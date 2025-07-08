Под публикациями об ударах по украинским территориальным центрам комплектования и социальных услуг (ТЦК) в Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье два типа комментариев. Одни (и таких большинство) — восторженное одобрение, и из них можно узнать народное название ненавистной людям организации: «территориальный центр пыток» (по-украински — «катувань»).

Иван Шилов ИА Регнум

Свобододюбивый украинский народ не скрывает эмоций: «побольше таких новостей, какое следующее тцк», «я думаю в Кременчуге все мужики вздохнули с облегчением)))», «Бог услышал молитвы», «риспект тем, кто так делает».

Даже предлагают задонатить за удар по ТЦК в их городе.

Журналисты какого-то никому не известного издания Times of Ukraine даже выложили скрины переписки, в которой молодой человек шлет «росвоенкорам» координаты зданий с дополнительной информацией, что там есть интересного кроме военкомов. С просьбой ударить туда в следующий раз. Жалеют только тех, кто мог оказаться у «людоловов» в плену и погибнуть. А военкомов — нет.

«А теперь вопрос к твердолобым ракушкам-мобилизаторам. Доигрались? Добусифицировались? Долюдоловились? Люди приветствуют удары России по ТЦК. А все потому, что коли к людям относиться как скоту, то потом не надо удивляться, что людям это как не нравится»,— гневается в комментах под новостью от «Радио Свобода»* некий Васыль Терчук и добавляет, что еще немного такой потужной борьбы — и российские войска будут встречать хлебом-солью.

А второй тип комментариев — это яростные патриоты, на все лады проклинающие и увещевающие «российскую ботоферму», которую они видят в оптимистах. Или угрожающие подлым предателям. Причем среди вторых подавляющее большинство составляют женщины, которым мобилизация как раз не грозит.

Главный аргумент — придет Россия и всех загонит в армию, чтобы идти воевать против Европы. Поэтому надо не поддаваться на провокации, не впадать в панику, сомкнуть строй и скидываться деньгами на ВСУ. Поскольку это всё обман и бьют не по людоловам, а просто хотят «посеять панику, заставить нас ссориться между собой и потерять доверие к государству».

«К сожалению, есть реальные люди, которые радуются российским ударам по ТЦК. Это уже предатели. Поэтому буквально за каждый такой комментарий в социальных сетях нужно, чтобы приезжала СБУ. Чтобы таких паковали и давали сроки по 111-й статье Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ведь это люди, которые выбрали свою сторону и решили быть на стороне врага. Мы должны их судить и уничтожать как врагов», — стращает публику бывший командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий, совершенно неприлично растолстевший на должности директора Национального антарктического научного центра.

Украинские медиа же дружно подхватили спущенный тезис о том, что от последовательных ударов по ТЦК, во-первых, пострадали сплошные гражданские и один только что уволившийся из ВСУ многодетный отец. И вообще: в учреждение ходят «разные люди», в том числе заслуженные ветераны и скромные студенты.

А, во-вторых, атаки означают «скоординированную кампанию по срыву мобилизации».

Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев уверен: «враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию». В эфирах всех национальных телеканалов он напомнил, что россияне нацеливались на ТЦК и раньше — кампания началась в форме атак на здания ТЦК сериями минирований и попыток пронести туда взрывные устройства.

Поэтому нынешние атаки (две из которых, в Харькове и Запорожье, оказались наиболее чувствительными) — продолжение этой кампании.

Комментарий под новостью на канале-трехмиллионнике: «Работайте, братья»

«Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, обращающихся в эти центры», — добавил спикер.

И из регионов оперативно пошла информация о том, что ТЦК переезжают в новые помещения, чтобы предотвратить ущерб при возможных ударах. В частности, о таком переезде уже заявили в Виннице, по-военному четко выложив в социальные сети адреса новых мест, где будет проводиться прием граждан, и расписание работы.

Но потом им, видимо, кто-то позвонил, пояснив, что так обеспечить безопасность граждан и сотрудников не получится. Так что сообщение удалили, взамен выложив суровое пояснение, что «информация была отредактирована в результате постороннего вмешательства». И к опубликованным в соцсетях и медиа адресам Винницкий ТЦК и СП никакого отношения не имеет.

Под постом — 60 смеющихся эмодзи.

В свою очередь, в центрах комплектования и социальной поддержки на Львовщине решили дать асимметричный ответ ударным дронам и ракетам — там ужесточили меры безопасности, в частности повысили бдительность охраны с металлоискателями на входе.

Но в целом по стране дано указание переформатировать работу объектов, представляющих повышенный интерес для ВС РФ. Рассредоточить отделы по местности, предоставлять часть услуг дистанционно, расширить функционал приложения «Армия+». Правда, у общественности есть большие сомнения, что это получится, поскольку весь документооборот в бывших военкоматах традиционно ведется на бумаге.

Тот же Саранцев, отдувающийся за всех, отметил интересную деталь: вследствие удачных попаданий физически уничтожаются данные о людях, что может «притормозить или вообще остановить процесс мобилизации». Заодно резко растет ненависть к таким соседям у жителей всех близлежащих домов.

А главное опасение, высказанное представителями оборонного ведомства, состоит в том, что украинцы теперь вообще перестанут ходить в ТЦК по любым вопросам, поскольку это слишком опасно.

«ТЦК и СП расположены в условиях плотной городской застройки, рядом может быть развитая транспортная инфраструктура, социальные объекты и так далее. Опасное соседство должно возмутить граждан и подтолкнуть к каким-то действиям против ТЦК. На это и делается ставка: чтобы люди просто перестали ходить в ТЦК по любым вопросам, чего бы они ни касались — или по поводу предоставления социальных услуг, или обновить данные, или уже по направлению для оформления контракта с Силами обороны», — заявил спикер.

Хотя чего он так волнуется — не совсем понятно, ведь, как уверены такие граждане, как анонимный Остап Украинец, активно насыпающий в соцсетях патриотические призывы, «настоящие украинцы понимают, что без мобилизации не будет Украины».

В то же время «дембельнувшийся» из своей бригады ТрО по достижению возраста 60 лет скандальный журналист и блогер Владимир Бойко приводит свежую статистику по дезертирству в украинской армии. По его данным, в Едином госреестре за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 107 672 новых уголовных производства по ст. ст. 407, 408 УК Украины (Самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство).

В частности, в июне место службы покинули 17 082 военнослужащих ВСУ, а всего с начала февраля 2022 г. по 1 июля 2025 г. на Украине зарегистрировано 230 804 случая дезертирства.

«Хочу подчеркнуть, что приведенные статистические данные касаются только тех случаев дезертирства, по которым начаты уголовные производства на основании материалов служебных расследований, присланных командирами воинских частей в ГБР (Госбюро расследований. — Прим. ред.) или специализированные прокуратуры в сфере обороны.

Реальная же картина значительно хуже, поскольку до октября 2024 года ГБР систематически отказывалось вносить в ЕРДР сведения по фактам самовольного оставления частей или места службы, и командирам воинских частей даже приходилось оспаривать в суде бездействие следователей ГБР. При этом дезертиров никто не разыскивает, и они, несмотря на рассказы руководства ГБР, на службу не возвращаются»,— отмечает профессиональный пасквилянт, взявшийся портить кровь всем, кого он считает нечистым на руку.

По его подсчетам, пехота в украинской армии отсутствует, и реально на линии боестолкновения находятся от 30 до 50 тысяч военнослужащих, преимущественно —операторы БПЛА. Так что потуги ТЦК и их ценность для власти в такой ситуации очевидны — как и желание защитить важный актив.

При этом неофициально военные жалуются, что среди «бусифицированных» (видео с избиениями которых стабильно появляются каждый день) пригодны к службе двое из двадцати. Но и те при первой возможности «становятся на лыжи». А удары ВС РФ по «центрам пыток» для них — реальное избавление от мук, и люди не скрываясь говорят: если бы сразу начали бить по органам власти в 2022 году, может, и правда встречали бы с цветами.

*Иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента.