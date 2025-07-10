В апреле 2022 года ведущее украинское B2B издание опубликовало разгромную статью, в которой утверждалось, что отец начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого ведет совместный бизнес по газу с неким чешским миллиардером, который, в свою очередь, является партнером российского «Газпрома».

Иван Шилов ИА Регнум

И это в то самое время, когда Козицкий-младший ведет неустанную работу по поиску российских активов во Львовской области для дальнейшей их национализации. С риском выйти на самого себя.

Ретивого главреда показательно арестовали за расхищение гуманитарной помощи, когда он приехал за ней во Львов, но после скандала отпустили. А уже в 2024 году он сам стал мишенью для нападок недоброжелателей, обвинявших его в содействии скупке украинских медиа в российских интересах.

А в составе учредителей компании, которая владеет ведущим B2B изданием, обнаружился «любитель русского мира», что автоматически стало поводом для конфискации фирмы и передачи её в управление главному «скупщику краденого» — АРМА, Нацагентству по поиску и управлению активами.

«Колесо генотьбы» сделало полный оборот.

Между тем скрупулезный поиск «российских активов», запущенный на полную мощность в начале апреля 2022 года с принятием закона «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов», продолжается.

Только уже докатился до банального рэкета.

8 июля руководитель одного из грантоедских медиарасследователей «Наши деньги» Олэкса Шалайский решил повторить подвиг того редактора из истории про газовый бизнес. Он выкатил пост в соцсетях, обвинив украинских силовиков в вымогательстве.

Схема проста: тот или иной бизнес обвиняют в торговле с Россией через третьи страны. И хотя законом это не запрещено, СБУ навешивает обвинения в уплате налогов в РФ и финансировании российской армии.

«Эта гипотеза используется только для того, чтобы загнать бизнес в тупик и провести с ним «конструктивные переговоры». Когда же бизнес откупается, дело сворачивают и далее в суд оно не идет.

«Наши деньги» отмониторили полторы сотни подобных историй: до приговоров дошло всего несколько дел, да и то только те, в которых предприниматели заключали соглашение со следствием, не выдержав давления. Бизнесмены оговаривали себя, затем откупались тем, что перечисляли деньги на «Армию дронов», и получали условный срок. Это давление выдержать, кстати, очень сложно. Потому что здесь не только обыски, арест счетов и т.д., но и безальтернативное содержание в СИЗО, потому что статья — «Государственная измена», — пишет Шалайский.

Дела до суда практически не доходят, поскольку задача — обобрать бизнес на стадии досудебного следствия, а затем закрыть расследование «за отсутствием состава преступления».

Специфические новости появляются в лентах практически ежедневно — то какая-то прокурорша из Киевской области живет не по средствам «на российские деньги», то какой-то чиновник заключил контракт с подозрительными личностями, торговавшими с Россией.

Но, по большому счету, это уже подбирание крох. Поскольку ограбление самых значительных активов, действительно принадлежащих российским бенефициарам, началось еще с 2014 года.

Под угрозой разорения оказались активы на сумму порядка 50–60 миллиардов долларов. Именно такую цифру представило в своем отчете Минэкономразвития РФ, оценивая инвестиции России в экономику Украины с 1991 по 2014 год.

Когда Крым окончательно помахал рукой неньке и, забрав чемодан, как ему кричали на майдане националисты, уплыл в Россию, инвесторы тут же почувствовали на себе всю прелесть страны, «стремящейся в Европу».

Впервые с трибун Верховной рады стали раздаваться призывы все отобрать у россиян и национализировать. Украинские медиа тогда сообщали, что власти уже имеют некий черный список россиян, чья собственность может быть национализирована, а им самим будет запрещен въезд в страну.

А у русских бизнесменов было много чего.

За последние 30 лет они вкладывали средства почти во все сферы украинской экономики: энергетика, мобильная связь, металлургия, аграрное производство, реклама, ресторанный бизнес, строительство, пищевое производство, косметика, бытовая химия, инфраструктура, перевозки, банкинг, турбизнес.

Так, к примеру, крупнейший олигарх Алексей Мордашов владел огромным туроператором на Украине — TUI, а в промышленности — заводом «Днепрометиз». Другой российский «денежный мешок» Михаил Фридман контролировал банк «Альфа-Украина», завод минеральных вод «Моршинская» (вода продолжала продаваться в Крыму на диво всем), часть крупнейшего украинского мобильного оператора «Киевстар».

Алишер Усманов занимался импортом железной руды, Вагит Алекперов, владелец нефтяного гиганта «Лукойл» — продажей нефтепродуктов, а заодно прикупил издательство, складские помещения, землю и винодельческое хозяйство.

Не отставали и другие. Роман Абрамович купил четыре предприятия горно-обогатительного комплекса в Днепропетровской области, которые затем очень вовремя, хоть и с убытком для себя, продал.

Многие другие богатые персоны России тоже вкладывали свои деньги в украинскую экономику и стратегические активы, такие, как например, Николаевский глиноземный завод и Запорожский алюмкомбинат, существование которых без кооперации с Россией было лишено смысла.

Большая часть крупного российского бизнеса в течение десяти лет после майдана была нагло изгнана из страны, а предприятия или национализированы, или закрыты. Русские деньги на Украине уничтожались в том числе и руками карманных националистов, которые громили офисы, к примеру, Сбербанка, «Альфа-банка» или автозаправки «Лукойла» в Ивано-Франковске.

Затем включились и законодатели.

Уже осенью 2014 года Украина начала вводить санкции в отношении России. Основанием для них стал подписанный 10 сентября 2014 года президентом Украины Петром Порошенко* закон «О санкциях». Он предусматривал возможность введения более 20 видов ограничений, включая прекращение транзита энергоресурсов.

Закон вступил в силу 12 сентября 2014 г., последняя редакция — 17 декабря 2017 г.

Затем, годом позже, в сентябре 2015 года, последовали санкции в отношении российских физических и юридических лиц — в санкционный список изначально вошли 388 первых и 105 вторых. Впоследствии он неоднократно продлевался и расширялся.

Самой знаменитой санкцией тогда стала блокировка социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», но пока все грызлись на тему хорошо это или плохо — собственников меняли представительства крупных российских издательств, банков с российским госкапиталом, энергетических компаний и других предприятий.

«Под раздачу» попал крупнейший медиахолдинг «УМХ», в составе которого работали такие российские бренды, как «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Совершенно секретно», «Идеи вашего дома», «Авторадио».

Желание прикарманить его возникло у олигарха Коломойского, и только его проблемы с Зеленским, а затем и посадка в СИЗО помешали днепропетровскому деятелю осуществить свой замысел. Зато «Комсомолка» оперативно переименовалась в «КП в Украине», выводя редакцию из-под удара: КП может означать что угодно.

Не трогали только «дочку» компании ТВЭЛ, занимающуюся поставками ядерного топлива.

По сути, с крупным российским бизнесом на Украине было покончено еще до 2022 года. Хотя процесс передела крупной собственности закругляли еще в мае 2023 года, когда Верховная рада проголосовала за еще один закон о национализации банков, подконтрольных подсанкционным лицам. Этот документ позволил властям официально национализировать бывший «Альфа-банк Украина» и получить полный контроль — теперь он называется Sense Bank.

Но остались более мелкие компании. Так, по данным украинской площадки Opendatabot, на 24.02.2023 года в стране насчитывалось 18 940 компаний, имеющих российские корни или работающих с Россией. Платформа VKURSI же насчитала еще больше — около 20 000 компаний.

Так что весенний закон о национализации активов всех россиян и граждан любых стран, если они одобряют проведение российской СВО на Украине, имел конкретные задачи, в выполнение которых включилось уже ворьё рангом помельче.

Но всем им давно и сильно мешала проблема в виде АРМА.

Потому, что награбленное и отнятое шло в карман кому-то наверху: от железной руды, украденной у Усманова, до картин и ювелирки, которые стащили при обыске домов Виктора Медведчука. И добра так много, что Нацагентство просто не справляется с объемами.

Еще летом 2022 г. созданное американцами Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило бывшему председателю АРМА Антону Янчуку о подозрении в злоупотреблениях и растрате на сумму 426 млн грн. (около 800 млн рублей).

А весной 2023 г. глава финансово-налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев вообще предложил ликвидировать эту контору: по данным Счетной палаты, в течение 2022 года — первого полугодия 2024 года агентство не смогло обеспечить выполнение 549 из 684 постановлений суда о передаче активов в управление АРМА на сумму более 39 млрд грн. (более 70 млрд рублей).

Почти половина «отжатых» активов остается без управляющих, а более 33 тысяч объектов, переданных агентству, годами находятся в стадии подготовки. В итоге уже Евросоюз ставит транш в 600 млн евро в зависимость от реформирования АРМА, чему само агентство отчаянно противится.

Короче, прогонять ворованное через эту сомнительную контору неинтересно. Поэтому мародеры и рейдеры в погонах и без них пошли по упрощенной схеме.

Полгода назад блогер Анатолий Шарий в одном из своих сюжетов рассказал вопиющую историю об агрофирме «Земля и воля» в селе Мирное на Черниговщине. 83-летний фермер и владелец успешного хозяйства Леонид Яковишин, 50 лет посвятивший себя этому бизнесу, был обвинен в госизмене — якобы он заправлял топливом боевую технику ВС РФ.

На самом же деле виноват он был только в том, что его успешное хозяйство, которое зарабатывало в год 1,4 млрд гривен, приглянулось двум депутатам Верховной рады — Павлу Халимону от правящей партии «Слуга народа» и Борису Приходько от провластной группы «Доверие».

Все тот же расследователь Шалайский приводит случай захвата весьма прибыльного житомирского предприятия по производству тротуарной плитки «Юнигран». Ранее компания принадлежала российскому гражданину Игорю Наумцу. Когда он понял, что работать ему не дадут, то бизнес продал. Но новых владельцев в покое не оставили.

В итоге компания оказалась в руках у людей Зеленского — бывшего прокурора Киева, а теперь губернатора Одесщины Олега Кипера и его друга, броварского депутата Сергея Шапрана.

И таких случаев — тысячи.

Как утверждает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, после февраля 2022 г. украинской прокуратурой заведено около 70 тысяч уголовных дел по политическим статьям. От 10 до 15 тысяч политзаключенных находятся в украинских тюрьмах, колониях или СИЗО.

То есть как минимум каждый четвертый заключенный на Украине обвинен по «политической» статье УК. К таковым, безусловно, следует отнести и статью «Коллаборационизм». Безусловно, среди них есть те, чья собственность представляет интерес для власть имущих.

Так что для рейдеров, мародеров, грабителей и ворья всех мастей на Украине — самое время. Под вывеской борьбы с российской агрессией, коллаборационизмом и изменниками родины режим Зеленского, не моргнув, обворовывает своих граждан. Ведь война всё спишет.

*лицо, включенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов