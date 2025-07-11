Население Германии отличается завидным долготерпением, проявляя толерантность к приезжим. С дорожки мультикультурализма его не заставили свернуть ни печально знаменитые приставания к немецким женщинам в канун 2015-го Нового года, ни серия ножевых нападений, ни даже целенаправленные наезды на пешеходов, совершенные за последние несколько лет лицами с миграционным бэкграундом.

Иван Шилов ИА Регнум

Утверждается, что национальное, культурное и религиозное прошлое и настоящее не имеют никакого значения, когда речь идет о расследовании преступлений. Акцентирование внимания на миграционном фоне нарушителей чрезвычайно опасно, поскольку может спровоцировать волну антидемократических выступлений и даже способствовать повышению популярности партий вроде «Альтернативы для Германии».

Однако в своей воинствующей толерантности некоторые немецкие государственные и культурные учреждения и их отдельные представители все же перегибают палку.

Причем зачастую непонятно, то ли они пытаются сделать это, стремясь быть святее Папы Римского, то ли наоборот, намеренно извращают изначально сомнительные инициативы, якобы направленные на сохранение мультикультурного единства внутри страны.

Так, около года назад в общественных бассейнах Кёльна запустили кампанию плакатов против домогательств с сексуальным подтекстом. И сразу спровоцировали волну насмешек, поскольку отображенные сценарии многим показались несколько оторванными от реальности.

Например, смуглые девушки, в которым пристают светловолосые парни.

Однако создатели плаката нынешнего года, придуманного администрацией бассейна в Бюрене, пошли еще дальше. На нем изображена пухлая немецкая женщина, стремящаяся приставать к темнокожему инвалиду с протезом вместо ноги

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При всем уважении к попыткам авторов соблюсти этнокультурный консенсус, подобное творчество многими критиками воспринимается как откровенное издевательство. Ведь вряд ли для кого-то станет открытием, что в Германии обычно все происходит с точностью до наоборот.

Зеркало общества

По идее, открытые бассейны и общественные бани должны являться убедительным примером мирного сосуществования людей разного происхождения и культуры, где можно на собственном опыте убедиться, как работает интеграция в современной Германии.

Часто даже говорят, что открытый бассейн — это зеркало общества. Однако то, что отражается в этом зеркале, откровенно пугает: в некоторых немецких бассейнах можно увидеть молодых людей с миграционным прошлым, склонных к насилию и считающих женщин «дичью», на которую «охотник» имеет все права.

Самым печально известным в этом отношении открытым бассейном уже около десяти лет является Columbiabad в берлинском районе Нойкёльн, о котором до 2015 года и знаменитого «Мы справимся!» Ангелы Меркель все говорили, как об одном из самых прекрасных мест для проведения летнего досуга в немецкой столице.

Нойкёльн давно уже стал для Берлина синонимом «ближневосточного гетто», жители которого не особо заинтересованы в мирном сосуществовании с теми, кто не принадлежит к их субкультуре. Некоторые члены этого сообщества откровенно плюют на государство, его правила и граждан.

В бассейнах они не уважают спасателей и охранников, пытающихся привести их в чувство. На улицах — полицейских и пожарных, стоящих на страже закона и правопорядка.

Пытаться называть их действия нормальным поведением молодых половозрелых людей и объяснять их игрой гормонов, жары и алкоголя — это приукрашивание действительности или, как модно говорить в толерантной Германии — «тривиализация» проблемы.

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Еще в 2019 году Федеральная ассоциация немецких смотрителей бассейнов жаловалась на массовые домогательства мигрантов к женщинам, их склонность к насилию и отсутствие уважения к окружающим, причем уже тогда в заявлении было упомянуто, что проблемы существуют аж с 2015 года.

По данным Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) в прошлом году в бассейнах и местах для купания зарегистрированы 423 преступления с сексуальным подтекстом. Из 367 подозреваемых 365 оказались мужчинами, немцами были130 человек, а не немцами — 237, что есть около 65%.

Некоторые из открытых немецких бассейнов сегодня выглядят так, будто в них специально пускают только молодых мужчин-мигрантов. Это происходит потому, что немецкая правовая система часто сбоит, когда наталкивается на скользкие вопросы интеграции, и вяло реагирует на правонарушения вышедших на охоту «самцов».

Юные немки сами предпочитают избегать подобных мест, несмотря на жару, обрушившуюся на Германию в начале июля.

Парадоксы либеральной «повестки»

В Берлине и Кёльне, которые последние несколько десятков лет были откровенно левацко-зелёными, складывается весьма парадоксальная ситуация: с одной стороны, левацкие круги борются за право женщин купаться топлесс, а с другой — закрывают глаза на проблемы районов, где женщины считающиеся «дичью», от греха подальше вводят самозапреты на купание в общественных бассейнах.

Порой даже создается впечатление, что мечта о мультикультурализме в головах многие адептов толерантной «повестки» все еще превалирует над правами женщин.

С тех пор, как проблемы в открытых бассейнах стали зримыми, общественными деятелями и некоторыми политиками выдвигается стандартный набор требований: оперативное наказание нарушителей и большее присутствие полиции в местах общественного купания.

Подобный сценарий может сработать, однако для этого сперва нужно создать условия для работы полиции и обеспечить нормальное функционирование судебной системы.

Потому что нарушитель, прекрасно осведомленный о том, что пара часов в полицейском участке — это максимум наказания, скорее всего будет упиваться собственной безнаказанностью и продолжать демонстративно приставать к женщинам, откровенно глумясь над законом

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Проблем, между тем, продолжает разрастаться, потому что немецкие власти долгие годы ее намеренно замалчивали. Нежелание называть вещи своими именами и признавать провалы в интеграции определенных групп людей в итоге и приводит к росту популярности политический партий, на которые тут же вешают ярлык «правоэкстремистских».

Ну а толстые немки, пристающие к темнокожим мигрантам-инвалидам в открытых бассейнах — это всего лишь апофеоз и квинтэссенция двойных стандартов и лицемерия, с некоторых пор пронизывающих немецкое общество с ног до головы.