Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завершил рабочий визит в США. Его июльская поездка в Вашингтон проходила по большей части вне объективов телекамер, а информация об итогах встреч выдавалась прессе крайне дозированно.

Иван Шилов ИА Регнум

Обошлось и без многообещающих публичных заявлений, без которых ранее не проходил ни один крупный визит израильского премьера. Нетаньяху покинул Вашингтон практически инкогнито, не проведя большого пресс-подхода на лужайке Белого дома.

И хотя израильские официальные лица оценивают визит как «исторический и прорывной», и Вашингтон, и Тель-Авив, судя по всему, пока остались при своем мнении.

«Великая победа»

Одной из заглавных тем общения израильского премьера с президентом США Дональдом Трампом и другими высокопоставленными американскими чиновниками стало подведение итогов июньской операции «Львиная сила» против Ирана.

Нетаньяху выразил республиканцам признательность за их решительность в борьбе с «иранской угрозой» и в знак благодарности за вклад в «великую победу» преподнес Трампу символический подарок — мезузу (свиток с текстом из Торы в декоративном футляре для крепления на дверном косяке. — Прим. ред.) в форме бомбардировщика B-2, изготовленную из обломка иранской баллистической ракеты.

Кроме того, израильский премьер заявил о выдвижении кандидатуры Трампа на Нобелевскую премию мира — с формулировкой «за значительные посреднические усилия при разрешении конфликта между Ираном и Израилем».

Это стало уже третьей номинацией для республиканца на новом сроке (до этого аналогичные намерения выказывали правительство Пакистана и член палаты представителей США, республиканец Даррелл Исса) и вторым на ближневосточном треке; американский лидер уже находится в числе фаворитов неформального рейтинга претендентов — во всяком случае, в этом убеждена западная пресса.

Тель-Авив нашел изящный способ отблагодарить Белый дом за своевременное включение в недавний конфликт.

В то же время Израиль счел необходимым донести до США и опасения: темпы восстановления иранских ядерных объектов, поврежденных в результате совместных бомбардировок, оказались на порядок выше, чем изначально прогнозировалось, а значит, скоро могут потребоваться новые упреждающие акции.

Здесь Нетаньяху попытался было перетянуть внимание на себя, убеждая Трампа разрешить Тель-Авиву действовать против Ирана и его региональных союзников единолично, не согласовывая новые операции.

США ответили на запрос максимально размыто.

С одной стороны, Трамп похвалил израильтян за настойчивость и готовность защищать сложившийся баланс сил, пообещав «всестороннюю поддержку» и защиту.

С другой стороны, в Вашингтоне хорошо видят рост реваншистских настроений в Иране — усиливающийся общественный запрос на получение ядерного оружия и попытки отдельных клериков легитимизировать «вендетту» против инициаторов июньской кампании. А потому никаких конкретных обещаний на публику Белый дом не дал.

Вопрос, заручился ли Нетаньяху согласием Трампа в кулуарах, также остался открытым.

Контур дружбы

Примечательно, что в ходе обширной рабочей программы тема нормализации отношений Израиля с арабскими странами почти не затрагивалась, хотя ранее считалась «визитной карточкой» администрации Трампа. О новых расширениях «клуба друзей» почти не говорили, ограничившись любезностями в адрес Марокко и аравийских партнеров — Бахрейна и ОАЭ.

Выносить тему на передний план не хотят ни в Вашингтоне, ни в Тель-Авиве, поскольку «первой в очереди» на нормализацию считается Сирия.

Переходное правительство Ахмеда аш-Шараа активно идет на контакт с израильскими властями и, судя по последним утечкам, даже готово поступиться Голанами в обмен на стабилизацию обстановки.

В знак поддержки этих устремлений США и страны ЕС даже ослабили санкционную удавку на шее Дамаска. Однако общая неустойчивость нового сирийского режима и внутренние распри мешают быстрому продвижению на переговорах.

Другие потенциальные кандидаты на перезагрузку — Саудовская Аравия, Катар и Оман — держат подчеркнутый нейтралитет и не спешат сближаться с Израилем даже под давлением США из опасений попасть в прицел Тегерана.

Коридор преткновения

Куда более активно обсуждалась ситуация в секторе Газа: стороны так и не смогли окончательно согласовать контуры сделки по прекращению огня в анклаве. Хотя в Белом доме явно рассчитывали сделать заявление о сделке под занавес визита Нетаньяху.

Камнем преткновения ожидаемо стал «Коридор Мораг» — стратегическая полоса безопасности, проложенная израильскими войсками вдоль египетской границы южнее палестинского Хан-Юниса.

США убеждены, что размещение армии в непосредственной близости от палестинских районов мешает поставкам гуманитарной помощи в анклав и, более того, подвергает опасности сотрудников американских НКО, которых в Газе сейчас большинство, — а потому Израиль должен покинуть Мораг в качестве жеста доброй воли.

Тель-Авив же не желает повторять ошибки «первой сделки», заключенной еще при посредничестве Джо Байдена, и парирует, что в оставленный коридор безопасности тут же хлынут «террористические агенты ХАМАС».

Сохранение присутствия в секторе Газа объясняется ролью «добровольного жандарма», которую взяли на себя израильские власти: пойти на сокращение контингента они будут готовы только в случае, если все руководство палестинского сопротивления покинет анклав, а новые управленцы пройдут «предварительную фильтрацию».

Для этих целей Тель-Авив даже готов построить в районе Рафаха «город в городе» для интернированных палестинцев (таковых сейчас насчитывается около 600 тысяч). Такой вариант не нравится ни Вашингтону, ни его арабским партнерам из числа «попечителей» Газы, но представить альтернативу пока никто не решился.

«Домашние» вопросы

Впрочем, некоторые неудобные вопросы достали израильского премьера даже в Вашингтоне. Например, в кулуарах торжественного приема для лидеров еврейских и евангелических общин Нетаньяху несколько раз спросили, собирается ли правительство вызволять оставшихся в плену ХАМАС заложников.

На что Нетаньяху в привычной манере отчитался о «значительном прогрессе» и «скором вызволении» оставшихся израильтян из плена.

Надежда на обмен действительно сохраняется. Американские источники на регулярной основе анонсируют скорую поездку спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Катар для дачи необходимых гарантий ХАМАС и контроля прозрачности сделки.

Однако с учетом того, что командировка Уиткоффа уже несколько раз переносилась, уверенности в способности сторон договориться у Белого дома по-прежнему нет. И три встречи Нетаньяху с Трампом (одна из которых — закрытая) диспозицию не изменили.

Был задан и более острый вопрос — о перспективах корректировки закона о призыве ультраортодоксальных израильтян (харедим) в армию. Тем более что власти анонсировали усиление штрафных санкций для уклонистов от службы, включая запрет на выезд из страны и административные аресты.

Это усилило брожение в рядах консервативных партий, которые продолжают грозить развалом правящей коалиции. Будущее закона о харедим туманно, и в деталях объяснить, как именно Тель-Авив собирается выходить из кризиса, Нетаньяху так и не сумел.

В целом заметно, что израильский премьер по-прежнему в большей степени ориентирован на «внешний контур», где четко понимает приоритеты и цели на ближайшую перспективу, в то время как вплотную заниматься вопросами внутреннего характера он пока не готов.

А это значит, что Тель-Авив продолжит активно раскручивать сюжеты, связанные с внешней политикой (в первую очередь противостоянием с Ираном), чтобы отвлечь внимание населения от проблем внутри страны.