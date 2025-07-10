* — движение признано экстремистским и запрещено в РФ

В Тверской области, недалеко от Дубны, на просторном берегу Волги расположилась одноименная база Объединенного института ядерных исследований. В июле и августе на протяжении последних семи лет здесь проходит «НКО Летняя школа».

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным с сайта организации, «мастерские предназначены для российских школьников, студентов и всех-всех-всех».

Летняя школа (ЛШ) ежегодно получает деньги от государства на «проведение новых форматов молодёжного просветительского проекта». В 2025 году ЛШ получила 2,7 миллиона рублей из Фонда президентских грантов. Соответствующая информация есть как на сайте Школы, так и в отчёте Фонда.

Скриншот страницы Фонда президентских грантов

Однако среди «мастерских», проходящих на базе технического института, заметен уклон в гуманитарные дисциплины. В Летней школе учат «реальной журналистике», документальной фотографии, культурной медиации, «исследованию ценностей», визуальному самиздату, дата-журналистике, дизайну, современной литературе и прочей психологии.

И эти направления выбраны не случайно — под видом политически нейтральной образовательной инициативы скрывается настоящая кузница либеральных активистов, распространяющая свои сети по ведущим вузам страны.

В первую очередь стоит обратить внимание на «Мастерскую критической мысли», так как эта дисциплина носит ярко выраженный идеологический характер. Ведь речь идёт вовсе не о развитии критического мышления у молодёжи, а о критической теории марксизма — неомарксизме, на занятия по изучению которого приглашают студентов социально-гуманитарных направлений.

Неомарксизм — это критическое осмысление марксизма, построенное на трудах участников «Франкфуртской школы», таких как Теодор Адорно, Эрих Фромм, Герберт Маркузе и других.

Последователи этой идеологии отрицают революционную роль пролетариата и приписывают её маргинальным слоям — гомосексуалистам*, транссексуалам*, мигрантам, наркоманам, люмпенам и прочим угнетаемым меньшинствам.

Неомарксистские идеи лежат в основе ЛГБТ*, BLM, феминизма второй волны и иных движений, профессионально борющихся с угнетением.

letnyayashkola.org

Одним из партнёров «Мастерской критической мысли» было заявлено движение Post-marxist studies (PMS). В Telegram-канале этой организации в октябре 2022 года вышел пост, где сообщалось о свертывании публичной программы в связи с «эскалацией военной агрессии путинского режима против Украины и её народа».

Также неомарксисты утверждали, что «могилизация — тактика, выбранная некро-Кремлём, — не оставляет другого выбора, кроме как посвятить себя коллективной гуманитарной миссии: донатам антивоенным фондам и координации активистских инициатив».

Среди спикеров PMS, заявленных на выступление в «Мастерской критической мысли», был политический философ, как он сам себя называет, Коля Нахшунов — обучавший своих подписчиков тому, «как написать квир*-манифест». Ранее Коля уже пытался выступать в «Ельцин-центре», но после широкой критики мероприятие было отменено.

Также среди PMS-ников были заявлены координатор «Студенческого антивоенного движения», призывавший подписчиков к антивоенным акциям, — Антон Сюткин, фанат ФБК** Александр Замятин и иные спикеры, плотно связанные с либеральными НКО.

ТГ УралLive

В отличие от упомянутых маргиналов, руководит «Мастерской критической мысли» Анна Нижник — персона академическая. В 2010–2011 годах Нижник работала учительницей в Мытищах, однако после трудоустройства в российском филиале американского рейтингового агентства S&P (Standard&Poor’s Russian Division) её карьера пошла в гору.

Сейчас Нижник является руководителем программы «Политическая философия» в Шанинке и доцентом кафедры истории русской литературы новейшего времени в Институте филологии и истории РГГУ.

В своих «независимых исследованиях» она уделяет большое внимание вопросам феминизма, деколонизации и политической лингвистике. Также Анна записывает совместные стримы с Арменом Арамяном**** — редактором журнала DOXA** — и собирает деньги для поддержки осуждённых участников террористической «Сети»***.

Кадр из видео/YouTube Анна Нижник

После того как информация о «Мастерской критической мысли» была обнародована ИА Регнум, НКО ЛШ подчистила сайт и удалила упоминание о сотрудничестве с Post-marxist studies, а позже и вовсе отменила проведение «мастерской». Анна Нижник, как и пресс-служба ЛШ, отказалась отвечать на поставленные вопросы.

И здесь можно было бы сказать, что здравый смысл победил. Но, как выяснилось, леволиберальные догматы НКО ЛШ выходят далеко за рамки «Мастерской критической мысли», отменённой, вероятно, по звонку высших сил.

Скриншот с сайта letnyayashkola.org

В предыдущие годы, всё так же получая госфинансирование, ЛШ проводила «Мастерскую Gender studies» — то есть гендерных исследований и полового самоопределения неопределившихся, которое, очевидно, намного ближе сердцу перечисленных выше спикеров.

В этом году набор в «Мастерскую исследования идентичности» закрыт, о чём без объяснения причин сообщает НКО ЛШ на своём сайте.

В Летней школе проводят и «Мастерскую исследования ценностей», партнёром которой числится «Группа исследования миграции и этничности» на базе РАНХиГС, занимающаяся «просветительскими и активистскими проектами по вопросам интеграции иноэтничных мигрантов из стран Средней Азии и Закавказья в России».

Среди партнёров мастерской числится и проект StudyGrants, предлагающий российским студентам стажировки и стипендии для обучения европейским ценностям, в том числе за границей.

Скриншот с сайта letnyayashkola.org

Руководит мастерской тоже преподаватель Шанинки, а заодно младший научный сотрудник Лаборатории сравнительных исследований массового сознания ВШЭ Артём Земцов. В посте о «мастерской» на своём канале он, в частности, советует к обсуждению книгу Джеймса Скотта «Оружие слабых. Повседневные формы крестьянского сопротивления». В подводке говорится, что эта книга «посвящена изучению ненасильственных и скрытых стратегий сопротивления крестьянства в условиях давления со стороны девелопменталистских государственных политик».

Есть и другие мастерские со странными исследованиями и руководителями. Например, «Новая (не)школьная (не)литература» под кураторством Александра Ароновича Рывкина — представителя Института развития методологии имени Г. П. Щедровицкого. При этом методология, наряду с кристаллотерапией и нумерологией, внесена в перечень, фигурирующий в законопроекте об ограничении рекламы эзотерических услуг.

Личная страница Исанова в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Отдельно стоит упомянуть руководство Летней школы. Её директором числится философ, как он сам себя называет, выпускник РГГУ Антон Исанов. На своей странице в Facebook* он заявлял: «Судя по фидленте, я незаметно переехал из Украины (тут я с 2014-го) в Беларусь».

Из его постов следует, что в 2019 году Исанов вернулся в Москву и принимал участие в митингах ФБК*, после чего выражал недовольство указанием Леонида Волкова** о сворачивании протестного движения. При этом директор ЛШ, получающий деньги из Фонда президентских грантов, писал на своей странице: «Путин — кровавый тиран».

Исанов уделяет особое внимание «деколонизации Калмыкии» и продвигает темы о якобы геноциде и целенаправленном угнетении калмыков во времена СССР, противопоставляя их русским.

Также Исанов, по его словам, не желает жить в России и «не любит людей и живых существ в принципе».

Личная страница Исанова в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

При этом Антон активно поддерживает ЛГБТ*, объясняет, почему не стоит делить туалеты на мужские и женские, а также публикует фотографии приглянувшихся секс-игрушек.

Скриншот с сайта letnyayashkola.org

Но и директор Исанов — не вершина пирамиды. Председателем НКО ЛШ является Григорий Тарасевич — сооснователь закрытого в 2020 году журнала «Русский репортёр», а ныне член Совета по науке и образованию при председателе Государственной думы РФ.

Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Жена Тарасевича, уроженка Днепропетровска Светлана Скарлош, также принимает участие в НКО ЛШ, сравнивает Путина с Гитлером и выступает на российском федеральном телевидении в качестве психологини. На её аватарке в Facebook* стоит украинский флаг.

Что же имеем в итоге? Скандал с «Мастерской критической мысли» не является какой-то отдельной «ошибкой» НКО ЛШ. Эта организация систематически на протяжении многих лет продвигает леволиберальную, антироссийскую повестку среди своих студентов, а её спикеры и руководители публично выступают против «путинского режима», продолжая ежегодно получать от него деньги.

Подобные школы — лишь пример лобби, которое под видом политически нейтральных гуманитарных мероприятий создаёт свою сеть влияния в России. Примечательно, что эта деятельность финансируется не только государством, но и «частными инвесторами», вложившими в неокупаемую с точки зрения бизнеса НКО ЛШ сотни миллионов рублей.

Видимо, эти инвестиции имеют вовсе не материальный характер. Ведь окупаются они не деньгами, а выстраиванием сеток горизонтальных связей и инфильтрацией обработанных либеральной пропагандой студентов, прошедших через все эти studies, в творческую, гуманитарную и журналистскую элиту будущей России.

* Признано экстремистским, запрещено.

** Признано иноагентом.

*** Признано террористической организацией, запрещено.

**** Признан террористом, объявлен в международный розыск.