиб, пытаясь закрыть маму своим телом от летящего на них дрона, — так говорят очевидцы.

Потом уже мама спасала его — голыми руками тушила огонь. Малыш получил тридцать процентов ожогов площади тела и после оказания первой помощи умер по дороге в Москву. Его мама, художница Полина выжила: сейчас она в реанимации.

Явление героя

Явление необычного героя почти всегда сопровождается и всплеском народного творчества: пытаясь осмыслить удивительный подвиг, люди начинают писать стихи, песни, баллады, сочинять истории, которые уже через несколько поколений станут легендами, новым героическим эпосом.

Так бывает и тогда, когда люди проживают огромное чужое горе как личную, персональную трагедию.

Эти стихи боец СВО с позывным Поэт прислал в телеграм-канал врио главы Курской области — и они мгновенно разошлись по интернету:

О мальчике Толе пытался стихи написать,

Который взрослее любого, хоть мальчику пять,

Который закрыл своим тельцем любимую мать,

А стих не выходит… мне хочется выть и орать…

Мне хочется вырвать глаза отдававшим приказ,

Я требую, чтобы они умирали не раз,

А тысячу раз! Каждый день! Ровно тысячу раз!

Стихи не выходят… Прости меня, мальчик, прости,

Прости, что на пляже не встал у огня на пути.

Мне вторят сейчас сотни тысяч служивых ребят:

«Нам стыдно, что мы не смогли умереть за тебя…»

И в рост поднимаются роты российских солдат!

Прости, Анатолий, и знай —

За тебя отомстят…

Имя Поэта уже известно: стихи написал костромич Михаил Душин, член Союза писателей России, автор множества стихов об СВО. «Я считаю, что люди должны пропустить это через себя… особенно те, кто ещё что-то не понимает», — написал он в своем блоге.

Но множество прочувствованных поэтических посвящений мальчику Толе создали и так называемые самодеятельные поэты (или интернет-поэты, как их называют). Талантливые, хотя и местами неумелые, в чем-то вторичные — эти стихи неизменно трогают искренней сердечной болью и глубиной переживания.

И жизнь без раздумий поставил на кон

Курская земля рыдает,

мать, борясь за жизнь, страдает.

Вместо смеха — только стоны,

мир разбит на миллионы.

Толя, ангел, спи спокойно,

в небе ясном и раздольном.

Курск запомнит эту рану,

эту боль, что рвёт упрямо,

написал на платформе Стихи. ру автор Сергей Юрьевич Давыдов.

Так трудно на свете родиться героем

И сложно ребенку им, кажется, стать!

Не думая долго, он маму собою

Закрыл от удара! Не важно что пять!

Не важно, что больно!

Не важно, что ранит!

Там сердце родное и надо успеть,

Ее, накрывая «большими» руками,

Не думал мальчишка от взрывов робеть!

Секунды! Не больше — он все понимает

И жизнь без раздумий поставил на кон!

Любимые плечи уже обнимает,

А тело мальчонки съедает огонь.

Быть может внутри еще пышет надежда,

Что маму спасут, ну а сам чуть живой.

На маленьком Ангеле тлеет одежда,

На юном Герое с огромной Душой!

-пишет Николай Янин из Челябинска.

Отозвалась на трагедию и автор Ольга Владимировна Казакова:

…Быть мужчиной можно и в пять лет,

Если есть основа, стержень, свет,

Защищать слабей себя и мать

Своим телом от осколков закрывать.

Гибнут наши дети тут и там,

Уходя от нас в небесный храм,

Боль оставив в сердце россиян,

Как и в Курске смелый мальчуган.

Попомнит наших дошколят

Поэт Александра Палубова восхищается не только Толей, но и всем его поколением:

Какие мальчики растут!

Достойные сыны России!

Как будто у дедов берут

Сердца огромные, живые.

Они умеют так любить!

Им жизнь за жизнь отдать — награда,

Хоть начинают только жить,

Мальчишки эти — дошколята.

Один, постарше, был в подполье,

Он в Курске за врагом следил,

Другой, малыш совсем, собою

От смерти маму заслонил!

По мирным детям враг стреляет,

Их детство превращая в АД!

Чуть погодя — время настанет…

Попомнит наших дошколят!

Откликнулся на гибель малыша и поэт Дмитрий Солдатов — уроженец Курска, инженер, работник атомной станции.

… День семьи, любви и верности на пляже,

Вместе с мамой отдыхает Толя,

Не шумит на пляже ветер даже,

Не сулит беды и моря горя.

Выход слышен, воздух сотрясая,

Беспилотник сбит над Курским пляжем,

Анатолий, мамочку спасая,

От осколков стал для мамы стражем.

Не по возрасту поступок для мальчишки,

Для мужчины по-другому быть не может,

………………………………………………….

И теперь на тысячах снарядов,

Танков, пушек, что везут по полю,

На боекомплекте наших «Градов»

Пишут надпись: «Это вам за Толю»….

Светлый Ангел, я прошу прощенья,

Что тебя спасти мы не сумели,

Плачут дяди с бородами без смущенья,

За поступок твой, не детский, в самом деле…

Эту боль не передать стихами,

Льются слёзы от таких историй,

Плачет Курск горючими слезами,

Спи спокойно, мальчик Анатолий….

Так, плача о маленьком Анатолии, Россия скорбит обо всех убитых детях — жертвах войн и конфликтов.

И вспоминает тех, кто стал не только образом безвинного страдания, но и символом новой героики: той, где именно из предельной беззащитности и малости вырастает исключительный дух.

Главный редактор ИА Регнум, член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова внесла предложение наградить Толю орденом Мужества. В лице Толика Россия получила нового национального героя — самого юного, самого хрупкого, нежного и бесстрашного, и отдавшего жизнь во имя той безусловной любви, которая, собственно, и есть Родина.