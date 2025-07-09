Пришедшее 7 июля из Франции печальное известие о смерти депутата от партии «Республиканцы» Оливье Марлекса шокировало и политические круги, и многих известных людей.

Иван Шилов ИА Регнум Оливье Марлекс

О погибшем вспоминают коллеги, соседи и земляки. Также они рассуждают о мотивах поступка, пытаясь понять, является ли это частным случаем или же проявлением тревожных тенденций, захвативших французское общество.

Алиетт Ле Биан, мэр небольшого города Ане, находящегося примерно в 80 км от Парижа, должна была встретиться с Марлексом утром 7 июля. С 2008 по 2017 год он был мэром этого города и, даже не будучи переизбранным, продолжал активно участвовать в его жизни.

Депутат на встречу не явился и перестал выходить на контакт, а в 14:00 не пришел на заседание Национальной ассамблеи. Коллеги вызвали полицию, которой пришлось вскрывать дверь его дома.

Попав внутрь, правоохранители обнаружили тело Марлекса, висевшее на верёвке в одной из комнат второго этажа. После осмотра места происшествия и судмедэкспертизы полиция выдвинула основную версию произошедшего — самоубийство.

Оливье Марлекс был сыном Алена Марлекса, занимавшего министерский пост во времена президентства Николя Саркози. В Национальную ассамблею он впервые попал в 2012 году, специально баллотируясь от департамента, далёкого от электоральной вотчины отца, чтобы не быть обязанным своим успехом его авторитету.

В 2022-м после провальных для «Республиканцев» парламентских выборов Марлексу-младшему поручили руководить парламентской фракцией партии. С учётом полного отсутствия дисциплины, а также внутренних распрей, задача была не из лёгких,

В последнее время депутат неоднократно высказывал сожаление, считая разрушительной конкуренцию между Лораном Вокье, год назад сменившим Марлекса на посту главы парламентской фракции, и Брюно Ретайо, избранным лидером «Республиканцев» и министром внутренних дел. По его мнению, только сплочение рядов позволит партии добиться избрания своего кандидата в президенты в 2027 году.

У Оливье Марлекса были хорошие отношения с предыдущим премьер-министром Мишелем Барнье, которого он считал достойным претендентом на роль следующего главы государства.

Благодаря своим связям Марлекс смог обеспечить однопартийцам должности в новом правительстве, хотя скромные проценты, набранные «Республиканцами» на досрочных выборах 2024 года, оставляли мало подобных надежд. Например, он способствовал назначению Брюно Ретайо министром внутренних дел, сохранившеим пост и при следующем премьере Франсуа Байру.

Зато Марлекс жёстко критиковал президента Эммануэля Макрона.

Изначально — за его презрительное отношение к французам, которое тот выразил в 2017-м фразой про то, что есть «успешные люди, а есть ничтожества». А затем — за политические решения главы государства.

В частности, за то, что Макрон, будучи министром экономики, позволил американцам из General Electric купить энергетическое направление французской компании Alstom. Итогом стало несоблюдение иностранной компанией условий покупки, связанных с развитием занятости и экономики в регионе и государстве.

В 2019 году Марлекс возглавил парламентскую комиссию по этому делу. А в 2021-м опубликовал книгу «Ликвидаторы», в которой осуждал государство за безразличие к промышленному развитию Франции.

Во время разработки пенсионной реформы он предостерегал от того, чтобы решающая роль в её реализации досталась американской же инвестиционной компании BlackRock. Хотя в итоге и дал указание своей партии поддержать этот закон.

Оливье Марлекс всегда демонстрировал приверженность республиканским ценностям.

Когда в июле 2024 года новоизбранный парламент раздирали противоречия, ссоры и споры, он пришёл на заседание с книгой историка Жан-Клемана Мартана «Великий страх июля 1789 г», приглашая всех вспомнить события времён революции, которые наглядно показывают, чем грозит стране период нестабильности.

О смерти Марлекса сожалеют представители всех политических лагерей.

Печальное событие прокомментировал и Макрон, назвав его «опытным политиком, с убеждением отстаивавшим свои идеи». Слова поддержки семье и коллегам покойного выразила Марин Ле Пен, несмотря на то, что Марлекс был ярым противником сближения «Республиканцев» с ее «Национальным объединением».

Противники из левого политического лагеря также отдали ему дань уважения. Глава Французской компартии Фабьен Руссель сказал: «Я всегда буду помнить, как он ратовал за поддержку промышленности и атомной энергетики. Обе эти темы важны для меня. Я разделял его взгляды по обоим сюжетам».

А по словам Жан-Люка Меланшона, лидера «Франции непокорённой», Марлекс «был честный и уважаемый противник. Его приверженность к суверенитету Франции делала возможным искренний диалог с ним».

Как говорят коллеги и соседи, встречавшиеся с депутатом за день до трагических событий, он не был в угнетённом состоянии и не демонстрировал признаков психологических проблем. Полиция изучает его компьютер, средства коммуникации и бумаги, чтобы выявить причины, толкнувшие на самоубийство.

Результатов следствия, конечно, еще нет, однако уже сейчас можно сказать, что в целом во Франции растёт уровень тревоги и неудовлетворённости людей в условиях обострившихся экономических и социальных проблем. И при дополнительно имеющихся личных трудностях последствия для некоторых становятся катастрофическими.

Тенденция сводить счеты с жизнью настолько ярко прослеживается, что Генеральное управление государственных финансов при министерстве экономики Франции даже начало внутреннее расследование по делу о 12 самоубийствах сотрудников, потрясших ведомство с января текущего года. Часть из них была совершена на рабочих местах.